Estoy oyendo estos días un libro del historiador holandés Frank Dikötter sobre los dictadores más sanguinarios del siglo XX. Han leído bien, oyendo, porque recientemente ... me he aficionado a los audiolibros. Quizás escuchar cómo unos individuos, más bien mediocres, sometieron a millones de personas durante tanto tiempo me impresiona aún más que verlo escrito. Todos los dictadores tienen en común un gusto por el culto a la personalidad, y todas las poblaciones sometidas muestran una resignación casi religiosa.

Lo que me llama la atención es que esa resignación, o quizás más suavizado, esa aceptación de la realidad, el ahora muy utilizado 'es lo que hay', siga imperando en nuestras sociedades democráticas. Esta complacencia me parece especialmente reseñable en un asunto tan cotidiano como los precios de productos y servicios. Les voy a contar un par de ejemplos recientes que supongo les resultarán familiares. Aunque no soy un gran aficionado, me gusta la ópera y suelo acudir de vez en cuando. Hace unas semanas quise reservar unas butacas en el Teatro Real de Madrid, pero me encontré con que el precio sobrepasaba los 400 euros. Es cierto que podía conseguir un asiento sin visibilidad por 200. Desistí de la idea sin darle más vueltas, aunque recordé que hace pocos años esas entradas no superaban los 100 euros. A los pocos días, tuve que reservar un hotel. Por alguna razón, que luego resultó ser la coincidencia con un congreso, el precio de las habitaciones normales no bajaba de los 800 euros en el mismo hotel que había estado el año pasado, pagando poco más de 100.

Quizás era yo el que 'estaba en las nubes', sin enterarme, pero parece que, en la economía cotidiana, todo, o casi todo, está literalmente 'por las nubes'. Los precios de las casas, de los alquileres, de los conciertos, de los hoteles y de los tomates. Si hay algo que no se haya disparado, seguramente es su sueldo, querido lector, aunque ojalá me equivoque. El fenómeno merece alguna reflexión. En el ejemplo de los conciertos multitudinarios, los precios, tanto si se trata de artistas globales consagrados como de recientes promesas nacionales, son tan altos que prefiero ni mencionarlos. Y lo más sorprendente es que las entradas se agotan en pocos minutos. La gente compra con tal rapidez que parece que les vaya algo en ello, y no importan las cantidades a desembolsar. ¿Se trata del llamado síndrome FOMO (fear of missing out)? La ansiedad que produce el miedo a perderse experiencias supuestamente positivas. ¿O es simplemente una señal de que hay quien puede pagar, aunque sea a crédito y con grandes sacrificios, propios o, más frecuentemente, de la familia? Nadie parece tenerlo claro. Lo que sí parece evidente es que la demanda sigue firme pese a los precios, lo que permite que los organizadores no solo mantengan los precios ya elevados, sino que los suban sin rubor.

Mientras se invoca la inflación como causa de todo, en algunos sectores los beneficios se han disparado

Los datos oficiales de la inflación acumulada en los últimos cinco años son del 20%. Mi sensación es que no reflejan la realidad, ya que en muchos ámbitos se han visto subidas muy superiores. ¿Y los sueldos? Según el Instituto Nacional de Estadística, el salario medio en España apenas ha crecido un 7% en ese mismo periodo, lo cual, ajustado a la inflación acumulada, se traduce en una obvia pérdida de poder adquisitivo. Los economistas ofrecen explicaciones técnicas: la inflación postpandemia, la guerra en Ucrania, el encarecimiento de la energía, la ruptura de las cadenas de suministro... Aunque esto sea cierto, me parece que hay otro elemento menos técnico y más humano: la resignación colectiva. Parece que se ha normalizado la idea de que pagar 8 euros por un café en una terraza o 80 euros por una entrada de teatro sin visibilidad es parte de la experiencia. Hemos sustituido el 'esto es un abuso' por el 'esto es lo que hay'.

La paradoja es que, mientras se invoca la inflación como causa de todo, en algunos sectores se detecta que los márgenes de beneficio se han disparado. No es tanto que todo cueste más de producir, sino que algunos aprovechan el río revuelto para pescar un mayor margen. Y lo consiguen, porque se sigue pagando. La economía también se alimenta de emociones, si algo se percibe como 'único' o como una 'experiencia irrepetible', muchos se vuelven menos racionales y más vulnerables a los precios inflados. Pero si resulta que todo está por las nubes, quizás ha llegado el momento de aprender a decir no, dejar de consentir los abusos y buscar alternativas.