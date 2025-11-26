Yo quería ser Antonio Arco

Entonces yo venía del pueblo con la clara decisión de hacer una carrera y empezar a escribir en serio, y todo al mismo tiempo casi, ... como si una cosa fuera consecuencia de la otra, pues estudiar cinco años de filología debía procurarme alguna llave para escribir el libro imaginario que venía rumiando desde mi infancia, desde que mis padres me enseñaron a leer a los cuatro años y nació mi fascinación por la palabra.

Con la ingenuidad propia de los dieciocho años yo creía con firmeza que la Facultad de Letras me proporcionaría la llave mágica al estrellato de la literatura o al menos me aproximaría al misterio de la cosa, y tal vez no estuviera del todo tan equivocado, aunque ese no fuera el único camino posible. Así que me instalé en la capital con las estrecheces propias de la vida estudiantil y comencé a hacer lo propio. Por aquellos años leía el periódico en los bares, es decir, leía LA VERDAD con cierta asiduidad donde me encontraba las columnas y los textos de Antonio Arco, al que desde el primer minuto yo deseaba parecerme, entrar en contacto con él, permitirle que leyera mis cosas y en el mejor de los casos, someterme a una de sus espectaculares entrevistas, de la que uno salía investido de una gracia particular y en su virtud ya no era el mismo nunca.

Porque Antonio Arco, uno de los mejores periodistas culturales de la provincia, le había señalado con su dedo mágico y había compartido un buen rato con él charlando de una manera animada y libre, por aquellos años en los que yo empezaba a escribir mis primeros cuentos de 'El intruso' yo habría querido ser Antonio Arco, por pura admiración, haber firmado sus textos y poseer su seguridad de periodista al cabo del misterio y, como no fue posible entonces, yo seguí escribiendo y leyendo LA VERDAD, escrudiñando bajo las palabras de Arco algún guiño personal, algo que delatara su cercanía a mis palabras, pero en el fondo yo lo que quería es ser él, escribir como él y salir como él en LA VERDAD, tomarle prestado su desparpajo, su ironía y su capacidad periodística. Así que me limité a admirarle desde lejos y lo fui haciendo durante años hasta que llegaron mis libros como un milagro, cayeron del cielo y tuve la oportunidad de regalárselos.

Con el tiempo constaté que iba haciéndome la entrevista como si nada, con su memoria prodigiosa

Él me citaba en la redacción del periódico y yo acudía fiel y puntual a su orden con mi nuevo librito en las manos dedicado y con su nombre. El ritual era siempre el mismo, durante unos minutos conversábamos sobre literatura y sobre el panorama de los nuevos escritores de Murcia, parecía que fuese una charla informal y amistosa, pero con el tiempo constaté que iba haciéndome la entrevista como si nada, empapándose de todo lo que decía con esa memoria prodigiosa que le ha acompañado siempre y esa media sonrisa entre irónica y bondadosa que nunca se quitó del todo de su rostro como una seña de identidad. Por eso yo quería ser Antonio Arco, porque siempre me pareció un hombre sabio que terminaba escribiéndome una magnífica entrevista y la publicaba en el mejor diario de todo el levante, aunque yo creo que, a pesar de esa casi docena de textos que me ha dedicado no he sabido agradecerle oportunamente su interés y su trabajo y he necesitado muchos años para confesar que lo que me hubiese gustado a mí habría sido ser él, ser el periodista de cultura que yo quería ser en la adolescencia y que no me ha permitido el destino y las circunstancias.

Aunque ahora tengo la oportunidad desde las páginas de nuestro periódico, el mismo donde él ha pasado cuarenta años con plaza fija y yo he ido colaborando muy a menudo, de corresponderle de alguna manera y dejar claro mi reconocimiento y mi amistad, la enorme suerte que he tenido de ser entrevistado por él casi una decena de veces, porque nadie ha entrado más profundamente en mis libros y nadie los ha iluminado desde dentro con tanta energía.

De cualquier modo, bienvenido al reino del júbilo y la holganza, maestro.