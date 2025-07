El ominoso silencio de López Miras

En algún momento de las décadas de 1960 y 1970, Joseph Beuys pronunció una de sus frases más célebres: «El silencio de Duchamp está sobrevalorado». ... Por medio de esta afirmación, el artista alemán pretendía ironizar sobre la plétora de interpretaciones que suscitó la retirada de Duchamp del mundo del arte. Según Beuys, los críticos quisieron ver más en ella de lo que realmente había. No es mi intención –líbrenme los dioses del Olimpo– comparar a Duchamp –el artista más grande del siglo XX– con López Miras –el peor presidente de la historia de la Región de Murcia–. Pero traer aquí la frase de Beuys sobre el genio francés me ha parecido oportuna solo para darle la vuelta. Porque aquello que se ha demostrado durante estos días, desde el inicio de las revueltas racistas en Torre Pacheco, es que «el silencio de López Miras está infravalorado».

En el momento en que redacto este artículo, el presidente de la Comunidad todavía no ha denunciado la incitación a la violencia y a la 'caza del moro' realizada por Santiago Abascal y José Ángel Antelo. Cuando la fiscalía investiga a este último por delitos de odio, López Miras no se ha dignado a condenar lo que cualquier persona con un mínimo de humanidad habría hecho: uno de los ataques más graves contra la democracia española que se han producido desde 1978. El PP ha priorizado miserablemente el pragmatismo del poder –la aprobación de los presupuestos regionales a toda costa– a la defensa de los valores fundamentales que articulan cualquier sociedad democrática. Las primeras declaraciones de López Miras llegaron tarde y mal: casi 48 horas después del estallido de las cacerías en Torre Pacheco. El vasallaje a Antelo le impedía posicionarse claramente de parte de la democracia. Y, claro está, sus afirmaciones optaron por sumergirse en una ambigüedad calculada, hablando de «unos y otros» como si los neonazis y la población inmigrante pesaran lo mismo en la balanza. Con el paso de los días, las palabras de López Miras insistieron en la generalidad, enrocándose en una llamada a la convivencia que, sinceramente, resultaba más miserable que sanadora. Feijóo y López Miras están secuestrados por Vox. Dependen de la extrema derecha para gobernar en la Región de Murcia y para desalojar a Sánchez de La Moncloa. Cómo si no se explica que, en plena vorágine de la oleada racista en Torre Pacheco, el secretario general del PP, Miguel Tellado, se despachara con una afirmación tan obscena y dolorosa como: «En Vox hay más sentido de Estado que en el PSOE». Un partido que ha espoleado a las organizaciones neonazis de toda España a marchar a Torre Pacheco a destrozar kebabs y apalear a menores inmigrantes, ¿es merecedor de tal blanqueamiento?

En esta ecuación diabólica, faltaba el alcalde de Torre Pacheco. Durante las primeras horas, y a falta de unas instrucciones claras sobre cómo había de posicionarse el PP en este tsunami de odio, el regidor optó por la línea de la ambigüedad y el perfil bajo. Sin embargo, con el transcurrir de los días y la imposición de la doctrina dura de Vox, Roca Tornel salió del 'armario ideológico' y se decantó por el populismo más zafio: «La delincuencia ha crecido en el municipio ligada a un colectivo juvenil de segunda y tercera generación de inmigrantes», declaró al periodista de este diario David Gómez.

Feijóo se equivoca. Con un Pedro Sánchez tambaleándose y a punto de hundirse por la corrupción, y a sabiendas del miedo fundado que muchos tenemos a que la ultraderecha entre en La Moncloa, lo peor que podía hacer es alinearse con el discurso xenófobo y de odio de Vox. Así no va a conseguir ni un solo voto del electorado de centro y de centroizquierda. La radicalización del PP lo condena a pelearse –como buitres– por los votos ultras. Feijóo y López Miras –cada uno en sus escalas correspondientes– se han convertido en los tontos útiles del neofascismo. Y eso es pan para hoy y hambruna para mañana.

Como expresé en la red social X, el silencio de López Miras es violencia institucional. El comportamiento del actual PP con respecto a la ultraderecha racista y xenófoba de Vox es semejante al de Petain y Vichy con respecto a los nazis. Acorralado por su propia complicidad con los violentos, a López Miras no le ha quedado otra opción, durante estos días, que hacer lo único que sabe: echarle la culpa al Gobierno de España. Para eso no hace falta que los murcianos paguemos un sueldo de presidente. Bastaría con reproducir 'ad infinitum' una grabación con el «Pedro Sánchez tiene la culpa» y dejarnos de sostener al principal culpable de que esta tierra se haya convertido en el paradigma de lo peor y más cutre de España. Si tanto le duele Torre Pacheco, que abandone su ominoso silencio y llame a las cosas por su nombre. Pero no puede ser: prefiere sacar adelante unos presupuestos de la vergüenza –que atufan a odio y a violencia– a proteger a miles de murcianos de pleno derecho cuyas vidas están en peligro. Si tiene un poco de pudor, dimita y deje de pisotear el nombre de esta región. No en vano, quien nos gobierna de facto es José Ángel Antelo. Usted es solo una marioneta de la ultraderecha. Y que no le quepa duda de que, cuando ya no sirva, lo destrozarán y se lo quitarán de en medio.