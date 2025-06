Elecciones ya

Compartir

No quiero un gobierno participado por la ultraderecha. Me aterra pensar que los nostálgicos del franquismo gestionen ministerios e influyan directamente en las políticas del ... Estado. No nos podemos permitir la pérdida de uno solo de los derechos conquistados ni convertir la xenofobia y el racismo en una de las señas de identidad de nuestro país. Es por ello por lo que es necesario y urgente la convocatoria de elecciones. Cada día que Pedro Sánchez continúe bunkerizado en el gobierno no juega a favor del olvido –como ha sucedido otras veces–, sino de una indignación creciente que mengua vertiginosamente las posibilidades de la izquierda. El contexto actual es diferente a situaciones anteriores: se ha traspasado ya un límite en el que la resistencia no te acerca al triunfo, sino que agranda la catástrofe. Si el PSOE y los demás partidos de izquierda no quieren estar lustros en la oposición y cederle en bandeja a la derecha y ultraderecha un gobierno epocal, Sánchez debe dimitir, convocar primarias en su partido, elegir un candidato nuevo e ir a elecciones generales. Solo a través de esta fórmula se podría minimizar el desguace de la reputación social que ahora mismo vive el Partido Socialista. Si los socialistas quieren de verdad a España, si les preocupa su futuro –comprometido por la deriva neofranquista de parte del electorado– y se quieren comportar con la responsabilidad propia de un partido de Estado, no cabe otra: acabar con este ciclo de la manera menos traumática posible y empezar otro con el menos número posible de taras.

Esta semana se ha publicado una encuesta en la que el principal beneficiado del 'caso Koldo' no era el PP –Feijóo es una calamidad andante, sin capacidad alguna de confirmarse como una alternativa sólida–, sino Vox. El partido de Abascal se mueve ya en una horquilla de escaños que, por su parte más alta, supera los sesenta diputados. Lo acabo de decir: el enésimo ejercicio de resistencia de Sánchez no repercute, esta vez, en un crecimiento de su figura; antes bien, funciona como gasolina de la ultraderecha. Si lo que se pretende es detener la progresión de esta, hay que cortar por lo sano. ¿O es que realmente lo que busca Sánchez es este efecto: radicalizar –mediante su perseverancia en el cargo– a la sociedad para vender su continuidad como el mal menor que impediría que la extrema derecha entrara en las instituciones del Estado? Vox es la última excusa que le queda a Sánchez para no dimitir. Y esto es una irresponsabilidad: la ultraderecha no es un comodín que se pueda utilizar a beneficio de intereses personales. Ni siquiera es una opción discursiva. La ultraderecha es un peligro real para la convivencia de los españoles y, como tal, la gestión de todas las amenazas que conlleva ha de ser realizada con absoluta lealtad y responsabilidad para con la sociedad española. No se puede vivir de ella –como ahora mismo está haciendo Sánchez–, sino contra ella. De ahí que, máxime en estos momentos, haya que huir de las fórmulas fáciles, del 'hooliganismo' y del comportamiento precognitivo de la adoración ciega al líder. Pongo un ejemplo: el pasado martes, el exalcalde de Murcia José Antonio Serrano publicó un mensaje en la red X impropio de alguien que ha tenido una responsabilidad institucional de esta envergadura. En el post en cuestión se podía leer: «Pedro Sánchez no se rinde y nosotros/as tampoco. Nos atacan a todos/as los que creemos en la Democracia, frente a los que piensan destruirla, la militancia socialista está lista y vamos con todo. Que lo escuchen claro no pasaran!!». Aparte de la deficitaria sintaxis, lo que llama la atención de este mensaje es la asimilación providencial de la democracia a Pedro Sánchez y, por ende, la pertenencia de todos aquellos que lo cuestionen a un frente antidemocrático. Lo primero que hay que decirle a Serrano es que, etimológicamente, el término 'democracia' proviene de 'demos' ('pueblo') y 'kratos' ('poder' o 'fuerza'). Quiere esto decir que la democracia trasciende la figura y gestión de cualquier individualidad, y que, por esto mismo, ahí reside su grandeza. Además, ¿es ir contra la democracia señalar casos de corrupción? O incluso: ¿se puede tildar de antidemocráticos a quienes buscan una renovación en el liderazgo y la dirección del socialismo con el fin de armar una izquierda fuerte que actúe de dique de contención de la ultraderecha? La complejidad de la situación que vive en estos momentos España exige muchas cosas. Pero, desde luego, aquello que no ayuda es el fanatismo de los 'repetidores de consignas', con ninguna capacidad para alumbrar una reflexión propia. Como todo en la vida, el amor es un acto de madurez. Y, en este sentido, querer a un partido político no equivale a empecinarse en una situación que lo está desangrando cada día y que va a propiciar un cataclismo autonómico y municipal de proporciones siderales. Si Francisco Lucas quiere tener, alguna vez, una posibilidad de llegar a San Esteban, ha de tener claro que, con Pedro Sánchez en La Moncloa, esto nunca va a suceder. Aquellos que queremos una sana alternancia en todas las administraciones y no tener a López Miras hasta que el Mediterráneo crezca dos metros, le pedimos que mire por su región y convierta el PSRM en una formación con identidad propia, y no en un mero felpudo de Ferraz. En muchas autonomías –como es el caso de la de Murcia–, el PSOE necesita de un proceso constituyente. Y, aunque parezca mentira, la presente se revela como una coyuntura pintiparada para ponerlo en marcha.

