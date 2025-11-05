La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Reabrir las heridas

Durante años no fueron posibles los duelos, los homenajes, pues aún vivía el dictador, y ahora, cuando es posible, tenemos la obligación de olvidarnos

Pascual García

Pascual García

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:49

Algunos empezamos ya a estar hartos de expresiones como esta, que solo usan los que en su día infligieron las heridas y nunca han dado ... la cara. Algo así como si el delincuente se quejara ante el juez de que se le recuerde su delito y se le acuse del mismo. Parece como si todos persiguieran el borrado del disco duro o la amnesia siempre que tengan algo oscuro que ocultar y para colmo, con esta triquiñuela, pudieran zafarse de sus responsabilidades, como si la heridas fueran naturales, pero reabrirlas para curarlas no estuviera bien. Así andamos desde la gran herida de la Guerra Civil y la represión de la posguerra, sin saber a qué atenernos, porque si pedimos justicia y reparación algunos que pertenecemos al bando de los perdedores, malo, y si no la pedimos, peor, como si la justicia constituyese una vergüenza social o una ignominia.

