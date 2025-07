Palabras más o menos ayer me decías», reza en la célebre canción de Los Rodríguez. Y, en ocasiones, hasta sobra el adverbio 'ayer'. Porque, como ... pudimos ver el pasado martes, el Gobierno regional rectificó, en el plazo de unas horas, su decisión de comprar pisos para los menores inmigrantes ante el enésimo chantaje de la ultraderecha de Abascal y Antelo. Un bochorno para una región que, en sus políticas culturales y turísticas, presume de haber forjado su historia en la convivencia de culturas diversas. Las palabras valen ya de muy poco. Diariamente, la política las pisotea y las vacía de significado y legitimidad. Y, en este 'mal de época', no hay bandos. Sonroja igualmente comprobar cómo Pedro Sánchez ha contradicho, frase por frase, el discurso que pronunció durante la moción de censura a Mariano Rajoy. Con que hubiera mostrado un 50% de fidelidad a ellas, habría ya dimitido y convocado elecciones. Lejos de ello, permanece bunkerizado en La Moncloa, alimentando el monstruo de la extrema derecha a cada segundo que pasa y condenando al país a un futuro catastrófico. Sánchez ha dejado de ser el principal muro de contención frente a Vox para convertirse en su gran fábrica de votos. «Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre» –continúa la canción de Los Rodríguez–. Cierto: es lo de siempre. Y lo peor es que a nadie sorprende ya. La hemeroteca ha dejado de comprometer las decisiones de los políticos. Estamos tan acostumbrados a la obscena rectificación de lo una vez dicho que, por saturación, lo hemos llegado a aceptar como una de las reglas del juego de la política contemporánea.

Si la realidad es una construcción lingüística, el abuso y perversión con el que se gestionan determinadas palabras ha llevado a que estas pierdan toda su capacidad de determinar lo real. Pongamos algunos ejemplos, y empecemos por un término estrella: 'fascista'. No cabe duda de que el auge del fascismo constituye un hecho objetivo en la sociedad contemporánea, y de que todos los medios que se empleen en luchar contra él serán pocos. El problema, empero, es que el abuso que se hace, desde la izquierda, de este término ha generado un efecto contrario: el blanqueamiento de la ultraderecha. En la España actual, 'fascista' ya no es solamente aquel que se opone a las políticas de izquierda, sino todo aquel que cuestiona al supremo líder, Pedro Sánchez. Por lógica inferencia, si quienes se oponen a este son etiquetados de inmediato de 'fascistas', ¿qué pasará con los que verdaderamente lo son? No todo el espectro social desde el centro hacia la derecha es ultra, y, menos todavía, no todos los que critican el cesarismo de Sánchez son fascistas. Si diluimos tanto el perfil del ultraderechista, vamos a ser incapaces de distinguir y perimetrar a quienes, de verdad, asumen el fascismo como modelo y constituyen, por tanto, un auténtico peligro para nuestro sistema de convivencia. Por desgracia, y a causa de su empleo desmedido y sin criterio, 'fascista' ya no significa nada. Y eso sí que resulta peligroso.

Algo parecido sucede con 'dictadura'. Desde la derecha y la ultraderecha, no deja de alimentarse la teoría conspiranoica de que Pedro Sánchez está en pleno 'work in progress' de instaurar una dictadura. Cuando alguien, a través de su gestión, implementa medidas que colisionan con la forma de entender el mundo de una parte de la población, enseguida se desliza la sospecha de la dictadura. Que esto suceda en España tiene si cabe mayor delito, en tanto en cuanto muchos ciudadanos han conocido lo que fue una dictadura de verdad, sin libertad de expresión, torturas y violencia de Estado. Afirmar que un gobierno elegido democráticamente está desmantelando la democracia constituye una irresponsabilidad de incalculables consecuencias. Además –y esto es lo preocupante–, este tipo de pensamiento paranoico se extiende por todo el espectro ideológico. El otro día, un muy buen amigo con altas responsabilidades en Podemos habló, al respecto de las investigaciones de la UCO sobre Santos Cerdán, Ábalos y Koldo, como de un «golpe de Estado blando». Hemos transformado el conflicto –defendido por los posmarxistas Laclau y Mouffe como la esencia de la democracia– en un continuo atentado a nuestro régimen de convivencia. Y lo que es peor: en el delirio hermenéutico que vivimos, hemos asignado a los propios mecanismos que la democracia tiene para defenderse de los ataques que le dirigen una intencionalidad totalitaria. Muy demencial todo.

Tercer ejemplo: 'democracia'. El eslogan «Pedro Sánchez o democracia» o «Democracia o mafia» son propios del pensamiento goebbelsiano. Una cosa es que la perseverancia de Sánchez en la presidencia del Gobierno sea insostenible, y otra muy distinta es la polarización entre esta y la democracia. La estupidez y el infantilismo que atraviesan el comportamiento contemporáneo requieren de reduccionismos demenciales, fácilmente comprensibles por la masa. El intelecto ha muerto. Y sobre su tumba se echan capas y capas de estulticia que todo el mundo parece dispuesto a comprar. De la 'generación mejor preparada de la historia' ha surgido la pléyade de asesores con mayor grado de idiocia de la democracia. Y se nota. Lo que sucede es que nos están dejando sin palabras, huérfanos de términos a los que asirnos y construir reflexivamente la realidad. Los maldigo. Porque, después de las palabras, siempre viene la violencia.