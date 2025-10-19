La Tierra es redonda y Maduro, un dictador

Existen verdades universales solo rebatibles desde el fanatismo conspiranoico: la Tierra es redonda; todos los cuerpos con masa se atraen mutuamente (teoría de la gravedad); ... y Nicolás Maduro es un dictador de manual. De ahí que sorprenda notablemente el hecho de que, desde el Gobierno de España –con la excepción de Albares y Robles, que lo hicieron en privado–, se haya evitado felicitar a la flamante Premio Nobel de la Paz, María Corina. Algunos sectores de la izquierda han rebatido la concesión de este galardón a la opositora venezolana bajo el mantra de que se trata de una «golpista». Desde su prisma, el jurado que elige este premio se encuentra vendido al «imperio» y, por lo tanto, es una distinción que carece de originalidad. Estas mismas voces de la izquierda felicitaron a anteriores ganadores del Nobel de la Paz cuando este confluía con sus intereses e inquietudes. Por cuanto volvemos a caer en un comportamiento perverso que se ha generalizado en nuestro tiempo: el de cuestionar o no la validez de las instituciones en función de que estas validen nuestros intereses o no. El 'relativismo institucional' al que nos ha conducido esta conducta resulta tan sumamente peligroso y destructivo que, a estas alturas, ya no queda ningún especio de consenso libre del fanatismo polarizador.

La cuestión es: ¿por qué Pedro Sánchez y gran parte de la izquierda considera a María Corina como una golpista que contraviene la ley y a Nicolás Maduro como un demócrata de pro, que legítimamente ostenta el gobierno de Venezuela? Es evidente que, además de por cuestiones específicas que en algún momento saldrán a la luz, la izquierda europea –y especialmente la española– practica una «ceguera selectiva» frente a los abusos de los regímenes latinoamericanos autodenominados progresistas –Cuba, Venezuela, Nicaragua–. Esto se traduce en la creación de una «excepción moral» por la que se justifican los excesos autocráticos de regímenes que, por el mero hecho de autoproclamarse «antiimperialistas», ya tienen derecho a liquidar la carta elemental de derechos humanos en sus respectivos países. Basta con que Maduro se proclame como el último bastión contra el expansionismo yanqui, para que sus fraudes electorales, su estructura de narco-gobierno, el estrangulamiento de la libertad de expresión, las detenciones ilegales y los asesinatos de quienes piensan diferente se justifiquen como un «mal menor» o «efectos colaterales de la revolución». Dentro de la literatura posmarxista, existe un término que define a la perfección esta actitud: el de «solidaridad acrítica». A través de él, se describe la adhesión automática a proyectos que se consideran herederos de la lucha antiimperialista, sin evaluar su deriva autoritaria. Y esta «permisividad activa» se traduce en un clamoroso silencio ante los abusos del aliado ideológico. Autores como Claude Lefort o Todorov han descrito esta contradicción por medio de la idea de un «autoritarismo benevolente». Es decir: el trato indulgente hacia regímenes autoritarios que comparte un discurso emancipador. Apoyar a regímenes totalitarios como el de Maduro bajo el pretexto de la «justicia social» señala uno de los principales elementos aporéticos o de contradicción de la izquierda contemporánea: la defensa del autoritarismo como forma paradójica de emancipación.

Esta «paradoja emancipatoria» ya fue lúcidamente señalada por Hannah Arendt en su estudio de los procesos revolucionarios, a saber: que lo que nace como un discurso emencipador puede derivar en una formade opresión –como es el caso paradigmático de Cuba y Venezuela–. En este caso, apoyar dictaduras «de izquierdas» se convierte en un acto de fe emancipatoria, incluso cuando los hechos contradicen sus ideales. El comportamiento de la izquierda española con respecto a Venezuela recuerda a una de las advertencias lanzadas por Karl Poper cuando advirtió que una democracia que tolera lo intolerante puede acabar destruyéndose. En este caso, la «aporía de la tolerancia» en la que incurre PSOE, Podemos y Sumar en su condescendencia con el dictador Maduro conduce a que, de un lado, y por los propios principios fundacionales de cada una de estas siglas, se defienda de manera insobornable la pluralidad, mientras que, por otro, se ampara a regímenes que anulan y castigan la disidencia en nombre del pueblo.

La negativa del Gobierno de España y de los partidos de izquierda a felicitar y reconocer a María Corina por su obtención del Nobel de la Paz constituye un claro síntoma de «disfuncionalidad democrática» o, formulado en otros términos, de la incoherencia existente entre el principio universal de defensa de los derechos humanos y la aplicación parcial de ese principio según afinidades ideológicas. No es de recibo que la izquierda española exija estándares plenos de libertad y de justicia en su entorno, pero relativice estos mismos estándares cuando los vulnera una autocracia 'hermana' del imaginario socialista. En este caso –y permítaseme el neologismo–, nos encontramos ante lo que podríamos denominar como una «esquizocracia», es decir, un tipo de régimen mental que sostiene simultáneamente una defensa fervorosa de la democracia y una indulgencia emocional hacia proyectos autoritarios que la contradicen-. El necesario garante moral en el que la izquierda de este país se ha convertido ante al avance de la ultraderecha entra en crisis cuando ella misma suspende el juicio crítico ante regímenes de izquierda autoritaria.