El 'Rat Pack' vive

El viento dio su propio concierto al iniciar la tercera noche de Jazz San Javier. Se coló con insolencia en el auditorio, puso a volar partituras, y enmarañó sonidos al colarse por la boca de trombones y clarinetes. Volvió un poco loco a ese experimento de big band flamenca de raíz holandesa que ha inventado Bernard van Rossum, de manera que costó acoplar las 22 voces en escena. Las entradas de vientos comenzaron con demasiada violencia y solo se distinguía el punteo de la guitarra. Las voces flamencas, que en una big band pierden casi todo su nervio racial, su respiración contenida, solo lograron hacerse escuchar hacia el final. Y con sufrimiento. Aun así, a David de Jacoba lo fagocitó la orquesta.

La bulería 'La gaviota' fue un estruendo. Como una plegaria, la composición 'Tras la tormenta' marcó una segunda parte más confortable. Las magníficas individualidades fueron haciéndose hueco en los solos -destacaron los trompetistas Fede Crespo y Natanael Ramos-, sobre todo cuando se adentraron en ritmos más latinos, donde los vientos se cogen por la cintura con la percusión envolvente de David Domínguez. Con todo, los mejores momentos fueron los de la tregua flamenca, en la que los tacones de la mexicana Karen Lugo se acompasaron con la guitarra en un diálogo vehemente. Esa bailaora magnética logró exaltar emociones, convertida ora en potro, luego en puma y por instantes en garza emergente. Venció como una gladiadora al vendaval con sus aleteos, atemorizándolo con sus figuras semiestáticas de deidad selvática. Brilló el filón latino de 'Luz de luna' y el inicio al piano del bolero 'Y tú ni siquiera lo sabes'. Sobró estrépito.

El viraje de la noche no lo hizo ningún tornado, sino el singular cantante Tony DeSare, un crooner que debía haber nacido cuarenta años antes para codearse con los 'rat pack' de Las Vegas y morir de felicidad. Como uno de los mejor dotados revivalistas, esta rareza del tiempo tiene el filón del cancionero americano de los años dorados al completo para devorar sin freno. Su repertorio suena a 'cash flow' de casino de lujo. Su 'New Orleans Tango', algo de boogie-woogie con 'Great balls of fire' y el 'medley' Sinatra se suceden en perfecta ejecución, con su voz franca de tenor y un swing enjabonado.

Si aquel 'ojos azules' que trataba con la mafia fascinaba con su voz ahumada entre tragos de Jack Daniels, este pianista de Nueva York convence con ejecuciones impecables y un swing ortodoxo. Le aporta su cadencia personal a cada estándar, aunque gran parte del encanto se lo debe al soberbio guitarrista Ed Decker, con su toque gipsy.