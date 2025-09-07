La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapas sin mundo

Un verano para olvidar

Pedro Alberto Cruz

Pedro Alberto Cruz

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:12

Especifiquemos: para olvidar políticamente, y no para borrar de nuestra memoria a todas las víctimas de los incendios, a aquellos que han fallecido y a ... los que lo han perdido todo. A ellos no hay que olvidarlos. El olvido se impone sobre los que nos gestionan. Porque la única manera en que la historia los recordará será como la generación más mediocre e inepta de nuestra democracia. PSOE y PP están dando un espectáculo lamentable. En un momento de la historia de España en el que las adversidades climáticas nos castigan con una cadena de catástrofes que no parecen tener fin, los dos grandes partidos demuestran estar muy por debajo de las exigencias epocales. Durante este mes de agosto, no ha habido muerto, rebaño devastado o pueblo destruido que tales formaciones no se hayan arrojado a la cara. No son conscientes del hastío que existe entre la población y de cómo, con su comportamiento miserable, vitaminan cada día a una ultraderecha que no para de crecer. Se podría argumentar tan baja estofa desde la óptica de los 'intereses partidistas'. Pero, para ser rigurosos, este diagnóstico se queda muy corto y no abraza la totalidad del problema. Los intereses de partido han existido siempre. Y, a pesar de ellos, la envergadura moral e intelectual de nuestros representantes ha sido superior a la que demuestra esta generación demencial. El problema es más profundo: falta de inteligencia y de formación, ausencia por completo de empatía, ningún respeto por la verdad, militancia entendida en la forma de militarismo norcoreano, falta total de autocrítica. Ni PP ni PSOE viven de sus propios méritos, sino de los groseros errores del adversario. El uno y el otro se necesitan como las alimañas a su presa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  2. 2 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  3. 3

    Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia
  4. 4

    La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir
  5. 5 Los alumnos del CEIP San Cristóbal de Cartagena no irán a clase el lunes tras detectar restos de amianto
  6. 6

    Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP
  7. 7 Un incendio calcina tres autobuses en Jumilla
  8. 8

    Libertad para los tres detenidos por el cultivo de maría en el chalé de Molina de Segura
  9. 9

    Tecnologías inmersivas con sello murciano para ayudar a la OTAN a salvar vidas
  10. 10

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un verano para olvidar