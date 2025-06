El acuerdo de la vergüenza

El pasado miércoles, Feijóo estuvo en Murcia. Los titulares que circularon de su mitin en la Plaza de los Apóstoles concernían, una vez más, a ... la promesa de un pacto nacional por el agua que el gallego armaría pocos meses después de su llegada a la presidencia del Gobierno de España –algo que, todos sabemos, no se producirá–. Pero, en realidad, la presencia de Feijóo en Murcia tenía una intención más profunda: la bendición implícita –o explícita– del acuerdo entre el PPRM y Vox para sacar adelante los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025. Todos sabíamos que este entendimiento se iba a producir; lo que, sin embargo, no preveíamos es la manera en que López Miras anunciaría y defendería su rúbrica: mediante una asunción obscena de todos los postulados más radicales defendidos por la ultraderecha. Como el exdirector de este periódico, Alberto Aguirre, publicó en la red X al día siguiente de que se publicitara este acuerdo: «Las últimas 24 horas muestran que el espacio de la centralidad está siendo abandonado en la Región de Murcia y en el conjunto de España». Esa es la clave: la pérdida generalizada de la moderación en el conjunto del Estado y, por inclusión, en la política regional. El PP ya había dinamitado mucho antes, mediante sus pactos con Vox, la centralidad que Feijóo persevera en vender como seña de identidad de este partido. Pero, desde luego, con este nuevo acuerdo con la extrema derecha en la Región de Murcia, el centro aparece como una aspiración imposible.

Precisamente, en mi artículo de hace un par de domingos, sostenía que López Miras no pertenecía al ala más radical y retrógrada del PP. Me equivoqué. El post que colgó en X para vender el acuerdo con Vox es una de las declaraciones más xenófobas, negacionistas y antieuropeístas que recuerdo haber leído. Estaba tan deseoso de no defraudar a Antelo y de demostrarle que lo firmado con él respondía a unas convicciones profundas, que sus manifestaciones hubieran sido aplaudidas a rabiar en cualquier 'cumbre de los Patriotas'. López Miras ya no se tiene que esforzar en demostrar su proximidad a las ideas de la ultraderecha –eso ya lo ha logrado con creces–; ahora lo que le tocaría probar es lo contrario: que no es uno más en la red de líderes ultraderechistas que puebla las distintas administraciones del mapa internacional. Y, visto lo visto, se lo tendrá que trabajar mucho para neutralizar la verborragia ultra de la que hizo gala el otro día.

En el referido post, en la red social X, López Miras subrayaba que PP y Vox «coinciden» en varios puntos. El primero de ellos se refiere a las políticas contra el cambio climático: «Rechazo al Pacto Verde. Lo combatiremos –afirma el presidente regional del PP– con todas las armas políticas y jurídicas. Basta de imposiciones, basta de declaraciones grandilocuentes, basta de criminalizar a quienes viven y trabajan del campo». Espectacular. En su trance ultraderechista, López Miras se compromete a combatir a quienes quieren imponerle el Pacto Verde. Lo curioso de todo es que el Pacto Verde Europeo es –como su denominación indica– una estrategia de crecimiento de la Unión Europea, cuyo objetivo es lograr la neutralidad climática para 2050. Es decir: lo que ha firmado López Miras con Vox es combatir a la UE y, por lo tanto, alinearse con toda la corriente antieuropeísta que sacude al viejo continente. Por si no fuera poco, y mediante su victimización del agro, López Miras se rebela contra todos aquellos –instancias jurídicas incluidas– que contemplan a los nitratos como la causa primera de la contaminación del Mar Menor. Creo que nadie, en esta región, ha criminalizado en su totalidad a los agricultores por realizar su trabajo; más bien, se ha denunciado a unas cuantas multinacionales por su mala praxis en el entorno del Mar Menor y por haber causado una catástrofe medioambiental sin parangón en Europa. Si, a estas alturas, López Miras no comparte esta opinión, no cabe sino concluir que tenemos al principal enemigo de esta tierra en el despacho principal de San Esteban.

No contento con esta primera y explosiva declaración, López Miras continúa su post siendo fiel a aquella máxima de Cecil B. DeMille de que «una película debe comenzar con un terremoto y seguir hacia arriba». A continuación señala: «Rechazo a las políticas migratorias de Pedro Sánchez. Vox ya advirtió hace un año que no podíamos acoger a más inmigrantes». He aquí un paradigma de humanismo cristiano: no acoger a ningún necesitado más, a ningún refugiado, a ningún vulnerable. Porque, claro, la migración es un problema que se ha inventado Sánchez. Y, además, no contento con este alarde inmoderado de xenofobia, ¡López Miras cita a Vox como figura de autoridad en materia migratoria! Todos sabemos que el mundo solo será más justo si la ultraderecha gestiona los flujos de personas a lo largo y ancho del planeta. Eso sí: hay que echarle en cara a López Miras que no citara a Donald Trump en una nota a pie de post. También olvidó referirse a Orbán. Las ideas las tiene muy claras, pero, en lo que se refiere a la bibliografía ultraderechista, todavía le falta unas cuantas horas de estudio. Ahora que ya forma parte del club ultra internacional, seguro que encuentra tiempo para empollar.