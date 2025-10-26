La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mapas sin mundo

Acoso escolar: una forma de violencia institucional

Pedro Alberto Cruz

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:31

Sandra solo tenía 14 años. Su suicidio nos debería concernir a todos como sociedad: estamos fracasando y –lo peor de todo– nos estamos regodeando en ... ello. El gravísimo caso de acoso en el colegio concertado las Irlandesas de Loreto, de Sevilla, ha de funcionar en los mismos términos en que lo hizo la violación de La Manada para con los abusos sexuales sufridos de manera normalizada por la mujer: un punto de no retorno y de rearme moral y legislativo. Mientras que la dirección del centro intenta salvar la piel, aduciendo que se limitaron a cumplir las recomendaciones de la terapeuta, la familia afirma lo contrario: la psicóloga recomendó la activación de los protocolos pertinentes y el alejamiento de las tres acosadoras –cosa que el centro no hizo–. Creo que no es necesario abundar demasiado a quién creo en esta tragedia: a la familia de la niña –claro está–. Y así sucede porque, en todos los casos de acoso escolar que salen a la luz, el común denominador que los asemeja es el 'silencio institucional' –como síntoma estructural, no como simple omisión–. Este silencio de la dirección de los centros funciona como un mecanismo de autoprotección simbólica del sistema escolar, que prioriza su imagen de orden y eficacia antes que la reparación del daño y la subsanación de las circunstancias que concurren en la violencia sobre uno o varios de sus alumnos. Podemos afirmar –y dado el caso, me importa poco que paguen justos por pecadores– que, en líneas generales, los centros se comportan frente al acoso escolar mediante una aceptada 'cultura de la negación'.

