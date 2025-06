Los jóvenes quieren menos la igualdad

El actual e insufrible estado de polarización no se traduce, en la peor de sus versiones, en la falta de acuerdo para la aprobación de ... los presupuestos del Estado o en la ausencia de consenso sobre leyes urgentes que benefician a todo. No. El verdadero drama de la mediocridad y el odio visceral que afecta a la vida política española es la capacidad de esta para haber convertido a los jóvenes en nostálgicos de sistemas sociales injustos, machistas y negacionistas. El 'Informe Juventud en España 2024' revela un panorama preocupante respecto al feminismo, la igualdad de género y la percepción de la violencia machista entre la población joven. Uno de los datos más llamativos es el descenso en el apoyo al feminismo: si en 2019 el 64% de las personas jóvenes se declaraban feministas, en 2023 este porcentaje cae al 54%. Esta caída se acentúa especialmente entre los varones, que muestran una mayor resistencia a identificarse con los valores del feminismo contemporáneo. Asimismo, se detecta un aumento inquietante del negacionismo hacia la violencia de género. El 23% de los hombres jóvenes y el 13% de las mujeres consideran que la violencia de género no existe, sino que es un «invento ideológico». Este dato refleja el efecto que están teniendo ciertos discursos de odio y desinformación, especialmente propagados en redes sociales y reforzados por burbujas algorítmicas, que construyen una narrativa alternativa ajena a los consensos internacionales en materia de derechos humanos. A pesar de estos retrocesos, las mujeres jóvenes siguen posicionándose mayoritariamente en la izquierda política y en defensa de los derechos de las mujeres, en contraste con los hombres, que tienden más al centroderecha. Esta polarización de género en el terreno ideológico refleja una tensión social latente, donde los avances en igualdad conviven con un repunte del machismo negacionista.

Ante un panorama de claro retroceso en igualdad como el que describe el 'Informe Juventud en España 2024', la pregunta que cabe hacer sin más demora es: ¿cuál es la razón principal y profunda de que los jóvenes se hayan convertido en cancerberos de ideas que cuestionan los avances en derechos sociales conquistados durante el último medio siglo? Como se refleja en el referido informe, la información sesgada que circula por redes sociales podría contribuir a la creación de esta atmósfera reaccionaria que respira el sector más joven de la población. Esto entronca con la opinión de un sector de la izquierda –con el que tengo el placer de debatir, de vez en vez, sobre tales cuestiones–, para el que la raíz de este problema radica en la proliferación de medios de derecha y ultraderecha que pervierten el discurso de igualdad de la izquierda. No dudo de que, en cierta medida, estos factores estén potenciando la ola de 'cansancio de la igualdad' que se percibe en la juventud española. Pero, causas exógenas aparte, uno de las señas de identidad que distingue a la izquierda contemporánea y que inexorablemente la castiga es la falta de autocrítica. El elemento de imposibilidad por el que la izquierda está perdiendo la conexión con la realidad actual es el mantra –que toda ella repite al unísono– de que «los que equivocados son los otros». Como tantas veces se ha demostrado en la historia, no basta con tener razón para llegar al pueblo. Además de poseerla, la clave para permear el tejido social pasa por poseer no una excelente estrategia de comunicación, sino de educación. Y esto en España no existe. Las continuas reformas de las leyes educativas han conducido a una burocratización insufrible que ha perdido al alumno-sujeto como base y centro del proceso de aprendizaje. Las aulas son espacios reglados hasta la náusea en los que la experiencia y la espontaneidad constituyen imposibles aspiracionales.

Cuando la educación falla y se muestra insuficiente, lo que queda son las leyes y la propaganda. No existe, en este sentido, consolidación de derechos sin su objetivación legal. El trabajo legislativo es imprescindible. El problema es que cuando la ley no viene precedida ni secundada por espacios de reflexión y aprendizaje, la norma es contemplada como una imposición por parte del individuo –en este caso, del joven–. Por increíble que parezca, hay un mayoritario tanto por ciento de la población joven para el que el feminismo y las leyes contra la violencia de género constituyen una merma de sus libertades. Es fácil concluir que esta gente está muy perdida en la vida –porque lo está–. Pero repitiendo sin cesar este tipo de fórmulas no vamos a solucionar nada.

La izquierda ha conquistado la mayor parte de los derechos sociales de la España democrática. Pero su deriva, durante las últimas dos décadas, ha sido la de dar por sentada su superioridad moral y, por tanto, la obligación de los otros de aceptar su discurso. Y este comportamiento, tarde o temprano, termina por volverse en contra. El sentimiento de superioridad es la peor de las actitudes para la conquista de derechos: no se puede decir a los demás «te voy a conceder la libertad»; antes bien, hay que dirigirse a ellos desde la generosidad de «quiero compartir mi libertad contigo». Si la libertad es incluyente, esta no se puede convertir en un espacio político excluyente en el que solo se cabe doctrinalmente. Así no. Los jóvenes han de comprender que la mejor vida que pueden tener es la de la igualdad entre mujeres y hombres, porque todo entre ellos será más fácil, más enriquecedor, más divertido, más apasionante. Dejémonos de eslóganes fáciles y comencemos a seducir desde la educación.