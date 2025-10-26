Acoso escolar: una forma de violencia institucional

Sandra solo tenía 14 años. Su suicidio nos debería concernir a todos como sociedad: estamos fracasando y –lo peor de todo– nos estamos regodeando en ... ello. El gravísimo caso de acoso en el colegio concertado las Irlandesas de Loreto, de Sevilla, ha de funcionar en los mismos términos en que lo hizo la violación de La Manada para con los abusos sexuales sufridos de manera normalizada por la mujer: un punto de no retorno y de rearme moral y legislativo. Mientras que la dirección del centro intenta salvar la piel, aduciendo que se limitaron a cumplir las recomendaciones de la terapeuta, la familia afirma lo contrario: la psicóloga recomendó la activación de los protocolos pertinentes y el alejamiento de las tres acosadoras –cosa que el centro no hizo–. Creo que no es necesario abundar demasiado a quién creo en esta tragedia: a la familia de la niña –claro está–. Y así sucede porque, en todos los casos de acoso escolar que salen a la luz, el común denominador que los asemeja es el 'silencio institucional' –como síntoma estructural, no como simple omisión–. Este silencio de la dirección de los centros funciona como un mecanismo de autoprotección simbólica del sistema escolar, que prioriza su imagen de orden y eficacia antes que la reparación del daño y la subsanación de las circunstancias que concurren en la violencia sobre uno o varios de sus alumnos. Podemos afirmar –y dado el caso, me importa poco que paguen justos por pecadores– que, en líneas generales, los centros se comportan frente al acoso escolar mediante una aceptada 'cultura de la negación'.

En su clarividente y necesario libro 'States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering', Stanley Cohen analizaba el modo en que las instituciones desarrollan mecanismos para no ver, no oír y no decir. En una clasificación perfectamente aplicable al desenvolvimiento de los centros escolares españoles ante las situaciones de acoso, Cohen distingue entre tres tipos de negaciones: la 'negación literal' –concretada en un sencillo «no ha pasado»–; la 'negación interpretativa' –traducida en el clásico «no es tan grave»–; y la 'negación implicatoria' –que se agarra a un «no podemos hacer nada»–. El sistema escolar suele oscilar entre las tres, con especial preferencia por la última. Y así sucede porque reconocer el acoso implicaría alterar la estructura jerárquica del propio centro –algo que el aparato tiende a evitar a toda costa–.

El 'pacto de silencio' que permea las instituciones escolares obedece a lo que podríamos denominar un 'consenso del decoro'. Los centros educativos se encuentran preocupados, ante todo y sobre todo, por proteger su imagen de lugares seguros y volcados en la formación frente a los padres, la administración y la presa. Este 'consenso del decoro' se materializa en la imposición de una 'autocensura colectiva': está prohibido hablar de lo que pone en riesgo la reputación institucional. A resultas de esto, el sufrimiento del alumno se convierte en lo indecible, en aquello que debe ser mantenido fuera de la escena pública. Si llevamos este análisis al extremo, podríamos hablar –adaptando una afortunada expresión del politólogo francés Achille Mbembe– de una 'necropolítica educativa'. Desde este prisma, el 'silencio institucional' no mata físicamente, pero sí decide quién merece protección y quién puede ser sacrificado a la máquina caníbal de orden administrativo. El alumno acosado se convierte, de esta manera, en un 'cuerpo prescindible', un sobrante del sistema cuyo dolor no altera el funcionamiento de todo el engranaje.

Nos encontramos en un contexto social en el que –como no sucedía desde los fascismos– se potencia el gregarismo frente al individuo. El acoso escolar no deja de ser el resultado de una forma de integración social basada en la 'violencia de rebaño': en la escuela, el grupo de los 'iguales' se cohesiona persiguiendo al diferente y exigiendo su sacrificio. Como afirmaba Girard en 'La violencia y lo sagrado', «la víctima inocente es el pegamento del grupo; su expulsión es el rito de cohesión social». El sacrificio de una niña de 14 años como Sandra indica –con aterradora rotundidad– el fracaso del sistema educativo español. En su versión contemporánea, este sistema se define a sí mismo como «inclusivo», «participativo» y «basado en la convivencia». Sin embargo, la escuela española constituye la primera fase de un dispositivo biopolítico de normalización social. En ella se naturalizan las diferencias de clase, se reprime la singularidad y se institucionaliza la violencia de la homogeneidad. Bajo el discurso de la inclusión, la escuela funciona como un laboratorio de segregación simbólica: integra para domesticar, clasifica para excluir, educa para obedecer. Después de las interminables reformas de las leyes de educación que se han sucedido durante las últimas décadas, se puede afirmar que el fracaso ético de la escuela española coincide con su éxito disciplinario. El 'darwinismo infantil/adolescente' que domina las aulas ha convertido a los centros educativos en es microescenarios de selección social: los niños interiorizan que deben imponerse para sobrevivir simbólicamente, lo que entraña dinámicas de humillación, exclusión y violencia.