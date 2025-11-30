Sánchez y la corrupción que nunca le alcanza

Hay algo desconcertante –y, a la vez, fascinante en un sentido casi mórbido– en la capacidad del Gobierno para metabolizar los casos de corrupción que ... asedian su entorno inmediato. No porque los niegue, ni siquiera porque los banalice, sino porque los desactiva. Lo hace mediante una operación discursiva de precisión quirúrgica: el aislamiento profiláctico. De un plumazo, el caso se reduce al individuo concreto –dos secretarios de organización y un asesor, tres piezas que se sueltan del engranaje– y el partido entero permanece impoluto. Es la conocida técnica del 'encapsulamiento': un procedimiento que convierte la corrupción en una anomalía puntual, un virus circunscrito a un cuerpo ajeno que se puede extirpar sin que el organismo mayor sufra. Como si la corrupción fuese un forúnculo, no un síntoma sistémico. Esta escenificación del sacrificio político opera como exoneración performativa: basta con que el líder practique la liturgia de la expulsión para que el escándalo pierda densidad moral. La culpa se vuelve gaseosa, casi sin sujeto, y la responsabilidad queda sustituida por el gesto. Es la desactivación simbólica del escándalo; una especie de penitencia exprés que permite presentar la corrupción como algo ya solucionado, como si pedir perdón bastara para desinfectar el terreno. Se trata de una teología del perdón político que no exige reparación, sino únicamente el ritual de la contrición. La paradoja es que cuanto más enfáticamente se habla de 'cortar por lo sano', más evidente se hace la existencia de un incendio mayor que nadie se atreve a nombrar. La operación pretende actuar como cortafuegos, pero termina siendo la prueba más visible de la magnitud del fuego. Sin embargo, el relato oficial insiste: no hay corrupción, hay corruptos; no existe estructura, solo individuos desviados. Si el sistema falla, se corrige con la expulsión del elemento defectuoso. La narrativa del caso aislado funciona así como un mecanismo de minimización estructural, una defensa que consiste precisamente en evitar la lectura estructural del fenómeno.

Pero el truco no termina ahí. Lo verdaderamente singular –casi digno de una tesis sobre retóricas del poder– es la capacidad del presidente para mantenerse siempre fuera de toda sospecha. La suya es una suerte de 'inmaculación estratégica' que recuerda a esas figuras míticas que levitan sin tocar el suelo. Aunque los corruptos sean personas de su plena confianza, Sánchez logra activar una especie de 'angelización del poder': él no cae, no roza, no se contamina. Opera en un plano superior, atravesado por una hipertrascendencia del líder que lo coloca fuera de la contingencia terrenal. Su papel no es político, sino cuasi espiritual: de él emana la pureza, mientras la suciedad pertenece únicamente al perímetro. Sánchez representa la 'teología de la inocencia permanente': un relato en el cual el dirigente se desliza hacia una dimensión metapolítica donde no existe la culpa sino la función purificadora. El presidente aparece, más que como jefe de Gobierno, como un agente de la purificación vertical: de él desciende la luz que expulsa las sombras. Los corruptos son sus criaturas, pero no su reflejo. Se sacrifica al corrupto para preservar la pureza del líder, que queda suspendido en un relato diseñado para sostener un aura de incorruptibilidad. Podríamos llamarlo 'misticismo del dirigente incontaminado' –una forma de gobernar que necesita más del símbolo que del argumento–.

Sin embargo, lo más perturbador de este contexto no es la estrategia, sino la reacción del entorno. El presidente posee un singular poder hermenéutico: la realidad se pliega a su palabra. Basta con que diga «aquí no pasa nada» para que efectivamente no pase nada. Funciona como un decreto performativo: el escándalo deja de tener gravedad en el mismo instante en que el líder decide enunciar su inconsistencia. Es el efecto performativo del líder: una potestad narrativa que produce realidad en lugar de describirla. Los aliados lo asumen sin resistencia. Es la disciplina narrativa: se replica automáticamente lo que el líder dice, sin necesidad de contrastarlo con los hechos. Se instala entonces una forma de realidad obediente, un clima político en el que el pensamiento crítico se suspende y la palabra presidencial se convierte en verdad incuestionable. El resultado es la 'desmaterialización de la culpa': la corrupción no se niega, simplemente se vuelve humo.

Pero aún queda un último movimiento en esta coreografía: la 'autoabsolución por contraste'. Cada vez que el Gobierno se ve señalado por la corrupción, compara su situación con la del PP. Es la estrategia de la 'ética comparativa', un ejercicio que desplaza la responsabilidad de la esfera ética a la del cálculo relativo. No se trata de ser íntegro, sino de ser 'menos corrupto que el otro'. Es la moral del mal menor, un relativismo moral competitivo que ha convertido la integridad en una especie de campeonato: gana quien roba menos. Se trata de una contabilidad moral a la baja, donde el criterio ya no es la ley, ni la ética, ni la responsabilidad, sino el 'ranking' de criminalidad ajena. Así, la barra moral desciende a la altura del adversario, y la única preocupación es no quedar por encima de su media. El umbral ético se vuelve móvil, manipulable, siempre dispuesto a acomodarse al escándalo del rival. La corrupción no se combate: se gestiona; se administra como un relato donde el líder siempre sale puro, el partido siempre sale indemne y el adversario siempre aparece como punto de referencia para justificar lo injustificable.