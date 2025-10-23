La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

¿Quién quiere ser rector?

Resulta llamativo que, en una institución dedicada al pensamiento crítico, el debate sea tan limitado de ideas y tan abundante en el cálculo

Pablo Artal

Pablo Artal

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:57

En la Universidad de Murcia se anuncia un nuevo episodio de ese concurso académico que podríamos llamar '¿Quién quiere ser rector?'. Las reglas son sencillas, ... se anuncian candidaturas, se organizan cafés, se multiplican los rumores y, al final, gana quien consigue más votos ponderados. Como ya saben por este periódico, se avecinan elecciones y los pasillos hierven con listas de aspirantes. Al menos tres vicerrectoras del actual equipo rectoral parecen dispuestas a suceder al rector, compitiendo entre sí, y otros nombres surgen entre rumores, descartes o insistencia de sus respectivos grupos. El ambiente está animado, aunque el entusiasmo no sea precisamente por el futuro de la universidad. Lo que se comenta no son programas, ni propuestas, sino nombres, alianzas y simpatías personales. La universidad convertida en una tertulia. Lo curioso es que no se habla de lo que realmente debería importar, qué quieren hacer si ganan. Resulta llamativo que, en una institución dedicada al pensamiento crítico, el debate sea tan limitado de ideas y tan abundante en el cálculo. Quizá se pregunten por qué tantos quieren ser rector.

