Inacción general

Las recientes protestas que han alterado el transcurso normal de la Vuelta Ciclista a España han encendido un enconado y visceral debate que, nuevamente, ha ... vuelto a poner de manifiesto la mediocridad supina de nuestra clase política y la costra de odio que recubre a la población española. A día de hoy, no existe ninguna urgencia o tragedia humanitaria que pueda generar un mínimo de consenso político y social. El espero barro de «los míos» –los buenos– y «los otros» –los malos– lo ha ensuciado todo. No se trata de ser ingenuos y de pensar en lo político como un espacio depurado de todo conflicto; pero, en el momento actual, no asistimos al agonismo entre fuerzas adversarias –descrito por Mouffe y Laclaud– que pugna ideológicamente por el poder aprovechando los mecanismos y márgenes de la democracia. El esquema que prepondera en el contexto presente es el del aparato aplastante que lanza mensajes a soldados rasos, los cuales sobreactúan su docilidad. El paisaje, a ambos lados del espectro, es el de un ejército de muertos vivientes acéfalos, que deambulan sin más dirección que la obediencia patética por las redes sociales. Ningún partido político español posee, a día de hoy, la más mínima credibilidad y autoridad moral e intelectual para reconducir esta fervorosa peregrinación hacia el abismo más absoluto. La orfandad es terrorífica. No cabe un inepto más en la política. El 'casting' distópico ha sido un éxito sin precedentes, y, como resultado de ello, las causas más justas y necesarias han quedado atrapadas en una malla de relativización y frivolidad que impide la creación de una conciencia colectiva sólida y mayoritaria sobre cuestiones que no requieren menos.

La intervención de activistas propalestinos en el transcurso de la Vuelta Ciclista a España ha trasparentado la realidad de un país enteramente fracturado y sin recursos dialécticos y reflexivos de ningún tipo. Partamos de un hecho que, a estas alturas, resulta insostenible: Israel debería haber sido expulsado hace tiempo de todas las competiciones deportivas internacionales, en tanto en cuanto la no implementación de esta medida solo puede degenerar en altercados públicos como los que vimos el pasado domingo en Madrid. El gobierno israelí está operando el mayor genocidio del siglo XXI, y, sinceramente, entre Putin y Netanyahu no hay diferencia moral ninguna. Sí Rusia fue expulsada de las competiciones deportivas, Israel también ha de serlo. Dicho esto, la siguiente interrogante que de inmediato se abre es: ¿legitima la participación de un equipo israelí el sabotaje de un gran evento deportivo como la Vuelta a España? Antes de dar una respuesta tajante a dicha pregunta, hagamos un ejercicio de historia y de alteridad.

Comencemos, en este sentido, por la prospección histórica. Cuando, desde el presente, estudiamos la Shoah, exclamamos con horror cómo es posible que un exterminio tal del pueblo judío se llevara a cabo sin que nadie hiciera algo por impedirlo. Decenas de miles de personas morían diariamente en los campos de concentración. Los supervivientes han podido contar las condiciones infrahumanas de hambre, frío, enfermedades y abusos que sufrieron. La propaganda nazi negó, en todo momento, que el Holocausto estuviera sucediendo. No hubo imágenes hasta que el ejército soviético fue liberando los campos de concentración. Demos por sentado que las fuerzas aliadas y la sociedad mundial no actuaron por desconocimiento de lo que sucedía. Pero, en caso de haber existido imágenes e informaciones en tiempo real (como sucede ahora) de aquel genocidio, ¿no se hubiera hecho cualquier cosa (pensamos ahora) para impedirlo y estrangular a Alemania por cualquier conducto? Con la distancia que da el tiempo, la respuesta es afirmativa. Concienciados como estamos con la muerte de millones de judíos, se hubiera recurrido a cualquier estrategia con tal de detener aquella industria de la muerte.

Trasladémonos ahora al presente, e intentemos un ejercicio de alteridad (es decir, ponernos en la piel de todos aquellos gazatís que mueren de hambre, cuyos hijos son asesinados ante sus ojos, que quedan huérfanos, sin casa ni bienes ningunos). Están en el infierno y no pueden salir. No saben cuándo, pero son conscientes de que solo tienen un destino: morir. Si nosotros fuéramos ellos, ¿qué esperaríamos de los que están fuera, de la humanidad, de las potencias internacionales? La respuesta viene por el mismo peso del drama: que hicieran lo que fuera, que protestaran, que lucharan, que sabotearan, que aislaran a los asesinos. Cualquier precio que pague Israel ya será pequeño con respecto al dolor que ha causado. Es más, si alguien les contara que unos cientos de personas han interrumpido la Vuelta, probablemente dirían: «¿Y eso es todo?» Ahí está la cuestión. Si se quiere generar una conciencia colectiva potente que detenga el genocidio, es imprescindible molestar, alterar el devenir de nuestras vidas cómodas. Todas las cosas justas que ha conseguido la humanidad han sido a base de eso. Otra cosa es que los partidos políticos instrumentalicen la protesta o tengan intereses espurios con su promoción, pero, joder, es que con independencia de ello, siguen muriendo niños e inocentes cada día. La inacción general es desoladora. Las protestas del pasado domingo no tendrían que haber estado encabezadas por unos cientos, sino por el sentido común y la solidaridad de toda la sociedad. Si nuestros políticos no se ponen de acuerdo YA para salvar vidas, y dejan de guiarse por apriorismos que la carne reventada de los inocentes ha tornado obsoletos, solo serán mala gente, mierdas que no merecen el mínimo respeto.