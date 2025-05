Genocidios de ayer y de hoy

¿Qué pensarían los supervivientes de los campos de concentración si, con sus propios ojos, sobre el terreno, comprobasen el exterminio al que el Estado ... de Israel está sometiendo a Gaza? ¿Cómo reaccionaría Primo Levi ante el hecho de que el mismo proceso de deshumanización al que eran sometidos los internos de Auschwitz es el que, en 2025, están recreando el sionismo sobre el pueblo palestino? Los verdugos jamás podrán ser víctimas, pero las víctimas sí que pueden convertirse en verdugos. La «posmemoria» de la que habla Marianne Hirsch –esto es: la forma en que una generación se apropia de los recuerdos de la anterior– ha conocido, en el caso de Israel, una disfuncionalidad aterradora: los descendientes de las víctimas de la Shoah actualizan el trauma para convertirse en los grandes genocidas del siglo XXI. Su sed de venganza contra el otro no conoce límites.

Cuando TVE emitió, durante el festival de Eurovisión, su escueto mensaje contra la violencia ejercida por Israel contra los palestinos, la derecha y la ultraderecha reaccionaron al unísono, culpando a Sánchez de sacarse otro conejo de la chistera para desviar el foco de la atención pública de los numerosos problemas que le acechan. La idea que se vendió fue la de un Gobierno que instrumentalizaba la televisión pública y sobreactuaba en un contexto en el que –todavía– los israelís seguían siendo tratados como los salvaguardas de la democracia occidental. La polémica siguió creciendo las horas posteriores al festival, mientras que PP y Vox simplificaban su análisis de la realidad mediante una nueva vuelta de tuerca en la radicalización del 'personaje Sánchez'. Pero he aquí que, de repente, Gran Bretaña anuncia la ruptura de relaciones comerciales con Israel; dieciséis miembros de la UE exigían una reconsideración de los acuerdos históricos con este Estado y la ONU alertaba del riesgo de muerte de 14.000 niños por inanición. En esta oleada de denuncias, el mismo Papa León XIV publicaba un mensaje en X alertando de la masacre que se estaba produciendo en Gaza. Todo había cambiado en unas horas: la denuncia del genocidio cometido por Israel ya no era una treta de 'tele Sánchez' ni de la visión tendenciosa y maniquea del Gobierno; la mayor parte de la sociedad internacional se pronunciaba contra el asesinato de miles de inocentes a manos del ejército sanguinario de Netanyahu. No quedan excusas. Hace mucho tiempo que Israel sobrepasó su «derecho a la defensa» contra los terroristas de Hamás. Pero, de la misma manera que, durante el Holocausto, no fueron pocos los que miraron a otro lado y dejaron hacer a los nazis, todavía los hay que justifican con su tibieza la matanza indiscriminada de civiles en Gaza.

¿A qué juega el PP? El problema que tiene Feijóo –aquel por el que nunca obtendrá una mayoría holgada para gobernar– es su seguidismo de la ultraderecha. El pasado miércoles, y ante la generalización de las denuncias contra Israel, el presidente del PP se vio obligado a adoptar un perfil bajo con respecto a este dramático asunto. Y este es el problema: 'perfil bajo', no denuncia expresa. Llama la atención que una figura como la del papa muestre más libertad que el líder de la derecha española a la hora de denunciar lo que es obvio: un genocidio. Esto no va de ideologías ni de refriegas políticas; es una cuestión de ética y de decencia. Y Feijóo no se está comportando como una persona decente y ética. Además, llama la atención que la falta de contundencia de los populares tenga uno de sus principales orígenes en el miedo a disgustar a su socio de gobierno en tantas administraciones: Vox. Si lo que se pretende es marcar un posicionamiento claro contra el antisemitismo, la ultraderecha no parece ser el mejor referente en este sentido, ya que su histórico de empleo de la simbología nazi es, a estas alturas, largo, muy largo. Que no se le olvide una cosa a Feijóo: Vox está infestado de filias hacia el nacional socialismo, las cuales exhiben con un vomitivo orgullo.

De nuevo, el PP vuelve a perder el tren del compromiso ético por su tacticismo con la extrema derecha. Esta misma semana se ha filtrado que, en la ponencia política que vertebrará su próximo congreso, no se hará alusión expresa a las alizanzas con Vox, dejándose estas como una posibilidad abierta. Lo que, traducido a la realidad electoral pura y dura, quiere decir que, si no abordan este tema, el resto de cuestiones debatidas no servirán para nada. Feijóo está ahora mismo del lado incorrecto y miserable de la historia: nadie se puede comportar con tanto equilibrismo ante la posibilidad inmediata de que fallezcan 14.000 niños. Del mismo modo que nadie puede permanecer impasible ante el reconocimiento, por parte de Netanyahu, de que quiere ocupar toda Gaza para convertirla en un resort de lujo. Feijóo solo actúa en función de cómo lo haga Sánchez; y si este denuncia a Israel por ser un estado genocida, el gallego considera la masacre palestina como una causa a combatir que no va con él. Esto se llama estulticia, ruindad, miseria moral, indigencia intelectual. Si de verdad se quiere luchar contra el antisemitismo, hay que parar a Israel ya; porque lo que está consiguiendo el exterminador Netanyahu es que rebrote con fuerza un odio hacia los judíos que puede resultar muy peligroso. Estamos caminando sobre el abismo.