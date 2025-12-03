La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un viaje milagroso

La lectura es una aventura emocionante con la que seguimos disfrutando como críos y en la que muchos hemos encontrado el secreto de la vida

Pascual García

Pascual García

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:44

Hace más de tres décadas que vengo intentando convencer a mis alumnos de las muchas bondades de la lectura y, a la vez, poniéndolas en ... práctica en clase, he advertido lo mal que leen, lo poco que leen y lo estrechamente relacionado que está esto con el fracaso escolar, porque tampoco hay que ser un lince para ver el delgado vínculo entre una lectura deficiente y escasa y el fracaso escolar, solo hay que poner en relación esa precariedad con las notas finales del curso, que vendría a significar el fracaso de una vida al margen de los beneficios de la cultura. De hecho basta con hacer leer en voz alta a los alumnos en el aula y comprobar a continuación su rendimiento escolar.

