Mapas sin mundo

El 'no-genocidio', según Martínez-Almeida

Pedro Alberto Cruz

Pedro Alberto Cruz

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:59

El pasado lunes, durante el debate del estado de la ciudad, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, realizó una de las declaraciones más ... bochornosas moral e intelectualmente de los últimos años –y eso que hay donde elegir–. El primer edil de la capital se dirigió a Más Madrid y PSOE, afirmando que «para mí no hay un genocidio. No me gusta lo que estoy viendo, pero no lo hay. Genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial». En esta solemne y escueta declaración se concentra todo el 'mal moral' que afecta al PP en lo relativo al exterminio del pueblo gazatí efectuado por Israel. Comencemos por la tesis mayor: «No hay genocidio». Y ¿en qué se funda esta opinión? La inclusión de una fórmula como «para mí» parece convertir la realidad de la catástrofe sufrida por el pueblo palestino en una cuestión subjetiva, de punto de vista. Rebaja el diagnóstico de la tragedia a una conversación de barra de bar. Y no es ni puede ser nunca así. El concepto de 'genocidio' no depende ni de ideologías ni de filias y fobias, sino de criterios objetivos establecidos por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (ONU, 1948), y en la jurisprudencia de tribunales internacionales. Según la Convención, el genocidio implica actos como matar, causar graves daños físicos o mentales, someter a condiciones que lleven a la destrucción física, impedir nacimientos o trasladar por la fuerza a niños. Igualmente, el genocidio supone la intención específica ('dolus specialis') de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.

