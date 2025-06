Ozores en Ferraz

Reconozco que muchas veces he preferido evitarme críticas al Gobierno de España por tratarse del único muro de contención existente frente a la llegada de ... la ultraderecha a La Moncloa. No se ha tratado del silencio del militante –esa actitud militar que te hace acatar las órdenes de los superiores aunque estas conduzcan a una inexorable debacle–, sino de una responsabilidad ética que medía los posibles daños de avivar un fuego que beneficia a los herederos de Franco. El 'paradigma Esperanza Aguirre' –según el cual se normaliza la opinión de que «con Franco vivíamos mejor»– se está instalando peligrosamente entre las filas del PP. Y ello lleva a reforzar el pensamiento de que el pacto de la derecha sistémica con Vox es preferible a cada hora que Sánchez habita La Moncloa. El acuerdo entre López Miras y Antelo, en la Región de Murcia, constituye el último ejemplo de esta deriva autodestructiva y ultra del PP, dispuesto a asumir determinados principios del odio de la extrema derecha como el rechazo de los inmigrantes y el Pacto Verde que podría salvar el planeta. Sin embargo, el creciente olor a cloaca que invade la política española convierte en contraproducente este silencio estratégico, en tanto en cuanto los últimos acontecimientos relacionados con Leire Díez, Aldama y compañía están sirviéndole en bandeja a Abascal su entrada en el Consejo de Ministros.

El esperpento del que el pasado miércoles fueron testigos todos los españoles ha convertido al Gobierno de Sánchez, más que en una barrera contra la ultraderecha, en su mejor aliado. Ya no sirve la benevolencia. La entrada de Aldama en la rueda de prensa ofrecida por Leire Díez al grito de «sinvergüenza», mientras esta huía en compañía de su abogado, constituye uno de los episodios más lamentables de la democracia española. Que, mientras tanto, Aldama amenazara al mismo Sánchez y a Santos Cerdán con revelaciones de alto alcance torna el esperpento en oscuridad, y ofrece un indicador alarmante de la situación insostenible en la que vive Ferraz y La Moncloa. Como otros muchos españoles, yo me crié viendo las películas de don Mariano Ozores. Frente al rechazo de los puristas –y cuente que mi predilección cinematográfica recorre las filmografías de Tarkovski, Bresson, Rivette, etc–, siempre he defendido que el cine de Ozores procuraba el análisis más preciso e incisivo de la sociedad española. Bajo el reclamo del destape se esconde una radiografía insuperable de lo cutre y esperpéntico que permea nuestra inveterada forma de vida. Las situaciones representadas por Ozores parecían salidas de la mente casposa de un director salidillo que quería vender tickets a toda costa. Pero no: como se demostró este miércoles, el 'estilo Ozores' es, en verdad, la clave que permite desentrañar y comprender nuestra íntima estructura social e institucional. Películas tales como 'Qué tía la CIA', 'Que vienen los socialistas', 'Agítese antes de usarla', 'No hija no', 'Los bingueros' o 'Los liantes' constituyen, en la actualidad, lúcidas cartografías para comprender la política española. El carácter psicológico de personajes como Leire, Aldama, Ábalos o Koldo es una fiel proyección de tantos perfiles interpretados por Esteso, Pajares, Antonio Ozores, Juanito Navarro, Florinda Chico...

La estrategia elegida por el PSOE –cero autocrítica, silencio absoluto y leña contra quienes se atrevan a elevar la voz– es la peor de las opciones posibles. La fórmula –a lo Alejandro Sanz– de 'después de la tormenta siempre viene la calma' ya ha dejado de surtir efecto. Resulta lamentable el ataque del que ha sido objeto Eduardo Madina por parte del ministro Óscar Puente. Madina es, en términos absolutos, la mejor cabeza que tiene la política española. Su amueblamiento intelectual y su capacidad argumentativa son insuperables. Tras el esperpento de Leire y Aldama, Madina lanzó preguntas ineludibles y completamente necesarias: «¿De dónde han salido este tipo de perfiles? ¿De qué zonas oscuras de la realidad de este país? ¿Quién decidió que pudieran ocupar puestos en empresas públicas? ¿Quién decidió que pudieran entrar en Ferraz? ¿Qué le ha pasado al Partido Socialista?». La respuesta de Puente a esta cadena de interrogantes no se hizo esperar y, desde la red X, acusó a Madina de ser un «resentido». El ministro de Transportes debe comprender que la mejor manera de defender los intereses del PSOE, ahora mismo, es desde la autocrítica y no desde el ejercicio del papel de cancerbero. Las palabras de Madina ofrecen un asidero para todos aquellos que todavía creen en una alternativa al 'neofranquismo'. La sumisión ciega al líder es el primer y mayor síntoma de la descomposición de un proyecto, y, en el actual caso, solo conlleva un incremento de las expectativas de voto para los de Abascal.

Los representantes socialistas que, durante estos días, han salido a pedir explicaciones y demandar medidas urgentes han sido tachados por el aparato como traidores. Pero cuando se abran las urnas y la debacle sea histórica, entonces los traidores serán recordados como visionarios y el daño ya no tendrá remedio. Abascal entrará montado en su caballo en La Moncloa y la militancia socialista se rasgará las vestiduras por retroceder ochenta años en el tiempo. Si todavía queda un mínimo margen de reacción, es el momento de aprovecharlo. Porque, por este camino, el PSOE va hacia el precipicio.