Ocho millones de españoles

Compartir

Quizás porque nuestra capacidad de asombro se encuentra colapsada, hemos perdido la facultad de ponderar lo horrible. Hace dos décadas, muchas de las afirmaciones y ... sucesos que protagonizan nuestra actualidad habrían inundado las calles de multitudes en defensa de los valores democráticos. Hoy no. Nos hemos resignado al advenimiento de lo peor. Con decir que forma parte del movimiento cíclico de la historia eludimos la responsabilidad de articular un aparato crítico más contundente y refinado. Las recientes declaraciones de Rocío de Meer, asegurando que si Vox gobernara aceleraría la expulsión de ocho millones de inmigrantes –incluidos muchos de segunda generación, nacidos en España–, constituyen el ataque más grave que haya sufrido la Constitución desde su entrada en vigor en 1978. La política estrella de la ultraderecha de echar a todos los inmigrantes sin papeles se tornó, de súbito, en lo que muchos temíamos: una limpieza étnica y racial. A las pocas horas, el partido de Abascal 'rectificó' esta política de máximos de la única manera que sabe hacerlo la ultraderecha: empeorándolo todo. Según Vox, no se trata de expulsar a ocho millones de inmigrantes –españoles de pleno derecho–, sino a todos aquellos que no se adapten a la cultura española. ¿Qué quiere decir, en este contexto, 'adaptación'? Como en cualquier proyecto totalitario, los criterios de exclusión y castigo tienden a apartarse de los hechos objetivos para deslizarse fatalmente a un tendencioso margen de subjetividad. Llegado el caso, serían nuestros gobernantes ultras los que decidirían quiénes se adaptan o no a los valores de la cultura autóctona y, por supuesto, cuáles son dichos valores. Es fácil inferir que los 'inadaptados' seríamos todos aquellos que no nos ajustamos a su concepto de España. Estamos en ese peligroso punto en el que un partido político se ha arrogado el derecho a repartir carnés de 'españolidad'. Y, como siempre que sucede esto, la idea de patria que defienden es tan pequeña, tan estrecha y violenta, que son muy pocos los que caben en ella.

En paralelo, el Partido Popular celebró el pasado fin de semana su congreso, en el que, una vez más, la relación con Vox se convirtió en un punto estratégicamente sin resolver. Feijóo, como buen gallego, prefiere rodear todo lo que concierne a la ultraderecha en un halo de ambigüedad, para no enfadar ni a unos ni a otros –sin entender que, precisamente a causa de ello, termina por enervar a todos–. Al poco de finalizar esta recreación del mundo feliz del PP, voces de la derecha comenzaron a trasladar que jamás gobernarían con Vox, y que, en caso de que este partido se enrocara en tal petición, preferirían convocar nuevas elecciones. Esta inopinada corriente de opinión se frenó en seco cuando Isabel Díaz Ayuso declaró, ante los medios, que nadie había dicho tal cosa, y que –viró su tono hacia la amenaza– esperaba no escucharlo nunca. Ayuso nunca permitirá que una bagatela como que la ultraderecha entre en La Moncloa arruine un gobierno del PP. De todas formas, no hacía falta que la comandante en jefe del PP se pusiera firme para desmentir el rechazo talante de los populares a los ultras. En serio, ¿alguien se creyó la negativa del PP a gobernar con Vox en el caso de que ambas fuerzas sumen los escaños suficientes para hacerlo? La pragmática del poder no conoce la ética –ya lo hemos visto con Sánchez y su dependencia de un supremacista como Puigdemont–. Y, como botón de muestra, tenemos el caso de la Región de Murcia. Como sucede últimamente, esta comunidad autónoma se ha convertido en un laboratorio de lo peor. La abstención de la ultraderecha para facilitar la aprobación de los presupuestos regionales se consiguió a costa de sesenta menores inmigrantes que solo buscan un poco de humanidad. Los capillitas que se pasan la vida de misa en misa trituraron la carne de niños y niñas y, con ello, realizaron una enmienda feroz al pilar central del cristianismo: «Ama al prójimo como a ti mismo». López Miras se ha convertido, oficialmente, en un presidente xenófobo, racista, deshumanizado. No ha tenido pudor en sacrificar a su consejera de Política Social y de someterla al escarnio público con tal de sacar pecho con unos presupuestos que, sinceramente, son los presupuestos de la vergüenza. El caso de la Región de Murcia es la prueba fehaciente e irrefutable de que el PP nunca aplicará un cordón sanitario frente a Vox. Y ya sabemos lo que implicaría esta formación en un Gobierno de España: limpieza étnica y racial, purga de todos aquellos que creemos en la diversidad, en el respeto incondicional al prójimo, en la mezcla de culturas –en definitiva: en la democracia–. ¿Cómo nos vamos a creer que Feijóo nunca gobernará con Abascal si, en la Región de Murcia, la plana mayor del PP le lame los zapatos a Antelo y este se permite hablar públicamente mientras azota con el látigo a su sumiso López Miras? De la mano de Vox, el PP no es alternativa a nada. España no es el capricho racista de unos nostálgicos de Franco ni de aquellos que le siguen el juego con tal de pisar moqueta. En el caso de que la aritmética les permita crear una mayoría, Feijóo será un muñeco en manos de Abascal, de la misma manera que López Miras lo es en manos de José Ángel Antelo. A estas alturas, es difícil que nos engañen: tanto cinismo sale por las alcantarillas a borbotones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión