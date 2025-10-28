Nunca nos han gustado los otros
De una forma natural y sibilina se va forjando la xenofobia, el odio estúpido al que no es como tú y solo porque no es como tú
Martes, 28 de octubre 2025, 23:16
Digamos lo que digamos nunca nos han gustado los de fuera, los otros, los forasteros, los que tienen la piel más oscura, aunque yo también ... soy bastante moreno por cierto. No nos hemos fiado del extraño, ni nosotros ni nadie, porque hay un recelo consustancial al ser humano que le impide relajarse delante del otro al que no conoce del todo, por eso somos xenófobos y nos cuesta tanto confiar en el otro, por puro miedo a lo diferente, y, menos aún, abrazarlo y hermanarnos con él. Igual da que seamos cristianos, marxistas o testigos de Jehová, porque lo nuestro es nuestro, admitimos nuestros errores, nuestros defectos y nuestras patrañas y miserias, pero no permitimos a los de enfrente, que son más feos que nosotros, más bajos, más altos, más ricos o más pobres, igual da, pero no son nosotros. Nunca serán nosotros y no nos fiamos de ellos.
El ser humano, nuestra especie, se protege hasta extremos inauditos y mira a las otras especies, a los otros individuos, con un recelo creciente, a sabiendas de que no debe bajar la guardia porque cometerá un error. Algún peligro se esconde en esa lengua que no entendemos, en el tono raro de la epidermis o en los rezos ininteligibles que no compartimos. Tenemos miedo a descubrir la verdad y comprender que ningún hombre vale más que otro, que muy en el fondo no somos tan distintos un ruso, un alemán o un gallego, aunque el chiste siempre esté de nuestra parte. Nos cuesta trabajo aceptar que altos, bajos, rubios, morenos, cristianos o ateos tenemos necesidades parecidas, padecemos idénticos terrores y moriremos por igual un día de estos, así que deberíamos ir acostumbrándonos a repartir el espacio que nos han legado nuestros mayores y a entender que nada de esto resulta una bicoca y que muy pronto tendremos que abandonarlo para que nuestros herederos prosigan gozando de lo que hay, mucho o poco, e intentar que lo que les quede permanezca en buenas condiciones para que también ellos puedan disfrutarlo el mayor tiempo posible.
Aunque de lo que se trata es de saber que tampoco somos tan importantes y menos aún, imprescindibles. Nuestro universo continuará sin nosotros algunos milenios más, como si nada, por fortuna, y lo que es peor, aun sabiendo que todo tiene un final, un inevitable término, ignoramos en absoluto cuándo acaecerá, y este detalle nos convierte en seres insignificantes, partículas nimias y temblorosas sin las que el universo proseguirá como si tal cosa y sin inmutarse. Por tanto, qué sentido tiene despreciar al que no es como nosotros y ocupa un lugar a nuestro lado, en este planeta tan grande en el que todavía, y no por muchos milenios, cabemos todos, aunque creamos que solo es nuestro, de cada uno de nosotros, y que no nos apetece compartirlo con los demás, porque compartir es incómodo, tenemos que abrirnos a los otros, tenemos que dar explicaciones y eso es molesto siempre, pues lo nuestro lo es sin aclarar nada, nos pertenece y ya está.
Qué sentido tiene despreciar al que no es como nosotros, en este planeta tan grande en el que cabemos todos
Así que resulta demasiado fácil despreciar cualquier cosa o a cualquier persona que no seamos nosotros o los nuestros, pues esto es lo más sencillo, lo que conocemos y nos gusta sin más. Lo más sencillo es proclamar que los del pueblo de al lado, nuestros vecinos, lo hacen todo peor y son de más baja categoría y con esto resolvemos el conflicto, tanto que en mi pueblo cualquier mal que suceda es siempre una fechoría del otro pueblo, porque solemos decir que en mi pueblo esas cosas no ocurren y nos quedamos tan anchos, y contra esta especie es muy difícil luchar.
De manera que ni lo intentamos, todo lo bueno y todo lo positivo nos es propio mientras que lo otro, todo lo que puede perjudicarnos, procede de otro sitio y nos es ajeno.
Y de esta forma tan natural y sibilina se va forjando la xenofobia, el odio estúpido al que no es como tú y solo porque no es como tú. Y cualquiera lucha contra eso con una mínima esperanza de éxito.
