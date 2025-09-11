No pintamos nada

Es triste darse cuenta de lo poco que pintamos. Murcia no pinta nada en España, con una influencia menor que la que le correspondería por ... su población y peso económico. España, enredada en sus cainismos, pinta poco en Europa. Y Europa, a la que aquí nos aferrábamos como tabla de salvación, se parece cada vez más a un parque temático de la burocracia y la división, con muchas voces y cada vez menos poder real.

Los lectores habituales de estas páginas saben de mi europeísmo convencido, casi militante. Eso no quita para que en los últimos tiempos me haya dolido la actitud de algunos países insolidarios acogiendo a delincuentes españoles huidos, o la incapacidad de avanzar en una integración más efectiva. Justamente por la necesidad que en España tenemos de Europa resulta difícil no sentir vértigo con su situación actual. Durante siglos, Europa fue el epicentro del mundo. Aquí se fraguaron las grandes revoluciones científicas, políticas e industriales, desde la imprenta hasta internet. Hoy, sin embargo, la posición de Europa es cada vez más delicada. Apenas pintamos nada.

Los datos son tozudos. A comienzos del siglo XX, Europa concentraba cerca del 25% de la población mundial y generaba más del 40% de la riqueza. Hoy estos números se han reducido al 6% y al 15%. En 1950, cinco de las diez mayores economías eran europeas; para 2050, según las proyecciones, solo Alemania se mantendría en ese grupo. La vieja Europa, cuna de tantas ideas brillantes, corre el riesgo de convertirse en irrelevante. Los indicadores de futuro no invitan al optimismo. En ciencia, en los años 70, Europa generaba más del 35% de las publicaciones; hoy rondamos el 20%. Y en tecnología, las grandes compañías que marcan la pauta global son casi todas americanas o asiáticas, ya saben, Apple, Google, Meta, Samsung o Huawei. A ello se suma la irrelevancia política. Mientras Estados Unidos y China marcan la agenda global y las potencias emergentes del sur reclaman su espacio, Europa apenas logra hablar con una sola voz. Ante la invasión rusa de Ucrania o la guerra en Gaza, nuestra respuesta ha sido lenta, fragmentada y en gran medida dependiente de otros. Ni siquiera tenemos garantizada una política de defensa común. La OTAN sigue siendo, en la práctica, nuestro paraguas, lo que equivale a aceptar que nuestra seguridad depende de Washington. Para un continente que inventó el derecho internacional moderno y se enorgullece de su diplomacia, resulta desolador constatar que ya no somos actores principales, sino una comparsa.

Al menos hay voces críticas, como la de Mario Draghi, que lo ha descrito con crudeza en su reciente informe sobre la falta de competitividad europea. Señala que corremos el riesgo de convertirnos en meros «espectadores» en el tablero mundial, sin capacidad de influir en las decisiones estratégicas que marcarán nuestro futuro. La fragmentación, la lentitud institucional y la falta de inversiones conjuntas nos dejan a merced de lo que decidan otros. Draghi propone lo obvio, aunque difícil: actuar como si fuéramos un solo Estado en cuestiones estratégicas, con deuda común, políticas industriales fuertes y capacidad de decisión rápida.

Si miramos desde España, el panorama tiene matices propios. Hemos progresado enormemente desde nuestra incorporación a la Unión Europea. Pero aquí se sienten aún más las costuras, somos de los que menos invierten en investigación y no cuidamos a los jóvenes talentos, que en muchos casos acaban marchando. España sigue siendo un actor menor, necesitado de Europa, pero paradójicamente cada vez más escéptico respecto a ella.

El futuro parece sombrío, pero no hay fatalidad en la historia. ¿Por qué Europa, y España con ella, no podrían reinventarse? El primer paso es reconocer sin complejos la nueva situación. El europeísmo ingenuo ya no basta. Hace falta una política industrial conjunta, inversiones masivas en innovación, una voz unificada en política exterior y, sobre todo, valentía para arriesgar. Europa no puede limitarse a ser un mercado regulado, debe volver a ser un actor político y tecnológico global.

Probablemente no volveremos a ser el centro indiscutible del mundo, pero podemos aspirar a seguir siendo una de las referencias, no desde la nostalgia del pasado, sino desde la ambición del futuro. Tenemos cultura, talento y recursos, quizá solo falte confianza y, sobre todo, menos miedo al riesgo y menos obsesión con nuestros pequeños reinos de taifas. Más integración y menos división en un momento histórico que, tristemente, se va pareciendo mucho en demasiadas cosas al de hace justo un siglo y que trajo infaustas consecuencias.