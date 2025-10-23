En la Universidad de Murcia se anuncia un nuevo episodio de ese concurso académico que podríamos llamar '¿Quién quiere ser rector?'. Las reglas son sencillas, ... se anuncian candidaturas, se organizan cafés, se multiplican los rumores y, al final, gana quien consigue más votos ponderados. Como ya saben por este periódico, se avecinan elecciones y los pasillos hierven con listas de aspirantes. Al menos tres vicerrectoras del actual equipo rectoral parecen dispuestas a suceder al rector, compitiendo entre sí, y otros nombres surgen entre rumores, descartes o insistencia de sus respectivos grupos. El ambiente está animado, aunque el entusiasmo no sea precisamente por el futuro de la universidad. Lo que se comenta no son programas, ni propuestas, sino nombres, alianzas y simpatías personales. La universidad convertida en una tertulia. Lo curioso es que no se habla de lo que realmente debería importar, qué quieren hacer si ganan. Resulta llamativo que, en una institución dedicada al pensamiento crítico, el debate sea tan limitado de ideas y tan abundante en el cálculo. Quizá se pregunten por qué tantos quieren ser rector.

El puesto de rector en las universidades públicas españolas tiene mucho de cargo representativo y poco de poder real para hacer cambios profundos. Las normas, los grupos internos y los compromisos hacen casi imposible aplicar las políticas que serían realmente necesarias. Se trata, en buena medida, de figuras simbólicas que van de acto en acto repartiendo sonrisas y fotos, dependientes del poder político que financia y del poder interno que condiciona. Aun así, muchos creen que podrán mover el paquidermo universitario, aunque sea unos milímetros en la dirección correcta. Y solo por eso, puede que merezca la pena intentarlo.

Las diferencias con los rectores de las mejores universidades del mundo son notables. Allí son elegidos por comités en función de sus méritos académicos y de gestión, cobran sueldos millonarios y tienen poder real para hacer y deshacer en sus campus. Por supuesto, se les piden resultados. En nuestro sistema, en cambio, los méritos apenas cuentan, o incluso pueden ser un estorbo. Se discute poco de ideas, proyectos o estrategias, y demasiado de fotos, favores y afinidades.

Yo también participé en este concurso hace ya algunos años, y no gané, aunque con el tiempo pienso que más que una derrota se trató de una vacuna. Así que ya no tengo ninguna intención de presentarme ahora, pero me gustaría que esta vez los debates estuvieran a la altura de una universidad centenaria. Que se hablara de lo esencial. Por ejemplo, ¿cómo atraer y retener a los mejores profesores e investigadores? ¿Cómo motivar a los jóvenes docentes más allá de los bajos sueldos y una burocracia que mata la ilusión? ¿Cómo enseñar a una generación hiperconectada a las pantallas, pero desconectada de casi todo lo demás?

Ser rector no debería ser un ejercicio de vanidad, sino una enorme responsabilidad. Liderar una universidad exige algo más que habilidad para repartir cargos o cuidar equilibrios internos. Hace falta visión, coraje y criterio. La Universidad de Murcia no necesita más reglamentos ni comisiones, sino más ideas. Menos formularios y más curiosidad. Menos currículo al peso y más talento.

Quizás el rector ideal sea el que se atreva a incomodar un poco. El que hable de lo que nadie menciona, que estemos confundiendo igualdad con uniformidad, que la excelencia no es elitismo, que premiar el mérito no discrimina a nadie. Que la universidad, si quiere seguir siendo relevante, debe recuperar el gusto por el riesgo, el trabajo y la originalidad. En definitiva, el que se atreva a decir que la mediocridad no puede ser nuestro modelo para conseguir el consenso.

Me gustaría escuchar a algún candidato decir que reducirá el papeleo, que defenderá a los profesores cuando se cuestione su autoridad en clase, que evitará dar pábulo a las pseudociencias o que fomentará la colaboración con la sociedad. Que hable de investigación de la buena, de internacionalización real, de rejuvenecer el profesorado o de atraer talento con incentivos genuinos. Que haga menos discursos y tome más decisiones. Que en medio del ruido electoral haya hueco para recordar que lo importante no son los cargos, sino las causas. Ojalá gane quien llegue con la ilusión de mejorar la universidad y no solo por administrarla. Y que se atreva a poner en marcha algunas ideas simples pero urgentes, menos burocracia, más apoyo al talento joven y más reconocimiento al mérito. Porque, al fin y al cabo, una universidad sin ideas nuevas es como un aula sin alumnos, parece ordenada, pero es inútil.