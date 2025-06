Lo de Alcantarilla

El otro día leí en este periódico lo que está ocurriendo en Alcantarilla de un mes a esta parte. Recordemos, brevemente, el relato de los ... hechos: el pasado 3 de mayo el sacerdote Pedro César Carrillo leyó el pregón de las fiestas patronales del municipio. Durante su intervención, el susodicho arremetió contra la emancipación de la mujer, la cual –según su opinión– es la causa de la «degradación general de la moralidad». Ante tan incendiario discurso, el PSOE denunció lo que –con toda la razón– calificó como una agresión a derechos fundamentales recogidos en la Constitución. La recién nombrada nueva alcaldesa, Paqui Terol, no solo no reprobó las palabras del sacerdote sino que cargó contra la oposición. El escándalo generado por el pregón alcanzó, durante los días siguientes, una escala nacional, convirtiendo, por enésima vez, a nuestra región en el epicentro de las peores y más esperpénticas noticias. Finalmente, hace unos días, la foto de la alcaldesa escoltando a Carrillo durante una procesión dejó bien claro del lado de quién estaba la regidora.

De muy malos modos se ha estrenado la alcaldesa de Alcantarilla. Como bien adujo el grupo municipal socialista, «no se trata ni de fe ni se trata de no respetar nuestras tradiciones. Se trata de ser coherentes con nuestros principios democráticos, de coherencia institucional y de defensa de unos derechos que no pueden estar en disputa». En cualquier colectivo –sea de la naturaleza que fuere–, siempre hay comportamientos radicales que no se compadecen con el espíritu de la mayoría. No creo que la mayoría de los integrantes de la Iglesia se vean reflejados en las palabras de Carrillo, las cuales, sin duda alguna, se encuentran a la altura de las que recientemente vomitó el obispo Reig Pla contra las personas con discapacidad. De ahí que la mejor manera de defender unas creencias y a un colectivo sea aislar y denunciar aquellas actitudes que, finalmente, terminan por ensuciarlos y convertirlos en una amenaza social.

Se da la circunstancia, además, de que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alcantarilla, Lara Hernández, no constituye precisamente un ejemplo de sectarismo y arbitrariedad políticos. Sin duda alguna, Lara es uno de los pocos casos que dignifican la política regional; la suya es una personalidad en la que la defensa de unos principios firmes de igualdad y justicia social se conjuga con una mentalidad abierta, reflexiva y siempre tendente al diálogo. Lara Hernández es uno de los principales activos del PSRM y, desgraciadamente, una de sus piezas más desaprovechadas. No cabe, por tanto, encontrar en ella una profesional de la política que se deja arrastrar por los vicios estructurales y la mediocridad imperante en el actual ejercicio de lo público.

El comportamiento de la nueva alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, resulta, en este contexto, y por consiguiente, por entero inadmisible. Como parte de la estructura del Estado, su función es hacer cumplir lo reflejado en la Carta Magna –comenzando por algo tan esencial y fuera de discusión como la igualdad entre todas las personas–. Ya no sé si, a estas alturas, y habida cuenta del decurso distópico de la historia, el concepto de 'igualdad entre todas las personas' incluye a las mujeres. A tenor del pregón leído por el sacerdote Carrillo y del silencio cómplice de la alcaldesa, parece ser que no. Que la mujer tenga derecho a trabajar, a decidir sobre su vida, a articularse como sujeto no subordinado a nadie, entra ya en el campo de la inmoralidad. Si de verdad la regidora de Alcantarilla piensa así, y respalda la totalidad de la invectiva lanzada por el sacerdote durante el pregón de las fiestas patronales, lo único que cabe exigirle es que sea consecuente con sus palabras y dimita. Ella es una mujer con una alta responsabilidad pública y profesional y que, desde la perspectiva del sacerdote a quien apoya, está descuidando sus tareas familiares. Así que, consecuentemente, ha de renunciar a sus derechos constitucionales y ser una abnegada ama de casa.

Sinceramente, no entiendo la necesidad que tiene el PP de pisar tales charcos y convertir a sus representantes en epítomes de un sociedad premoderna, machista y desigual. Me pregunto qué habrá pensado el presidente de los populares murcianos, López Miras, al respecto del comportamiento deplorable de la alcaldesa de Alcantarilla. Entre los muchos defectos que se le pueden achacar a su desempeño público, no creo que uno de ellos sea el de formar parte del reducto más cavernario del PP. Ahora bien, si, a resultas de los graves incidentes acaecidos en Alcantarilla –porque lanzar invectivas contra la igualdad entre mujeres y hombres en un espacio público es un hecho de extrema gravedad–, ha optado por el silencio, la conclusión a la que se puede llegar es que o está de acuerdo con este discurso inmoderadamente sexista o, en su defecto, hay estrategias políticas que prioriza por encima de la defensa de los derechos constitucionales. Y, en cualquiera de los dos casos, la actitud sería reprobable e indigna de un representante público. Por alguna razón, hay un cordón que todavía une al PP con el antiguo régimen y que le cuesta cortar. Ese es su techo electoral.