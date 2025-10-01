Los correctos no son amigos míos

Reconozco que nunca pertenecí al grupo humano de los individuos serios, los correctos o los responsables, tengo más de sesenta años y no he parado ... de reírme nunca, de bromear, de jugar con la vida y, a veces, de traspasar los límites de la conveniencia y la formalidad, por eso siempre me he apuntado en el grupo ficticio de los cronopios, que inventara el genio de Julio Cortázar y que se caracterizan por ser idealistas, sensibles, soñadores, desordenados e impulsivos, que suelen vivir en un caos creativo y se aprecian por su libertad y su visión artística de la vida. Frente a ellos el cuentista argentino nacido en Bélgica situaba a los famas, en contraste; los famas son organizados y controladores, correctos y previsibles, mientras que las esperanzas, el otro grupo humano, son pasivas, apáticas y contemplativas, pero desde siempre mi carácter me ha procurado amigos y afectos aunque también algún malentendido que otro, sobre todo con esos personajes que carecen del sentido del humor necesario para pasar los días y viven colgados de sí mismos, como de una torre alta y distante.

Los correctos ocupan los despachos más grandes y formales, pues desde allí suelen mandar en el sitio donde trabajamos todos, se guardan las espaldas y cuando intuyen el peligro huyen como ratas, a veces denuncian y delatan a los suyos, a sus mismos compañeros, pues ellos hacen siempre las cosas bien, deben dar ejemplo y se ocupan de castigar al que se sale de la fila, incumple una norma, pronuncia una inconveniencia o una ironía, por eso acuden a sus superiores en busca de la venganza adecuada, porque los que no se ríen nunca, acostumbran a vengarse de los otros y esto les procura un placer oscuro, frío y torvo del que se gozan durante días con la actitud de las bestezuelas del averno, pues no comparten su alegría ni obtienen enseñanza alguna, pero siempre creen tener la verdad con ellos, pues de alguna manera la ley parece pertenecerles aunque la justicia no lo atestigüe así.

Pero son los buenos, los justos, los que saben, los que pueden y nosotros estamos a su merced, como si nos necesitaran para seguir existiendo o para que la corrección prosiga imperando sobre la tierra, nosotros hablamos mucho, cometemos el pecado de la compasión, asumimos la amistad como un mandamiento sagrado y ellos se llevan el botín de las treinta monedas de plata.

Es evidente que el mundo ha sido hecho para ellos y que el resto, nosotros, los cronopios, no somos otra cosa que una ocurrencia de aquel genio que escribió 'Rayuela' para que disfrutáramos sus lectores como disfrutó él.

Porque yo opino que, para nuestro regocijo, su frigidez es obvia y su insensibilidad manifiesta, por eso a veces nos divisa alguno de ellos e inicia un movimiento de aproximación, con timidez nos aborda, nos mira lentamente y parece aguardar nuestra aceptación y nosotros, que no tenemos suficiente memoria para la venganza, nos dejamos querer, así sin más, como si no hubiera pasado nada.

Tal vez exagere y mi ansia de revancha no sea proporcional a su traición de compañeras, pero la mala gente tampoco es que haga demasiada falta por estos pagos.

Sin ellas estamos mejor y no incurro en ningún delito tipificado con estas palabras porque la literatura siempre ha pertenecido al ámbito de los sueños y los sueños no están penados aún en el código civil. Por fortuna.