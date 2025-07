El 13 de mayo de 1940, en su primer discurso como primer ministro ante la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico, en plena Segunda ... Guerra Mundial, Churchill pronunció la que, quizás, es su frase más célebre: «I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat» («no tengo nada que ofrecer excepto sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor»). Las grandes afirmaciones poseen muchas reformulaciones –según el contexto social y la catadura moral de las personas que lo protagonizan–. Y esta semana, en la Región de Murcia, la noticia por excelencia ha sido que, por fin, López Miras ha conseguido aquello que se proponía: aprobar los presupuestos regionales de 2025 como fuere y pisando la dignidad y los derechos de quienes hiciera falta. Sin duda alguna, la 'operación tránsfuga' –que impidió el que fuera desalojado de San Esteban en 2021– y el pacto racista con Vox para sacar adelante los presentes presupuestos constituyen los momentos más miserables de su trayectoria presidencial. Si nuestro presidente autonómico tuviera, en este momento, que dirigirse a los colectivos de inmigrantes señalados en Torre Pacheco para justificar unos presupuestos contaminados por la política del odio de la extrema derecha, la adaptación que realizaría de la frase de Churchill podría ser algo así como: «No tengo nada que ofrecer excepto racismo, lágrimas y sudor». El racismo es evidente: silencio y complicidad para con las 'cacerías de moros' alentadas desde la ultraderecha y asimilación de las políticas antimigración que forman parte del tuétano de Vox; en cuanto a las lágrimas: las de miles de inmigrantes aterrorizados por la ola racista que se ha cernido sobre ellos, y que han visto cómo les han destrozado negocios e, incluso, apaleado; y, finalmente, el sudor: el de todos esos trabajadores del campo que aceptan trabajos que ningún 'autóctono' estaría dispuesto a realizar por considerarlo rayano en la esclavitud.

El PP no ha dejado de proclamar a los cuatro vientos que estos son los presupuestos «para todos los murcianos». Analicemos este mantra. En primer lugar, el pragmatismo insolidario en el que se ha instalado López Miras le lleva a transmitir que aprobar los presupuestos –aún a costa de pactar con la ultraderecha– es lo que define al buen político, a la persona de Estado, al auténtico murciano. Quienes consideramos que estos presupuestos son los de la vergüenza por haberse aprobado contra la vulnerabilidad de setenta menores no acompañados y por haber sido pactados con un partido racista y xenófobo somos malos murcianos. No queremos a nuestra región, pertenecemos a esa minoría ultra que solo quiere desestabilizar el sistema. ¿Qué quiere que les diga? Fomentar el racismo y mostrarse connivente con sus acciones sí es desestabilizar el sistema. Quienes defendemos una Región de Murcia acogedora, crisol de culturas, que considera a la inmigración como riqueza y no como merma y violencia, hacemos infinitamente más por la estabilidad social de esta tierra que aquellos que abrazan apasionadamente a los que predican el odio y la caza del otro. Un presupuesto sesgado por el racismo de la extrema derecha no es un presupuesto «para todos los murcianos»: quienes predican eso se olvidan de esos murcianos que van a ser criminalizados o expulsados, que tienen miedo de que, en cualquier momento, un estallido de violencia ponga sus vidas en peligro.

Gracias a la insensatez y a la inclinación ideológica que López Miras siente por Vox, nos hemos convertido en el laboratorio de las estrategias neonazis de desestabilización en el contexto nacional. Como se recoge en el último informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, los mensajes de odio en redes sociales aumentaron en un 384% tras la agresión de Torre Pacheco. Aquello que López Miras no termina de comprender –y quizás nunca lo haga– es que Vox no es una alternativa política –ni siquiera radical– a nada. En puridad, esta formación solo pretende una reimplantación del franquismo en el sistema para expulsar paulatinamente la democracia. De los 138.000 mensajes de odio que se distribuyeron por las redes, yo recibí unos cientos de ellos. Y el resumen de todos ellos es: «Cuando lleguemos al poder, prepárate porque sí vas a estar jodido». Solo conocen la amenaza y las listas negras. Y no van de farol. El «hemos vuelto» es la expresión favorita de estos ultras a los que el PP considera como un responsable partido de Estado. Si la proposición de Francisco Lucas para apoyar los presupuestos regionales de este ejercicio era cierta –y no hay razón para dudar de ella–, se demuestra que López Miras sí tenia una alternativa a Vox. El problema es que, para él y para su partido, le resulta más natural pactar con la ultraderecha neofranquista que con el PSOE. Y ese es el verdadero problema que, en este momento, tiene la democracia española. Que, después de tanto tira y afloja, López Miras haya conseguido la aprobación de sus presupuestos no es una buena noticia para la Región de Murcia. Se trata de unas cuentas que tienen dolorosas contraprestaciones en lo ético y que van a convertir «la mejor tierra del mundo» en uno de los territorios más deshumanizados de Europa. A mí López Miras no me representa. Y la Región que está dejando –preñada de odio, de visceralidad, de racismo– no es la región por la que muchas personas –también yo– alguna vez trabajamos.