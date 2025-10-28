La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Nunca nos han gustado los otros

De una forma natural y sibilina se va forjando la xenofobia, el odio estúpido al que no es como tú y solo porque no es como tú

Pascual García

Pascual García

Martes, 28 de octubre 2025, 23:16

Digamos lo que digamos nunca nos han gustado los de fuera, los otros, los forasteros, los que tienen la piel más oscura, aunque yo también ... soy bastante moreno por cierto. No nos hemos fiado del extraño, ni nosotros ni nadie, porque hay un recelo consustancial al ser humano que le impide relajarse delante del otro al que no conoce del todo, por eso somos xenófobos y nos cuesta tanto confiar en el otro, por puro miedo a lo diferente, y, menos aún, abrazarlo y hermanarnos con él. Igual da que seamos cristianos, marxistas o testigos de Jehová, porque lo nuestro es nuestro, admitimos nuestros errores, nuestros defectos y nuestras patrañas y miserias, pero no permitimos a los de enfrente, que son más feos que nosotros, más bajos, más altos, más ricos o más pobres, igual da, pero no son nosotros. Nunca serán nosotros y no nos fiamos de ellos.

laverdad Nunca nos han gustado los otros