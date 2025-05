Derecho a la privacidad

Compartir

Vamos de sobresalto en sobresalto, sin descanso y con un notable cansancio de los ciudadanos. Hay tanta decepción por la clase política actual, un hartazgo ... de semejante dimensión, que ni siquiera la sucesión abrumadora de 'días históricos' que estamos viviendo logra que la gente hable de y sobre temas políticos. No quiero decir que a la sociedad le resulte indiferente una dana que causa centenares de muertos, el «gran apagón» que costó miles de millones de euros a los españoles, la peor red ferroviaria de Europa que ha convertido viajar en tren en un ejercicio de alto riesgo, o los wasaps filtrados de Pedro Sánchez. No. A la ciudadanía le preocupa y le indigna la situación actual. Pero, entre cafés o cervezas, en reuniones de amigos, en contextos intelectuales, ya no se habla de política como, por ejemplo, sucedía hace dos décadas. Y la razón de ello es que no hay a quién defender. A excepción de los recalcitrantes que apoyan a un partido u otro pase lo que pase, y que terminan por quedar invalidados para evaluar un determinado contexto sociopolítico, aquello que se respira en la calle es que lo que hay es pésimo, pero lo que puede venir es peor. Nos desenvolvemos entre estas dos hecatombes. Cada uno sigue conservando su ideología, y tiene muy claro lo que no quiere. Pero el problema es que ya no existe tanta claridad sobre lo que se apoya. La mediocridad campa a sus anchas por el escenario político y nada ni nadie produce el suficiente entusiasmo como para aglutinar voluntades y sinergias de cambio. Ahí tenemos el caso de Feijóo: probablemente, no haya existido jamás un presidente condicionado por tantas adversidades como Sánchez. Con un oponente sólido enfrente, sus expectativas demoscópicas estarían por los suelos. En cambio, los sondeos parecen coincidir en un estancamiento en el 34 %-30% a favor del PP, que, en ningún caso, traduce el descontento social contra Sánchez. Feijóo no da más de sí, ni el actual PP tampoco. Hay muchos españoles que estarían dispuestos a quitarse a Sánchez de en medio, y que, sin embargo, no lo hacen por la amenazadora connivencia del PP con Vox. Prefieren, incluso, pasarse a la abstención antes que depositar su voto en una derecha que lleva al franquismo sobre la chepa. Feijóo viene con sorpresa y se llama Santiago Abascal.

En esta coyuntura, no se trata tanto de que Sánchez resista –ya no tiene capacidad de convicción para ello– como que el electorado no encuentre una alternativa a él ilusionante. Esto provoca que Sánchez no se hunda lo esperado, y que Feijóo no ilusione lo que muchos desearían. Y, en el frente antisanchista, esto provoca frustración y la recurrencia a aquella máxima de Maquiavelo de que «el fin justifica los medios». El fin –claro está– es echar a Sánchez de La Moncloa a costa de lo que sea; y los medios –los últimos, los de ahora mismo– pasan por filtrar todos los wasaps que se cruzó con Ábalos mientras este era su albacea político. Hace mucho tiempo que la política española –y todo lo que se mueve alrededor de ella– dejó de respetar la privacidad de las personas. Ya he contado en alguna ocasión que yo sufrí en primera persona uno de los procesos más asquerosos de intromisión en mi vida personal que se recuerdan, con difamaciones y bulos de todo tipo elevados al estatuto de realidad. Desde entonces tengo cero esperanza en la ética de los partidos. Todos son iguales: carroñeros que esperan su momento para destrozar al contrario con las artes más viles. No voy a ir ahora de cándido y hacerme el sorprendido por las filtraciones interesadas que se hacen a medios próximos a determinados partidos. Estas han existido siempre, existen y existirán. Forman parte del consensuado y viciado juego de la política. Sin embargo, en esta entrega por fascículos de los mensajes entre Sánchez y Ábalos hay algo que debería –por lo menos– llevar a la reflexión a cualquier demócrata: la publicación de wasaps ajenos a cualquier investigación judicial, en los que el secretario general del PSOE se despacha a gusto de sus barones más críticos. Incluso aquellos que intentan legitimar su publicación a través de la necesidad de que la ciudadanía conozca el perfil psicológico del actual presidente de la Estado saben que nadie, absolutamente nadie superaría la prueba de los comentarios y confesiones que efectúa en su intimidad. La cuestión aquí no es la manera –autoritaria, sin duda alguna– con la que Sánchez gobierna su partido, sino el grado de ruindad ética que existe en quienes filtran y publican mensajes de esta índole. Que es eso lo que Sánchez piensa de algunos de sus mandatarios autonómicos es evidente. Pero, de esa opinión, lo que nos tiene que importar a los demás es aquello que explicite en público, no en un contexto de confidencialidad. Vivimos en un momento en que, quizás por el clima de decepción y escepticismo social que impera, prevalece le no-ley del 'todo vale'. La privacidad de un político –siempre que no sea empleada para infringir la ley o desatender sus funciones– ha de ser sagrada. Y en esto incluyo también el caso de López Miras: el peor presidente que ha tenido la Región de Murcia, pero que tiene derecho a hacer en su tiempo libre lo que le dé la gana, y no estar en boca constantemente de las correas de transmisión malintencionadas. Hay suficiente material político –resultante de la mala o nula gestión de nuestros representantes– como para plantear una crítica implacable hacia ellos sin necesidad de recurrir a la guerra sucia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión