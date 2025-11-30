La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mapas sin mundo

Sánchez y la corrupción que nunca le alcanza

Pedro Alberto Cruz

Pedro Alberto Cruz

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:32

Hay algo desconcertante –y, a la vez, fascinante en un sentido casi mórbido– en la capacidad del Gobierno para metabolizar los casos de corrupción que ... asedian su entorno inmediato. No porque los niegue, ni siquiera porque los banalice, sino porque los desactiva. Lo hace mediante una operación discursiva de precisión quirúrgica: el aislamiento profiláctico. De un plumazo, el caso se reduce al individuo concreto –dos secretarios de organización y un asesor, tres piezas que se sueltan del engranaje– y el partido entero permanece impoluto. Es la conocida técnica del 'encapsulamiento': un procedimiento que convierte la corrupción en una anomalía puntual, un virus circunscrito a un cuerpo ajeno que se puede extirpar sin que el organismo mayor sufra. Como si la corrupción fuese un forúnculo, no un síntoma sistémico. Esta escenificación del sacrificio político opera como exoneración performativa: basta con que el líder practique la liturgia de la expulsión para que el escándalo pierda densidad moral. La culpa se vuelve gaseosa, casi sin sujeto, y la responsabilidad queda sustituida por el gesto. Es la desactivación simbólica del escándalo; una especie de penitencia exprés que permite presentar la corrupción como algo ya solucionado, como si pedir perdón bastara para desinfectar el terreno. Se trata de una teología del perdón político que no exige reparación, sino únicamente el ritual de la contrición. La paradoja es que cuanto más enfáticamente se habla de 'cortar por lo sano', más evidente se hace la existencia de un incendio mayor que nadie se atreve a nombrar. La operación pretende actuar como cortafuegos, pero termina siendo la prueba más visible de la magnitud del fuego. Sin embargo, el relato oficial insiste: no hay corrupción, hay corruptos; no existe estructura, solo individuos desviados. Si el sistema falla, se corrige con la expulsión del elemento defectuoso. La narrativa del caso aislado funciona así como un mecanismo de minimización estructural, una defensa que consiste precisamente en evitar la lectura estructural del fenómeno.

