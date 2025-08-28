Este final de agosto rebosa de temas serios y preocupantes que merecían haber llenado estas líneas. No crean que no lo he pensado, pero perdónenme ... que haya preferido compartir con ustedes unas digresiones lingüísticas que, espero, al menos les arranquen una sonrisa.

Cada generación está convencida de que los jóvenes hablan raro y de que su propio vocabulario era el correcto. Nuestros padres se horrorizaban cuando decíamos «eso mola mucho», y yo, ahora, me rebelo un poco cuando escucho a tantos jóvenes responder a cualquier cosa con ese implacable «¿en serio?». El ciclo de la vida en versión lingüística. Me parece que con la expresión '¿en serio?' no se pretende argumentar nada, basta con poner cara de incredulidad y lanzar esas dos palabras como si fueran un torpedo verbal. En mi generación, para mostrar sorpresa había que trabajar un poco más: '¡Anda ya!', '¡no me digas!', '¡venga, hombre!'. Teníamos un repertorio variado. Ahora todo cabe en dos palabras. Minimalismo léxico, lo llaman; quizás sea también algo de pereza.

No menos irritante me resulta el '¿perdona?', con ese tono entre asqueado y altivo que seguro les resulta familiar. En mis tiempos, esa palabra era una herramienta de cortesía, por supuesto en la versión en usted. Hoy, '¿perdona?' significa que 'acabas de decir una tontería tan monumental que ni me molesto en explicarte por qué'. Es el equivalente a que te claven un cuchillo en el ego. Eso sí, con un tono tan afectado que uno casi siente la necesidad de disculparse, aunque no sepa por qué.

A esto se suma algo aún peor: la recua de anglicismos. 'Bro' ha sustituido al 'tío' de toda la vida. El enamoramiento ahora se llama 'crush' y si algo resulta extraño, es 'random'. El resultado es que los jóvenes parecen hablar medio en inglés, medio en español, y al completo en superficialidad. Claro, tampoco conviene ponerse muy estupendo. En otras generaciones el 'guay' servía igual para una fiesta, un coche, una película o una chica. El 'tío' valía para dirigirse a tu hermano, a un vecino o a un desconocido en un bar. Y ni hablar del 'vale', que todavía sobrevive campando a sus anchas en cualquier conversación. Así que sí, quizá también reducíamos el idioma a un puñado de comodines.

Lo fascinante es la velocidad con la que se producen ahora los cambios. Antes, una expresión tardaba años en popularizarse. Hoy, un vídeo viral basta para lanzar una palabra al estrellato o condenar otra al olvido en cuestión de días. El idioma se va pareciendo a la comida basura: rápido, barato y poco nutritivo. Engancha, como las hamburguesas, y también produce indigestión, ya sea al estómago o al oído más delicado.

Mientras tanto, las viejas palabras se jubilan discretamente. 'Córcholis', 'caracoles', 'requetebién'. Todas ellas y muchas más han desaparecido como si fueran especies en peligro de extinción. Nadie monta campañas para salvar el 'pardiez' o el 'rayos y centellas'. Y es una lástima, porque esas expresiones tenían gracia y, sobre todo, variedad. Hoy sonarían casi como si fueran patrimonio inmaterial de la humanidad.

Ahora bien, también se puede argumentar que esta simplificación es un triunfo de la eficiencia. Los jóvenes han logrado reducir miles de palabras a media docena de muletillas que sirven para todo. Lo que preocupa es que en esta dieta baja en vocabulario se pierda la capacidad de matizar. Porque no es lo mismo decir '¡demonios!', '¡maldita sea!', '¡vaya por Dios!' o '¡qué contrariedad!'. Cada una de esas expresiones tiene su propio matiz, su pequeña carga emocional diferenciada. Hoy todo se resuelve con un 'literal que me muero'.

Por supuesto, tampoco hay que olvidar que los mayores, me incluyo, claro, somos unos hipócritas lingüísticos. Nos reímos del 'bro', pero luego soltamos alegremente palabros como 'resiliencia' o 'empoderamiento' en cualquier sobremesa. Si lo pensamos bien, quizá no haya gran diferencia entre un adolescente diciendo 'cringe' y un adulto diciendo 'en la era digital, la clave es reinventarse'. Ambos son clichés, solo que con distinto envoltorio.

En el fondo, el idioma siempre ha sido así, un escaparate de modas, vanidades y exageraciones. Cambian las palabras, pero la esencia es la misma. Los jóvenes de hoy creen que son originales por decir '¿en serio?'. Nosotros creíamos que éramos ingeniosos por repetir 'mola'. Nuestros padres pensaban lo mismo con su 'caray'. Y los abuelos, con su 'pardiez'.

Así que la próxima vez que le suelten un «¿en serio?», en lugar de molestarse, contraataque. Ponga cara de superioridad y responda con solemnidad: «¡Rayos y centellas, bro!». Y entonces veremos quién acaba quedándose, literal, 'random'.