El Papa de los más vulnerables

Nada más escribir el título de este artículo, me sigo sorprendiendo de que lo que debería ser evidente –el suelo desde el que comenzar a ... construir– se convierta en algo excepcional. El 'giro hacia los más vulnerables', hacia los 'periféricos', que ha caracterizado el papado de Francisco se ha adjetivado, en los días posteriores a su fallecimiento, como un «vendaval», una «revolución», una «ruptura». Los análisis sobre este 'giro' han coincidido en que la principal labor del Papa Francisco ha sido devolver al cristianismo a su esencia, a la letra y el espíritu del Evangelio. Y es cierto. Lo sorprendente es que el hecho que el sucesor de Pedro base su política y ministerio en el cuidado de los más desfavorecidos se considere una revolución en el seno de una institución como la Iglesia, cuyo principal cometido es precisamente ese. Pero más desconcertante resulta que, en el periodo de elección del nuevo pontífice que ahora se ha abierto, las recurrentes quinielas tracen una línea divisoria bastante nítida entre los «papables progresistas» –continuadores de la senda abierta por Francisco– y los «papables conservadores» –críticos con la labor aperturista de aquel–. ¿Cuál es el motivo de este desconcierto? Como en todos los ámbitos de la vida, hay personas con mayor mentalidad transgresora y otras que prefieren los menores cambios posibles. Lo curioso es que, en el seno de la Iglesia, esta polarización se genere a partir de la 'línea conflictiva' que supone el decantamiento de sus políticas hacia el respeto y cuidado de los más débiles. ¿Quiere esto decir que, en el caso de que sea elegido un cardenal conservador, la Iglesia girará la cabeza hacia otro lado y dejará de denunciar el drama de los inmigrantes, la escalada militarista de Europa, los miles de muertos en las guerras en curso? Si para que la Iglesia se focalice en la atención a los más vulnerables, ha de ser hegemónica la llamada 'vía progresista' es que algo no va bien. Francisco ha defendido aquello que dirige la acción de cualquier humanista y persona de buen corazón: la ética de la alteridad, la defensa de las políticas sociales, el pacifismo y el respeto del medio ambiente. Desgraciadamente, el descarrile histórico que vivimos ha traído que estos mínimos morales sean considerados como excepcionales y, para las mentes enfermas, como un síntoma de demencia. De hecho –y como supongo que les habrá pasado a muchos lectores–, durante estos últimos años he asistido a conversaciones en las que las referencias a Francisco dejaban el insulto más cruel en un ejercicio de eufemismo.

En mi combate contra el neoliberalismo más voraz, el racismo, la xenofobia, los nacionalismos, los destructores de las políticas sociales y el cambio climático, yo siempre estaré del lado de aquellos que enerven a autócratas como Trump, Milei, Orban o Abascal. Y el Papa Francisco, desde su equilibrada insobornabilidad a los populismos, es alguien que siempre estará en mi equipo. Su desaparición trasciende con mucho el contexto de la Iglesia Católica y supone la desaparición del principal contrapeso al auge de las políticas insolidarias en el mundo. Desde su modestia, ha erigido el principal liderazgo espiritual, ético y político del siglo XXI. Ha minimizado el poder que, dentro de la Iglesia, han tenido organizaciones ultras como los Legionarios de Cristo o el Opus Dei. La tibieza con que Vox ha reaccionado a su muerte es un indicador incontrovertible de que mucho y bien tiene que haber hecho. Y que no le quepa la menor duda a todo el colegio cardenalicio que esa posición de contrapeso que Francisco ha ejercido con respecto a los populismos ha otorgado a la Iglesia, durante los últimos doce años, una autoridad moral y una ascendencia social de la que hacía mucho tiempo que no gozaba. Los más de 130 cardenales que se van a encerrar, en los próximos días, en el cónclave para elegir al nuevo Papa deberían ahuyentar, por tanto, cualquier tentación de apartarse del legado de Francisco y comenzar una 'contrarreforma'. En fechas no muy lejanas, la Iglesia ha eludido liderar un eje de justicia social contra los totalitarismos. Así se ha reconocido desde la misma institución, en un ejercicio de arrepentimiento histórico que la ha llevado a pedir perdón. Estas circunstancias no se pueden repetir. El hecho de que antidemócratas como Trump o Milei hayan decidido acudir al funeral de Francisco no obedece –como es fácil de deducir– a sus simpatías con el pontífice desaparecido, sino a una estrategia de presencia y presión en el Vaticano, días antes de que los cardenales se encierren en la Capilla Sixtina. Si el cónclave cometiera el error de elegir a un Papa alineado con el negacionismo y las políticas antimigratorias y xenófobas de los Trump y compañía, la Iglesia cometería un error imperdonable y perdería una oportunidad histórica de convertirse en la gran referencia ética en la defensa de los derechos humanos a escala global. Aquello que los ultras defienden no son los fundamentos del humanismo cristiano, sino una suerte de nueva Inquisición que purgue el derecho a la diferencia y a la libertad. La tradición que defienden no es aquella que dirige a la democracia, sino a las dictaduras y la vulneración de los derechos. De ahí que, más que nunca, se necesite a una Iglesia comprometida con la traducción literal del mensaje revolucionario de Cristo, y no con pragmatismos e intereses espurios que solo conducen al descrédito.

