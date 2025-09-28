La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapas sin mundo

Junts, la inmigración y la incoherencia de la izquierda

Pedro Alberto Cruz

Pedro Alberto Cruz

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:22

La votación, durante el pasado martes, del acuerdo entre el PSOE y Junts para transferir las competencias de inmigración a Cataluña se convirtió en el ... punto de confluencia de una serie de contradicciones e incoherencias que resume a la perfección el estado actual de la política española. En primer lugar, los socialistas –abanderados del frente antirracista contra las políticas de Vox– dieron su plácet a una iniciativa que tenía como objetivo explícito entregar un arma a Puigdemont para evitar el 'sorpasso' de Aliança Catalana. Como algunos miembros del bloque progresista –Podemos, Compromís y CHA– objetaron, esta propuesta era esencialmente «racista», en tanto en cuanto suponía otorgar plenos poderes a Junts para igualar las políticas antimigración e islamófobas de Aliança Catalana. Llama la atención que, en esta competición por ver quién es más xenófobo y supremacista, el mismísimo PSOE, gran parte de Sumar, Esquerra, Bildu y BNG apoyaran a la ultraderecha de Puigdemont frente a la 'todavía-más-ultraderecha' de Silvia Orriols. Y, claro está, este extremo –nunca mejor dicho– resulta del todo insostenible. Pareciera, en este sentido, que el desarrollo del autogobierno catalán lo perdona todo –hasta el racismo–. Pero lo que el PSOE y compañía no pueden enmascarar es una medida retrógrada, anticonstitucional y violenta bajo la apariencia de políticas progresistas de índole federalista. No cuela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  2. 2 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  3. 3

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  4. 4

    El PP diseña a puerta cerrada en Murcia su política migratoria
  5. 5 Denuncian a un miembro de la lista del PSOE en Calasparra por un presunto delito de agresión sexual
  6. 6 Hallan a un hombre agredido y amordazado en Totana al que le habían robado su coche
  7. 7

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  8. 8

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    Así se mima a las tortugas bobas que nacen en las playas de la Región de Murcia: «Son como nuestros chiquillos»
  10. 10

    El juez archiva la causa del fraude del AVE que afectaba a una empresa mixta de Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Junts, la inmigración y la incoherencia de la izquierda