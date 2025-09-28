Junts, la inmigración y la incoherencia de la izquierda

La votación, durante el pasado martes, del acuerdo entre el PSOE y Junts para transferir las competencias de inmigración a Cataluña se convirtió en el ... punto de confluencia de una serie de contradicciones e incoherencias que resume a la perfección el estado actual de la política española. En primer lugar, los socialistas –abanderados del frente antirracista contra las políticas de Vox– dieron su plácet a una iniciativa que tenía como objetivo explícito entregar un arma a Puigdemont para evitar el 'sorpasso' de Aliança Catalana. Como algunos miembros del bloque progresista –Podemos, Compromís y CHA– objetaron, esta propuesta era esencialmente «racista», en tanto en cuanto suponía otorgar plenos poderes a Junts para igualar las políticas antimigración e islamófobas de Aliança Catalana. Llama la atención que, en esta competición por ver quién es más xenófobo y supremacista, el mismísimo PSOE, gran parte de Sumar, Esquerra, Bildu y BNG apoyaran a la ultraderecha de Puigdemont frente a la 'todavía-más-ultraderecha' de Silvia Orriols. Y, claro está, este extremo –nunca mejor dicho– resulta del todo insostenible. Pareciera, en este sentido, que el desarrollo del autogobierno catalán lo perdona todo –hasta el racismo–. Pero lo que el PSOE y compañía no pueden enmascarar es una medida retrógrada, anticonstitucional y violenta bajo la apariencia de políticas progresistas de índole federalista. No cuela.

Además –y este punto no es menor–, con el pacto racista con Junts para transferir las competencias de inmigración y depurar así la identidad catalana de cualquier componente exógeno polutivo, el PSOE prioriza peligrosamente la necesidad de su supervivencia en el Gobierno frente a sus principios de justicia e igualdad fundacionales. La manera en que se blanquean los 'caprichos ultras' de Puigdemont y, en cambio, se denuncian los del tándem PP-Vox conduce a pensar que, desde la lógica del Gobierno, el de Junts es un 'racista bueno' mientras que los de Abascal y su cohorte 'made in' Feijóo son los 'racistas malos'. Lo que, a su vez, lleva a constatar una aporía que achicharra las neuronas: Sánchez no convoca ya elecciones para que la ultraderecha racista española no entre en La Moncloa, mientras que, por otro lado, y para sostenerse en el Gobierno, apoya una medida de la ultraderecha racista catalana para fomentar la islamofobia institucional. El 'sindiós' es de los que hacen época y pone de manifiesto la zafiedad del momento político actual. En el origen de todas estas concesiones supremacistas se encuentra el auge meteórico, en Cataluña, de Aliança, por un lado, y de Vox, por otro. Junts se siente 'demasiado moderado' en su deriva paranoica y le pide ayuda al Gobierno central para que le proporcione las herramientas adecuadas para la radicalización. Y, en medio de esta pinza, Salvador Illa reduce sus expectativas de voto por un crecimiento de las ultraderechas que, en parte, se espolea desde Madrid. Jugada maestra.

En la referida sesión del Congreso celebrada el martes, otra de las incongruencias que convergieron en el momento de la votación fue que PP y Vox lo hicieran en contra, alineándose así con Podemos, Compromís y CHA. Las razones de estos tres últimos ya se han mencionado: evitar que, una vez transferidas las competencias de inmigración, estas se transformaran, en manos de Junts, en una bomba islamófoba. Pero, claro está, ¿qué argumentos ofrecieron los portavoces de PP y Vox para oponerse a tal transferencia? El histórico reciente de sus actuaciones no parece indicar que sus razones para negarle a Junts su petición fueran de carácter ético y humanitario. Y, en efecto, no iban por ahí sus temores. Aquello que más preocupaba a PP y Vox era la ruptura de España y la cesión de controles constitucionales a Cataluña. Nada más. Como no podía ser de otro modo. Después de que, en la Región de Murcia, se hayan aprobado los presupuestos de este año bajo la promesa de cierre de los centros de acogida de menores, PP y Vox no pueden achacarle a Puigdemont posibles políticas racistas que ellos ya han hecho realidad. De hecho, la misma competición que encela a Junts y Aliança por ver quién arroja más mierda sobre los inmigrantes es la que, en el contexto nacional, mantiene en una lucha táctica a PP y Vox por comprobar quién lidera la 'caza al moro'. Tanto es así que, por momentos, uno está tentado de pensar que la razón por la que PP y Vox se oponen a la transferencia de las competencias sobre inmigración es para, cuando lleguen a gobernar, tenerlas perfectamente centralizadas y ejercer ellos todopoderosamente su islamofobia.

Si ponemos en orden este galimatías demencial e indigno de un país como el nuestro, tenemos el siguiente panorama: el PSOE aprueba una propuesta racista de Junts para que los racistas de Vox y PP no lleguen al poder y Puigdemont pueda ser más racista que Orriols. PP y Vox se oponen a la propuesta racista de Junts para que –en previsión de ganar unas futuras elecciones– la gestión de la inmigración quede centralizada en sus manos y puedan desplegar estatalmente las políticas racistas que ahora practican en las comunidades autónomas que gobiernan. Sí, lo sé, convendría irse de este país. Pero ya es demasiado tarde para muchos y ahora toca luchar por la democracia y por la dignidad de todas las personas.