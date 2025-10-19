La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mapas sin mundo

La Tierra es redonda y Maduro, un dictador

Pedro Alberto Cruz

Pedro Alberto Cruz

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:18

Existen verdades universales solo rebatibles desde el fanatismo conspiranoico: la Tierra es redonda; todos los cuerpos con masa se atraen mutuamente (teoría de la gravedad); ... y Nicolás Maduro es un dictador de manual. De ahí que sorprenda notablemente el hecho de que, desde el Gobierno de España –con la excepción de Albares y Robles, que lo hicieron en privado–, se haya evitado felicitar a la flamante Premio Nobel de la Paz, María Corina. Algunos sectores de la izquierda han rebatido la concesión de este galardón a la opositora venezolana bajo el mantra de que se trata de una «golpista». Desde su prisma, el jurado que elige este premio se encuentra vendido al «imperio» y, por lo tanto, es una distinción que carece de originalidad. Estas mismas voces de la izquierda felicitaron a anteriores ganadores del Nobel de la Paz cuando este confluía con sus intereses e inquietudes. Por cuanto volvemos a caer en un comportamiento perverso que se ha generalizado en nuestro tiempo: el de cuestionar o no la validez de las instituciones en función de que estas validen nuestros intereses o no. El 'relativismo institucional' al que nos ha conducido esta conducta resulta tan sumamente peligroso y destructivo que, a estas alturas, ya no queda ningún especio de consenso libre del fanatismo polarizador.

