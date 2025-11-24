Por una Región libre de violencias machistas, también en el trabajo

En este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde UGT Región de Murcia queremos alzar la voz, ... una vez más, contra una de las mayores vergüenzas sociales de nuestro tiempo: la violencia machista. Cada año constatamos que sigue siendo necesario reclamar una lucha más firme y decidida contra una herida abierta que siega vidas a la par que degrada nuestra calidad democrática. Hoy, tenemos que denunciar los asesinatos machistas, los acosos, las agresiones sexuales, las violencias directas e indirectas que sufrimos las mujeres solo por el hecho de serlo, pero, también, la actitud pasiva o incluso negacionista de buena parte de nuestra sociedad y de nuestra representación política.

Los datos en nuestro país y en nuestra región son, sencillamente, insoportables. Desde 2003, 1.331 mujeres han sido asesinadas en España, treinta y ocho de ellas en la Región de Murcia. A ello hay que sumar los 485 menores que han quedado en situación de orfandad como consecuencia de estos asesinatos y los que han sido directamente víctimas de la violencia vicaria. Por el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén), han pasado ya más de 34.800 mujeres en la Región de Murcia y, a día de hoy, casi seis mil casos siguen activos, con menores en riesgo en seis de cada diez de esos casos. Y lo más preocupante es el aumento de la violencia contra las menores de 30 años, que ya suponen el quince por ciento del total de víctimas. Con infinita tristeza, hoy, recordamos a Claudia, cuyo asesinato en 2022 se juzgaba estos días, y a Ainhoa, la última de las asesinadas en nuestra región por la violencia machista; mujeres que, con tan solo 17 y 19 años, han puesto rostro a esa generación que creímos, ingenuamente, que podría ya crecer en libertad e igualdad.

Nada más lejos de la realidad: el machismo sigue manifestándose con extrema violencia en nuestros días y, además, se está extendiendo a través de redes sociales y aprovechándose de estos medios para promocionar nuevas formas de violencia contra las mujeres, como la prostitución digital y para normalizar discursos abiertamente misóginos y alineados con el supremacismo machista, especialmente, entre los más jóvenes.

Hay que combatir, además, el artificio discursivo de que la violencia de género es una cuestión doméstica. Es una lacra social institucionalizada en todos los ámbitos, incluido el laboral. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo son realidades que muchísimas mujeres sufren en silencio en sus entornos de trabajo, conscientes de que denunciar les puede costar el puesto o la exposición a un escrutinio casi siempre culpabilizador. Y esta es una realidad que nos interpela directamente como sindicato. Por ello, estamos proponiendo crear la figura del delegado o delegada sindical de igualdad, con competencias y formación para actuar ante cualquier indicio de acoso. Estamos, también, negociando protocolos antiacoso que garanticen la investigación de los casos, la atención a las víctimas y la sanción a los agresores e instando una política de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia machista en los entornos laborales; sin dejar de reivindicar, por supuesto, la necesidad de revisar y reforzar las políticas activas de empleo específicas para las víctimas de la violencia de género y el aseguramiento de una red de recursos públicos, estable y suficiente, que proteja a las víctimas de seguir siendo, en esta región, una moneda de cambio política en los presupuestos.

Porque defender la dignidad, la libertad y la igualdad de las mujeres no es «ideología», como dicen, en un ejercicio ideológico de manual, algunos; es defender los derechos humanos, es defender valores que no deberían admitir discusión en un marco democrático. Ponerse de perfil ante la violencia de género, minimizarla o incluso negarla, no es una opción, es contribuir irresponsablemente a su perpetuación y elegir convertirse en parte del problema.

Nuestro sindicato, UGT, tiene, por ello, un compromiso inamovible con la igualdad y contra la violencia machista que vamos a luchar por trasladar a las políticas educativas y a las políticas de empleo fundamentalmente, conscientes de que la educación igualitaria y el empleo digno son dos de las herramientas más potentes con las que contamos para romper el ciclo de violencia contra las mujeres que, lamentablemente, se sigue reproduciendo en nuestros días.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a las trabajadoras, los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía a sumarse, junto con el movimiento feminista, a los actos reivindicativos del 25N. Defendamos que todas las mujeres, en cualquier lugar del mundo, puedan vivir libres, iguales y sin miedo.