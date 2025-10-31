La paz de Trump en Gaza

El reciente proceso de distensión entre israelíes y palestinos, catalizado por la intervención de la administración Trump, marca un punto de inflexión que la historia ... de la región no registraba desde la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993. La liberación de rehenes por parte de Hamás y la excarcelación de presos palestinos por Israel, se configuran como la primera materialización real de un incipiente camino hacia la paz, calibradamente impreciso y profundamente pragmático.

La paz exige una toma de conciencia radical por parte de ambos pueblos: el sendero de la guerra conduce inexorablemente a la violencia endémica, mientras que la vía hacia la paz, si bien espinosa y compleja, es la única opción racional y viable a largo plazo. La prolongación del conflicto constituye una mancha indeleble para la reputación de Israel y, crucialmente, no garantiza su seguridad futura, mientras que para Palestina se traduce en una potencial desaparición progresiva, pero inexorable.

La intervención del presidente Donald Trump ha sido, en este contexto, un factor decisivo. Su virulencia diplomática gestó los históricos Acuerdos de Abraham, la normalización de relaciones entre Israel y sus vecinos árabes durante su primer mandato –2016/2020–, y ahora ha conseguido un alto el fuego, que es tanto un acto de misericordia para un pueblo palestino que se enfrentaba a la aniquilación en Gaza, como una brecha de oportunidad para que el primer ministro Netanyahu cese un conflicto militar que ya no conlleva ningún beneficio estratégico real para Israel.

Este proceso se articula en un documento de veinte puntos que esboza una hoja de ruta con fases bien definidas. La primera etapa, aparentemente la más difícil y a la vez la más sencilla, es el intercambio de prisioneros y la retirada controlada de fuerzas israelíes de las principales áreas urbanas de Gaza. El paso subsiguiente es de una complejidad abrumadora: la creación de un gobierno tecnocrático que implique, de facto, la desaparición de Hamás como fuerza política y militar en la franja, junto con la participación de países afluentes en un vehículo inversor destinado a la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Son reseñables tres amenazas sistémicas que podrían frustrar este plan de paz trumpista:

1. La insumisión de Hamás y el odio histórico: Hamás, cuyo origen se ancla en la miseria y el desplazamiento de refugiados resultado del conflicto inicial entre palestinos e israelíes en 1948, tiene como objetivo estatutario la destrucción del Estado de Israel. Su desmilitarización es un requisito indispensable para la paz, pero choca con un profundo dolor y odio acumulado en la población palestina tras décadas de ocupación, 8 guerras intermitentes desde los años 80, y la devastación total en esta última.

2. La fatiga de los reconstructores: la reconstrucción de Gaza, con un coste estimado de 55 billones, recaerá en gran medida sobre los países árabes de la región. Si Israel no crea un marco de seguridad para los inversores, existe el riesgo de que los donantes perciban la labor como ímproba o inútil. Y abandonen.

3. La reticencia y desconfianza israelí: existen voces y facciones dentro de la política y el ejército israelí partidarios de mantener el control y prolongar indefinidamente la ocupación de Gaza, advirtiendo de que la retirada implicará el reverdecer de Hamás y conducirá a una nueva escalada violenta en el futuro.

En último extremo para que la paz florezca, se requiere una transformación de las narrativas y las políticas: Israel debe abandonar la política de ocupación descarnada y la erosión sistemática de la posibilidad de un Estado palestino, y debe renunciar al uso de la fuerza como única herramienta para garantizar su seguridad. Palestina (y sus representantes) deben aceptar la realidad irrefutable de la existencia del Estado de Israel y su permanencia en la región, renunciando al objetivo de «arrojar a los israelíes al mar», y comprometiéndose a una coexistencia en igualdad.

Aunque el proceso de paz será largo, probablemente de décadas, el ciclo de la violencia ya dura 80 años y sólo ha procurado dolor y barbarie. Ya lo decía Ciceron, que «más vale una paz imperfecta que una guerra justa».