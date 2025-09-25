La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las nuevas aspirinas

El sauce nos dio un remedio universal y el lagarto nos ha dado un fármaco potente, pero caro

Pablo Artal

Pablo Artal

Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:14

No hay muchos fármacos que merezcan el calificativo de milagrosos. Pero, sin duda, uno de ellos es el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Desde 1899, este ... derivado de la corteza del sauce ha acompañado a muchas generaciones. Lo recetaban para la fiebre, el dolor de muelas, la gripe, el reuma y cualquier malestar inespecífico. Si algo dolía, una aspirina lo solucionaba y, si no lo hacía, por lo menos el paciente sentía que se estaba cuidando. Recuerdo a mi madre, que sufría de jaquecas, decir que se tomaba dos aspirinas cuando el dolor apretaba. Durante décadas, la aspirina fue la reina de los botiquines caseros. Y cuando parecía que iba a pasar a la historia como un analgésico más, los cardiólogos la rescataron para prevenir infartos y trombosis. Pocas moléculas han tenido una segunda juventud tan brillante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  2. 2 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  3. 3

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  4. 4

    El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación
  5. 5

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  6. 6 Consulta la fecha de tu operación en la Región de Murcia antes de la llamada oficial: tardarás solo unos segundos
  7. 7 Las Hermanas Pobres de Santa Clara en Algezares abren sus puertas a dos jóvenes incorporaciones
  8. 8

    La jubilación flexible que plantea la Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo
  9. 9 El resort murciano Altaona se sitúa entre los tres principales destinos residenciales europeos
  10. 10

    El joven asesinado de una cuchillada el domingo en Bilbao entró en Vizcaya como mena en 2021

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las nuevas aspirinas