Las nuevas aspirinas

No hay muchos fármacos que merezcan el calificativo de milagrosos. Pero, sin duda, uno de ellos es el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Desde 1899, este ... derivado de la corteza del sauce ha acompañado a muchas generaciones. Lo recetaban para la fiebre, el dolor de muelas, la gripe, el reuma y cualquier malestar inespecífico. Si algo dolía, una aspirina lo solucionaba y, si no lo hacía, por lo menos el paciente sentía que se estaba cuidando. Recuerdo a mi madre, que sufría de jaquecas, decir que se tomaba dos aspirinas cuando el dolor apretaba. Durante décadas, la aspirina fue la reina de los botiquines caseros. Y cuando parecía que iba a pasar a la historia como un analgésico más, los cardiólogos la rescataron para prevenir infartos y trombosis. Pocas moléculas han tenido una segunda juventud tan brillante.

Ahora estamos asistiendo al nacimiento de otra 'aspirina', pero en este caso no se trata de la fiebre, ni del corazón, sino del exceso de peso y la diabetes. Me refiero, claro está, a la molécula de moda, la semaglutida, más conocida por sus nombres comerciales Ozempic y Wegovy. Si la aspirina era sinónimo de pastilla universal, la semaglutida amenaza con ocupar ese trono en el siglo XXI. La diferencia es que la aspirina estaba en todas las casas porque era barata y accesible, mientras que la semaglutida se mueve en un territorio más exclusivo, entre recetas difíciles de conseguir y precios altos.

La semaglutida tiene su origen en el intestino de un lagarto del desierto, el monstruo de Gila. De él se aisló una hormona que ayuda a regular la glucosa y el apetito. No me digan que no es poética la conexión entre el ácido acetilsalicílico y la semaglutida: del sauce al lagarto. La semaglutida imita la acción de un péptido similar al glucagón tipo 1. Cuando comemos, se libera esta hormona que informa al cerebro de que 'ya estamos llenos' y al páncreas para que libere insulina. La semaglutida actúa como una versión reforzada de esa señal natural, resultando en tener menos hambre, una digestión más lenta y un mejor control de la glucosa. En los ensayos clínicos, los pacientes con diabetes tipo 2 mejoraron su control glucémico y perdieron hasta un 15% del peso corporal. Sin embargo, al igual que la aspirina tuvo usos inesperados, la semaglutida empieza a mostrar otros beneficios, como la protección frente a las enfermedades cardiovasculares, la reducción de la inflamación sistémica o mostrar efectos positivos en la enfermedad renal crónica. Ya hay quien especula con su posible papel en patologías neurodegenerativas, porque la glucosa y el metabolismo también influyen en la salud cerebral.

Como siempre ocurre, no hay milagros sin matices. La aspirina, tomada sin control, provoca problemas gástricos y hemorragias. Con la semaglutida pasa algo parecido, los efectos secundarios van desde náuseas hasta la pérdida de masa muscular, y queda el dilema de qué ocurre cuando se abandona el tratamiento. La mayoría de los pacientes recuperan el peso perdido, lo que plantea la incómoda pregunta de si no se estará condenando a medio planeta a pincharse cada semana durante décadas. De ser así, la semaglutida se convertiría más en una renta perpetua para sus fabricantes que en un buen remedio universal.

La comparación entre la aspirina y la semaglutida también muestra cómo ha cambiado la medicina en este tiempo. A finales del XIX, un comprimido barato transformó la vida cotidiana de millones de personas. En el XXI, una molécula sofisticada ofrece resultados aún más espectaculares, pero, de momento, a un alto precio. Quizá dentro de cien años, alguien escriba que la semaglutida fue la «aspirina de nuestra época». Aunque me temo que, con diferencias, la aspirina democratizó la medicina moderna, mientras la semaglutida amenaza con crear nuevas divisiones entre los que pueden pagarla y los que no. La aspirina no eliminó la fiebre ni el dolor, pero nos los hizo más soportables. La semaglutida no acabará con la obesidad ni con la diabetes, pero puede convertirse en un arma poderosa en ese empeño. Y, como con la aspirina, seguramente descubriremos en el futuro otros usos inesperados. Quizás un día se prescriba para la depresión, para mejorar la memoria o incluso como tratamiento antienvejecimiento.

Las nuevas aspirinas existen y se llaman semaglutida, tirzepatida y compañía. Prometen revolucionar la salud metabólica, pero no son milagrosas ni baratas. El sauce nos dio un remedio universal, el lagarto nos ha dado un fármaco potente, pero caro. Mientras tanto, seguimos soñando con esa pastilla que lo cure todo.