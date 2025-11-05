Nostalgia del futuro

Antes, el futuro era un sitio al que todos queríamos ir. Un lugar luminoso, lleno de coches voladores y robots que nos prepararían la cena. ... En los años sesenta, los niños queríamos ser astronautas, hoy sueñan con ser famosos. Mirábamos al año 2000 con reverencia, convencidos de que allí empezaba la vida moderna. Ahora el 2050 se nos aparece como una cita con el dentista, inevitable, pero dolorosa. Lo que ha cambiado no es el futuro, sino nuestra relación con él.

Durante décadas, el progreso científico era sinónimo de optimismo. Las vacunas, la llegada a la Luna, los primeros ordenadores o internet parecían pruebas de una humanidad invencible. Incluso las catástrofes, Chernóbil o la menguada capa de ozono, se veían como pequeños contratiempos técnicos. Pero en algún momento el entusiasmo se evaporó. El futuro, que era una promesa, empezó a sonar a advertencia.

Quizá el desencanto comenzó con el cambio de siglo, y sucesos como el de las Torres Gemelas, la crisis financiera o la pandemia. Una sucesión de sustos que nos enseñó que el mañana no siempre era mejor que el ayer. Por cada avance que nos facilita la vida, aparece otro que la complica. Tenemos teléfonos que traducen en directo cualquier idioma, pero la gente se insulta en todos ellos. Las redes nos conectan como nunca, pero no nos escuchamos.

Cada vez que alguien anuncia un avance, se levanta un coro de alarmas: destruirá empleos, espiará cerebros...

Cuando se estrenó la película '2001: una odisea del espacio', el año del título sonaba a ciencia ficción, hoy es historia. En 2025, la imaginación colectiva ha pasado de la utopía a la distopía sin hacer escalas. No es que hayamos dejado de imaginar, es que hemos aprendido a temer. La ciencia, que antes generaba admiración, hoy provoca más bien ansiedad. Vivimos en la era del 'por si acaso'. Por si la vacuna tiene algo raro, por si el coche eléctrico explota, por si el robot se enamora o decide exterminarnos. Nos hemos vuelto expertos en sospechar. Antes se dudaba del político y del banquero; ahora también del físico y del ingeniero. Y claro, con tanto miedo acumulado, el futuro se indigesta antes de probarlo.

Quizás también haya un problema de exceso. La tecnología se ha vuelto tan omnipresente que ya no sabemos qué desear. Por eso vuelve la nostalgia, ese refugio donde las cosas eran lentas, analógicas y fácilmente comprensibles. Cuando los coches no se conducían solos y la gente, al cruzar la calle, levantaba la vista. Nos da por añorar el pasado no porque fuera mejor, sino porque al menos sabíamos cómo funcionaba. Tenía el ritmo de un vinilo y el aroma de un café molido.

Pero esa nostalgia del futuro perdido no deja de ser una trampa. Los mismos que suspiran por el idealismo de antaño no querrían volver a un mundo sin wifi. Lo que echamos de menos no es el pasado, sino el optimismo por el futuro que teníamos entonces. Aquella ingenua confianza en que la ciencia, la educación y la cooperación harían del mañana un lugar mejor. Hoy, en cambio, el futuro se nos presenta como una especie de examen de resistencia. Más que disfrutarlo, parece que haya que sobrevivirlo.

Incluso el lenguaje del progreso se ha vuelto sombrío. Antes hablábamos de 'inventar', ahora de 'mitigar'. Donde decíamos 'revolución tecnológica', decimos 'riesgo existencial'. Cada vez que alguien anuncia un avance, se levanta un coro de alarmas: destruirá empleos, espiará cerebros, fundirá glaciares o todo a la vez ¡Así no hay quien investigue con ilusión!

Es posible que esto tenga un sesgo generacional y los jóvenes miren al futuro con otra lógica. Que no esperen milagros tecnológicos, ni grandes profetas. Que se conformen con mantener un planeta habitable y el alquiler a un precio razonable. Puede que esa modestia sea su gran ventaja. Tal vez, precisamente por no idealizar el futuro, terminen reconstruyéndolo mejor. A fin de cuentas, una generación que haya crecido sin promesas quizá sea la única capaz de cumplir alguna.

Aun así, me niego a creer que el optimismo se haya extinguido del todo. En los laboratorios sigue habiendo quien mira hacia adelante sin miedo. Puede que el futuro esté esperando que dejemos de predecir catástrofes y volvamos a imaginar horizontes. El futuro nunca fue un lugar, fue una actitud. No está delante, está dentro. Cada idea brillante, cada acto de confianza es un pequeño ensayo general de lo que vendrá mañana. No necesitamos volver a soñar con ciudades flotantes, bastaría con que volvieran a salir a flote nuestras ganas de avanzar. Si conseguimos eso, prometo volver a ser optimista. O, al menos, fingirlo con convicción.