La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

No pintamos nada

Para un continente que inventó el derecho internacional moderno y se enorgullece de su diplomacia, resulta desolador constatar que ya no somos actores principales

Pablo Artal

Pablo Artal

Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:27

Es triste darse cuenta de lo poco que pintamos. Murcia no pinta nada en España, con una influencia menor que la que le correspondería por ... su población y peso económico. España, enredada en sus cainismos, pinta poco en Europa. Y Europa, a la que aquí nos aferrábamos como tabla de salvación, se parece cada vez más a un parque temático de la burocracia y la división, con muchas voces y cada vez menos poder real.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  3. 3 El hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio abandona la cárcel
  4. 4

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  5. 5

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  6. 6 La integración de la nueva federación vecinal enfrenta al gobierno y la oposición en el pleno de Cartagena
  7. 7 Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open
  8. 8 Más de 2.700 opositores optan este domingo a un centenar de plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cartagena
  9. 9

    Una donación histórica con seda de Garín para la Patrona de Murcia
  10. 10

    La cifra de menores que van a juicio por agresión sexual sigue creciendo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad No pintamos nada