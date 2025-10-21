Este es uno de esos premios que cada año despierta su propia polémica y que quizás viva y sobreviva precisamente por esto, aunque este año ... ha sido considerable la reacción de los lectores en las redes y las quejas continuas, como si no supiésemos desde hace bastantes años que la casa Planeta le concede el premio a quien le da la gana, porque es su premio y es su dinero. Podríamos aducir en contra de este argumento la idea de que muchos escritores han presentado su novela sin saber que lo hacían sin esperanza o con una esperanza vana, porque si te han invitado de antemano a que escribas un relato largo y lo presentes al Premio Planeta con la seguridad de que lo vas a ganar, está claro que el resto de los convocados de una forma libre han sido engañados del modo más palmario y evidente, pues todas sus esperanzas han sido desde el primer día en vano, y eso es un fraude, sin duda.

Un premio así existe porque de entre unas cuantas docenas de novelas libremente enviadas a una dirección concreta un jurado de calidad las lee una a una y va seleccionando las mejores hasta dar con la novela ganadora, pero si desde el principio, en la partida hay cartas marcadas por la voluntad de los editores, de entre las que saldrán el primer premio, escasas opciones tienen los otros. Aun así, es el que otorga el galardón, el montante de dinero y el trofeo quien tiene la última palabra, quien decide, y no parece que bajo este prisma pueda haber alguna trampa, es más ciego el que no quiere ver que quien verdaderamente no ve, acaso porque la esperanza nos empuja de una manera irremediable.

Sé que estoy planteando el asunto desde el punto de vista más frío y neutro, pero es que los negocios son así, aunque el Planeta ha tenido diversas temporadas y tampoco empezó de esta forma, en su trayectoria hallamos títulos mediocres, la mayoría olvidados y nada destacables, pero junto a ellos están las grandes novelas de Antonio Muñoz Molina, 'El jinete polaco', 'El aire de un crimen' de Juan Benet, 'Los mares del sur' de Manuel Vázquez Montalbán, 'La muchacha de las bragas de oro' de Juan Marsé y unas pocas más, porque inevitablemente se escapa la calidad en algunas convocatorias. Yo quiero decir que las he leído todas, porque un compañero de carrera me hizo una buena oferta un año y se las compré, con el mueble de madera expositor que tanto le gustó a mi madre y aquel verano fui leyéndolas todas junto con los premios Ateneo de Sevilla.

No voy a leerlo, pero no porque me parezca menos brillante Juan del Val que Sonsoles Ónega y otros

No sé quién me dijo en una ocasión que ningún premio literario superior a una cantidad de dinero considerable es un premio inocente y blanco, siempre hay alguien por detrás, un grupo de presión o una editorial que ha invertido y pretende sacar tajada.

Llevo en esto de la escritura bastantes años y ya no creo en milagros, creo en la labor paciente y constante de escribir en soledad y en el anonimato para lograr una obra digna que nos descubra alguna faceta del ser humano, el resto son operaciones publicitarias, inversiones y negocios que los grupos de poder llevan a cabo.

No voy a leer seguramente el último Planeta de este año como no he leído tantos, pero por mera vagancia, no porque me parezca menos brillante Juan del Val que Sonsoles Ónega y algunos otros de la lista.

Hace tiempo que tengo claro que una cosa es la escritura doméstica, ordenada y limpia, sin demasiadas complicaciones, una escritura blanca de excelente redacción, y otra muy diferente la pasión oscura y afiebrada por la palabra que extrae lo más profundo y lo más negro de un escritor comprometido con el ser humano y consigo mismo y, por tanto, incapaz de mentirle a un público inocente que aún se sorprende de que una figura pública, que sale en la tele, gane un premio literario de un millón de euros.

Si la envidia fuera tiña...