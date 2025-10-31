La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La paz de Trump en Gaza

Aunque el proceso será largo, probablemente de décadas, el ciclo de la violencia ya dura 80 años y sólo ha procurado dolor y barbarie

Pablo S. Blesa Aledo

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:08

El reciente proceso de distensión entre israelíes y palestinos, catalizado por la intervención de la administración Trump, marca un punto de inflexión que la historia ... de la región no registraba desde la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993. La liberación de rehenes por parte de Hamás y la excarcelación de presos palestinos por Israel, se configuran como la primera materialización real de un incipiente camino hacia la paz, calibradamente impreciso y profundamente pragmático.

