Los correctos no son amigos míos

Tal vez exagere y mi ansia de revancha no sea proporcional a su traición de compañeras, pero la mala gente tampoco es que haga demasiada falta por estos pagos

Pascual García

Pascual García

Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:17

Reconozco que nunca pertenecí al grupo humano de los individuos serios, los correctos o los responsables, tengo más de sesenta años y no he parado ... de reírme nunca, de bromear, de jugar con la vida y, a veces, de traspasar los límites de la conveniencia y la formalidad, por eso siempre me he apuntado en el grupo ficticio de los cronopios, que inventara el genio de Julio Cortázar y que se caracterizan por ser idealistas, sensibles, soñadores, desordenados e impulsivos, que suelen vivir en un caos creativo y se aprecian por su libertad y su visión artística de la vida. Frente a ellos el cuentista argentino nacido en Bélgica situaba a los famas, en contraste; los famas son organizados y controladores, correctos y previsibles, mientras que las esperanzas, el otro grupo humano, son pasivas, apáticas y contemplativas, pero desde siempre mi carácter me ha procurado amigos y afectos aunque también algún malentendido que otro, sobre todo con esos personajes que carecen del sentido del humor necesario para pasar los días y viven colgados de sí mismos, como de una torre alta y distante.

