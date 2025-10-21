La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Algo que decir

Premio Planeta

Hace tiempo que tengo claro que una cosa es la escritura doméstica, ordenada y limpia, y otra muy diferente la pasión oscura y afiebrada por la palabra

Pascual García

Pascual García

Martes, 21 de octubre 2025, 23:19

Este es uno de esos premios que cada año despierta su propia polémica y que quizás viva y sobreviva precisamente por esto, aunque este año ... ha sido considerable la reacción de los lectores en las redes y las quejas continuas, como si no supiésemos desde hace bastantes años que la casa Planeta le concede el premio a quien le da la gana, porque es su premio y es su dinero. Podríamos aducir en contra de este argumento la idea de que muchos escritores han presentado su novela sin saber que lo hacían sin esperanza o con una esperanza vana, porque si te han invitado de antemano a que escribas un relato largo y lo presentes al Premio Planeta con la seguridad de que lo vas a ganar, está claro que el resto de los convocados de una forma libre han sido engañados del modo más palmario y evidente, pues todas sus esperanzas han sido desde el primer día en vano, y eso es un fraude, sin duda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  2. 2 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia
  3. 3

    El primer tranvibús encargado para prestar servicio en Murcia ya se encuentra en las cocheras municipales
  4. 4

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  5. 5 La avenida Juan de Borbón de Murcia sumará una nueva promoción de viviendas: estas son las características del proyecto
  6. 6

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  7. 7

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  8. 8

    El impacto de la dana en el Mar Menor deriva en una guerra científica de cifras y el choque político
  9. 9 Los vecinos de Vistabella, en Murcia, se echan a la calle para protestar: exigen un barrio «más verde, limpio y seguro»
  10. 10

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Premio Planeta