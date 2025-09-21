La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mapas sin mundo

Inacción general

Pedro Alberto Cruz

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:21

Las recientes protestas que han alterado el transcurso normal de la Vuelta Ciclista a España han encendido un enconado y visceral debate que, nuevamente, ha ... vuelto a poner de manifiesto la mediocridad supina de nuestra clase política y la costra de odio que recubre a la población española. A día de hoy, no existe ninguna urgencia o tragedia humanitaria que pueda generar un mínimo de consenso político y social. El espero barro de «los míos» –los buenos– y «los otros» –los malos– lo ha ensuciado todo. No se trata de ser ingenuos y de pensar en lo político como un espacio depurado de todo conflicto; pero, en el momento actual, no asistimos al agonismo entre fuerzas adversarias –descrito por Mouffe y Laclaud– que pugna ideológicamente por el poder aprovechando los mecanismos y márgenes de la democracia. El esquema que prepondera en el contexto presente es el del aparato aplastante que lanza mensajes a soldados rasos, los cuales sobreactúan su docilidad. El paisaje, a ambos lados del espectro, es el de un ejército de muertos vivientes acéfalos, que deambulan sin más dirección que la obediencia patética por las redes sociales. Ningún partido político español posee, a día de hoy, la más mínima credibilidad y autoridad moral e intelectual para reconducir esta fervorosa peregrinación hacia el abismo más absoluto. La orfandad es terrorífica. No cabe un inepto más en la política. El 'casting' distópico ha sido un éxito sin precedentes, y, como resultado de ello, las causas más justas y necesarias han quedado atrapadas en una malla de relativización y frivolidad que impide la creación de una conciencia colectiva sólida y mayoritaria sobre cuestiones que no requieren menos.

