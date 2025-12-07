La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mapas sin mundo

¿Democracia o imperio?

¿Cuánto vale la soberanía cuando el soberano es un verdugo?

Pedro Alberto Cruz

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:24

Donald Trump ha reconocido, durante esta última semana, la posibilidad de invadir Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro. La frase –que en boca de cualquier ... otro sería una barbaridad puntual– adquiere en la suya el estatuto de una amenaza inminente. Y, sin embargo, lo verdaderamente inquietante no es Trump, ni siquiera la posibilidad real de una intervención, sino el dilema silencioso que su declaración expone con una crudeza inapelable: ¿qué hacemos cuando un imperialismo real se enfrenta a un dictador real? Maduro ha destruido Venezuela con una meticulosidad criminal que solo las dictaduras más eficientes logran sostener: presos políticos, hambrunas inducidas, ejecuciones extrajudiciales, torturas sistemáticas, colapso institucional, éxodo de millones de ciudadanos, derrumbe sanitario... La izquierda que aún lo defiende –esa minoría nostálgica que confunde épica revolucionaria con miseria planificada, retórica antiimperialista con sociopatía de Estado– practica la pornografía del autoengaño. Nadie con un mínimo de sensibilidad democrática puede negar que su derrocamiento constituye una necesidad moral urgente, incluso una deuda ética con quienes siguen viviendo dentro de una maquinaria de sufrimiento.

laverdad ¿Democracia o imperio?