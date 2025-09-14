El 'no-genocidio', según Martínez-Almeida

El pasado lunes, durante el debate del estado de la ciudad, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, realizó una de las declaraciones más ... bochornosas moral e intelectualmente de los últimos años –y eso que hay donde elegir–. El primer edil de la capital se dirigió a Más Madrid y PSOE, afirmando que «para mí no hay un genocidio. No me gusta lo que estoy viendo, pero no lo hay. Genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial». En esta solemne y escueta declaración se concentra todo el 'mal moral' que afecta al PP en lo relativo al exterminio del pueblo gazatí efectuado por Israel. Comencemos por la tesis mayor: «No hay genocidio». Y ¿en qué se funda esta opinión? La inclusión de una fórmula como «para mí» parece convertir la realidad de la catástrofe sufrida por el pueblo palestino en una cuestión subjetiva, de punto de vista. Rebaja el diagnóstico de la tragedia a una conversación de barra de bar. Y no es ni puede ser nunca así. El concepto de 'genocidio' no depende ni de ideologías ni de filias y fobias, sino de criterios objetivos establecidos por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (ONU, 1948), y en la jurisprudencia de tribunales internacionales. Según la Convención, el genocidio implica actos como matar, causar graves daños físicos o mentales, someter a condiciones que lleven a la destrucción física, impedir nacimientos o trasladar por la fuerza a niños. Igualmente, el genocidio supone la intención específica ('dolus specialis') de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.

Hasta el momento, el número de civiles palestinos asesinados por el ejército israelí asciende a 60.000 –de los cuales casi un tercio corresponde a niños muertos–. A la espera de una sentencia definitiva de la Corte Internacional de Justicia –la cual investiga a instancia de Sudáfrica la violación, por parte de Israel, de la Convención de Genocidio–, parece que el desplazamiento masivo de la población, la destrucción total de Gaza, la condición de hambruna y el elevado número de civiles y de niños muertos constituyen elementos objetivos más que evidentes para considerar la estrategia de Israel sobre Palestina como un genocidio. No está de más recordar, a este respecto, frases de dirigentes israelíes que refuerzan la crudeza de los hechos: el ministro Amichai Eliyahu declaró el pasado mes de julio que «el Gobierno se está apresurando a borrar Gaza, y gracias a Dios estamos borrando este mal. Toda Gaza será judía». Otro ministro, Israel Katz, no dudó en augurar la «completa destrucción y devastación» de Gaza si no se realizaban las evacuaciones en los tiempos establecidos; por no hablar de la intención de Trump –compartida entusiastamente por Netanyahu– de convertir Gaza en un gran resort para ricos.

Que, a tenor de todos estos hechos, Martínez-Almeida afirme que «para mí no hay genocidio» sin aportar más argumentos o explicaciones pone de manifiesto que, para gran parte de la derecha –la ultraderecha ni siquiera la ponemos en análisis por desbordar cualquier marco racional de reflexión–, la razón por la que el exterminio de gazatís por parte de Israel no pueda ser considerado como genocidio no responde a otro motivo que a que tal juicio lo considere patrimonio de la izquierda y de Pedro Sánchez. No importa la muerte de casi 20.000 niños: si la izquierda dice que hay genocidio en Gaza, el PP solo puede negar la mayor. Y así todo.

En una demostración de indigencia intelectual como pocas veces se ha visto, Martínez-Almeida sustenta el fundamento de imposibilidad del genocidio de Gaza en el hecho de que ya hubo uno antes: el de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Exacto: aquello fue un genocidio. Y el hecho de que sucediera una vez no impide que pueda volver a ocurrir. Tal y como lo expresa el alcalde de Madrid, pareciera que 'genocidio' fue el atributo histórico que recibió el exterminio del pueblo judío por el nazismo y que, por tanto, ya no se puede aplicar a otra situación a lo largo de la historia. De verdad: da mucha pereza deconstruir argumentos que tienen la misma sofisticación que el mecanismo de un botijo. Pero este es el nivel de nuestros políticos y la tragedia epocal que nos ha tocado vivir.

Pese a esto, lo más ruin e inmoral de la antedicha declaración de Martínez-Almeida es algo a lo que no se le ha prestado mucha atención: «No me gusta lo que estoy viendo». ¿Gustar? ¿Acaso caben 60.000 inocentes asesinados, 20.000 niños muertos por balas y hambre, en un simple «no me gusta»? ¿Para el alcalde de Madrid, el exterminio de gazatís es una cuestión de gusto, de estética? ¿Hasta ese punto una persona –en un gesto de psicopatía ciertamente preocupante– puede distanciarse del mayor proceso de exterminio del siglo XXI para despachar su posicionamiento al respecto con un obsceno «no me gusta lo que estoy viendo»? Hay mucha gente que no le da importancia al lenguaje, pero yo sí se la doy. Y solo por esta forma de hablar de Martínez-Almeida sobre el dolor incuantificable que está sufriendo el pueblo palestino, debería dimitir y marcharse a su casa. Su grado de deshumanización lo convierte no solo en inadecuado para dirigir la ciudad más grande de España, sino, además, en un peligroso virus para el sistema.

Sus palabras no pueden herir más.