Un verano para olvidar

Especifiquemos: para olvidar políticamente, y no para borrar de nuestra memoria a todas las víctimas de los incendios, a aquellos que han fallecido y a ... los que lo han perdido todo. A ellos no hay que olvidarlos. El olvido se impone sobre los que nos gestionan. Porque la única manera en que la historia los recordará será como la generación más mediocre e inepta de nuestra democracia. PSOE y PP están dando un espectáculo lamentable. En un momento de la historia de España en el que las adversidades climáticas nos castigan con una cadena de catástrofes que no parecen tener fin, los dos grandes partidos demuestran estar muy por debajo de las exigencias epocales. Durante este mes de agosto, no ha habido muerto, rebaño devastado o pueblo destruido que tales formaciones no se hayan arrojado a la cara. No son conscientes del hastío que existe entre la población y de cómo, con su comportamiento miserable, vitaminan cada día a una ultraderecha que no para de crecer. Se podría argumentar tan baja estofa desde la óptica de los 'intereses partidistas'. Pero, para ser rigurosos, este diagnóstico se queda muy corto y no abraza la totalidad del problema. Los intereses de partido han existido siempre. Y, a pesar de ellos, la envergadura moral e intelectual de nuestros representantes ha sido superior a la que demuestra esta generación demencial. El problema es más profundo: falta de inteligencia y de formación, ausencia por completo de empatía, ningún respeto por la verdad, militancia entendida en la forma de militarismo norcoreano, falta total de autocrítica. Ni PP ni PSOE viven de sus propios méritos, sino de los groseros errores del adversario. El uno y el otro se necesitan como las alimañas a su presa.

No existe sentido de Estado alguno: Gobierno central y comunidades autónomas han polarizado la gestión pública, hasta el punto de exigir a los ciudadanos que se alineen de un lado u otro. No es que el aire sea espeso: es que estamos tragando el fango que la ineptitud produce en cantidades de metros cúbicos. Como no tienen una sola idea sólida que decir, entran en el terreno nauseabundo de lo personal. Cuando, el pasado lunes, Pepa Bueno entrevistó a Pedro Sánchez en TVE, faltó tiempo para que los opinólogos de pacotilla se enfocaran en la delgadez del presidente y sugirieran que llevaba «un coloque que le salía por las orejas». Ya he expresado en esta sección lo que pienso sobre Sánchez –debería haber dimitido junto a Santos Cerdán y haber convocado elecciones–. Pero una cosa es valorar una labor política y otra muy diferente es vomitar infundios a partir de un primer plano congelado de su cara. Yo mismo he sufrido la maldad de los tontos –el hecho de que, ante la falta de equipamiento intelectual para estructurar una crítica constructiva, se me acusara de cocainómano, putero, chapero y no sé cuántas tropelías más–. La podredumbre vital de los que hacen circular tales bulos es tal que solo pueden darle sentido a sus vidas inventándose la intimidad de los demás. El colmo fue escuchar a un tertuliano instar a La Moncloa a que diera explicaciones sobre la delgadez de Pedro Sánchez. No se puede caer más bajo.

PP y PSOE tienen, además, un problema tan grande como el de la mediocridad de sus cuadros orgánicos: su sumisión a las diferentes formas de la ultraderecha. Gracias a la connivencia del PP con Vox, la Región de Murcia ha sido este verano el epicentro europeo de la indecencia. Primero Torre Pacheco, y después Jumilla, han puesto de manifiesto la deriva del partido de Feijóo, que, conforme más se identifica con el programa xenófobo y racista de la extrema derecha, más desciende en sus estimaciones de voto. Aquello que no entiende el PP es que su versión más ultra no le permite rascar ni un solo voto de la ultraderecha, pero, sin embargo, los pierde todos en el área más centrada. Menos mal que este relato demencial del verano en el que nos ha sumido López Miras y sus alcaldes ha tenido un giro positivo en la figura de la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, quien esta semana apoyó una moción de IU contra el racismo, dejando solo a Vox. Sus palabras deberían ser grabadas en el muro de la sede del PP en González Adalid: «Uno puede ser yeclano de Marruecos, de Bolivia y de Pakistán». Qué poco cuesta ser buen político y persona, y zanjar con una frase cualquier conato de conflicto social.

Por su parte, el PSOE cava su tumba, día a día, con cada gesto de sometimiento al supremacista Puigdemont. Junts es como Vox, pero con un radio de acción más limitado. El hecho de que forme parte del bloque de investidura no lo convierte en una fuerza progresista y vehículo de ninguna transformación social. Puigdemont tiene pensado para Cataluña lo mismo que Abascal para el resto del Estado: una depuración cultural que deje solo a los 'auténticos' y 'puros'. Que Sánchez le haya entregado a Puigdemont el rumbo de la política española tiene la misma importancia que el futurible de un Feijóo nombrando vicepresidente al neofranquista Abascal. Tal para cual. Ni PP ni PSOE están libres de la mancha ultra. Su pragmatismo maquiavélico los aboca a funcionar como la dieta hipercalórica de la extrema derecha. Qué mal futuro tiene la España democrática.