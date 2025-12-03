Un viaje milagroso

Hace más de tres décadas que vengo intentando convencer a mis alumnos de las muchas bondades de la lectura y, a la vez, poniéndolas en ... práctica en clase, he advertido lo mal que leen, lo poco que leen y lo estrechamente relacionado que está esto con el fracaso escolar, porque tampoco hay que ser un lince para ver el delgado vínculo entre una lectura deficiente y escasa y el fracaso escolar, solo hay que poner en relación esa precariedad con las notas finales del curso, que vendría a significar el fracaso de una vida al margen de los beneficios de la cultura. De hecho basta con hacer leer en voz alta a los alumnos en el aula y comprobar a continuación su rendimiento escolar.

Mi experiencia ha sido siempre determinante en este sentido, pues la calidad en la lectura se ha correspondido con las buenas notas en el resto de las asignaturas y con un futuro de éxito profesional, y esta fórmula deberíamos aplicarla y comprobar casi de inmediato su rigor y su verdad. Mi padre me enseñó a leer a los cinco años y desde esa temprana edad no he parado de frecuentar los libros en todas sus versiones, en los últimos tiempos, (¿en los últimos tiempos?) venimos sufriendo un claro retroceso en la comprensión lectora de nuestro alumnado. O dicho de otra forma, que cada vez leen peor los jóvenes, quizás también porque cada vez leen menos, porque tienen otros intereses que les ocupan todo el tiempo. No se puede aspirar a la Copa de Europa en fútbol si no jugamos a este deporte de manera habitual y si tampoco nos gusta mucho, porque la clave está en la afición. Solo lo que amamos bien, terminaremos haciéndolo bien si lo intentamos mucho y tenemos suerte.

Leer es un misterio cuya causa no conocemos del todo, porque muchos leen por un mero milagro: ni en su casa había libros cuando ellos nacieron ni su barrio ni su entorno tenían esa inclinación. Así que nos decimos muchas veces que no hay un motivo claro para esta bendita enfermedad del espíritu y que no basta con jalear a los adolescentes, ponerles un libro en las manos o hacer obligatoria la lectura en la escuela, nada de esto los acercará más a la literatura, porque en cada caso el milagro tuvo una ocasión diferente.

Alonso Quijano leyó con fiebre y con locura aquellas infumables novelas de caballería, en otro tiempo más cercano mi hijo leyó con pasión desmedida una y otra vez 'El conde de Montecristo' y 'La isla del tesoro' aquel remoto verano de su adolescencia y yo leí en otro verano más remoto aún las novelas de Sandokán del genio de la palabra. Emilio Salgari y ninguno de nosotros sabe bien por qué lo hicimos, cuál es el arcano de nuestra decisión y de nuestro impulso pero tampoco ninguno olvidará que fuimos muy felices en aquel trayecto y que no lo olvidaremos nunca. Porque la lectura es antes que nada un viaje milagroso del alma hasta el confín de la imaginación, una aventura emocionante con la que algunos seguimos disfrutando como críos y en la que muchos hemos encontrado el secreto de la vida, la dirección exacta hasta nosotros y el camino adecuado, por eso estamos donde estamos y mostramos cierta seguridad en este viaje que no hemos concluido aún, nos gusta pensar que todavía quedan muchos tramos por recorrer, que el futuro es imprevisible y las historias por llegar innumerables. Pero solo estamos seguros de la dicha que nos vendrá en cada libro, en cada autor descubierto, en cada aventura de la palabra, y cuando llego a esta conclusión, miro con pena a mis alumnos, siento que se están perdiendo un regalo del cielo pero admito que no puedo hacer mucho y me resigno al azar de la vida, el que nos trae todo, lo bueno y lo malo, el amor y la soledad, un libro mágico y el aburrimiento infernal de Las largas tardes del invierno, pienso entonces que también ellos pueden elegir su camino y me someto al dictamen del tiempo y del destino.