Les escribo desde una ciudad china de tamaño medio, probablemente desconocida para la mayoría de ustedes. Estoy en el piso 112 de un hotel, y ... desde aquí diviso decenas de torres de más de cincuenta plantas, la mayoría con luces centelleantes que componen una imagen casi hipnótica. En estos días aquí, la conversación gira de forma recurrente en torno a la inteligencia artificial. Me preguntan orgullosos si he probado DeepSeek, el sistema local, y cómo lo comparo con ChatGPT. Y conversamos sobre lo que puede ocurrir en el futuro inmediato con el uso masivo de estos sistemas.

Por edad, y por mi natural escepticismo, suelo mantener cierta distancia frente a los cantos de sirenas. Pero en este caso no tengo dudas: estoy impresionado. La inteligencia artificial, en especial la llamada generativa, ha avanzado tanto, y tan deprisa, que cuesta encontrar paralelismos equivalentes. Y eso que ya hemos vivido varias revoluciones. Mirando hacia atrás, quizás el mayor cambio que experimenté fue la adopción del correo electrónico y los inicios de internet. Antes, las comunicaciones eran postales, con tiempos de espera larguísimos. De repente, comenzamos a comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del mundo. Esa conectividad supuso una ruptura definitiva del aislamiento y una gran oportunidad. La posterior generalización de internet transformó también nuestra manera de acceder y compartir el conocimiento. Eso supuso una revolución que nos permitió tener presencia en el mundo.

Pero lo que estamos viendo con la inteligencia artificial es, en mi opinión, algo cualitativamente distinto. Cuando aparecieron los primeros modelos de lenguaje capaces de mantener conversaciones, traducir, resumir o generar textos coherentes, se vieron como unos juguetes curiosos. Sin embargo, en cuestión de meses se han convertido en herramientas útiles, cada vez más precisas y confiables. Hoy pueden escribir programas informáticos, componer música, generar imágenes y redactar artículos científicos. Y lo hacen bien. No siempre perfectamente, todavía, pero con una competencia que, si uno no presta atención, puede pasar por humana.

Hace unos días comí con dos amigos médicos, ambos referentes en sus especialidades. Al hablar del papel de estos sistemas en el diagnóstico, coincidieron en que quizás aún haya un 5% de los mejores médicos que no sean superados por la inteligencia artificial en su especialidad. Pero para el resto, esta ya ofrece un nivel comparable o superior. En mi experiencia personal, la capacidad de análisis de pruebas médicas y la precisión de los diagnósticos que ofrecen me resultan simplemente asombrosos.

En la universidad, esta transformación nos afecta de lleno. Los alumnos utilizan estas herramientas para estudiar, redactar trabajos o resolver dudas. A veces les ayudan, otras les confunden, porque no siempre es fácil distinguir entre una buena respuesta y un disparate bien redactado. Pero más allá de lo práctico, hay un cambio más profundo pues se ha alterado la relación entre el esfuerzo y el conocimiento. Antes, saber algo implicaba tiempo y dedicación, ahora muchas respuestas están a unos segundos de distancia, con una calidad sorprendente. ¿Qué significará esto para la enseñanza, para la evaluación, y propio valor del saber?

Como científico, encuentro en estos sistemas un aliado fascinante. He probado modelos capaces de leer artículos y sintetizar sus ideas principales, de sugerir conexiones entre conceptos que no había pensado. A veces me preguntan si me siento amenazado por esta tecnología. Y la respuesta es no, al menos no todavía. Lo que siento, sobre todo, es asombro. Y una creciente curiosidad por aprender a usarla mejor. Si en apenas tres años hemos pasado de sistemas torpes a verdaderos colaboradores digitales, ¿qué ocurrirá en los próximos cinco? Por supuesto, no es oro todo lo que reluce. La inteligencia artificial puede aumentar las desigualdades, manipular la información, y eliminar la necesidad de profesiones enteras. Si no entendemos cómo funciona, corremos el riesgo de delegar demasiado y confiar en sistemas que, por muy 'inteligentes' que parezcan, no tienen conciencia ni valores. A pesar de todo esto sigo creyendo que estamos ante una oportunidad extraordinaria. Una inteligencia complementaria, no sustitutiva. Una forma de potenciar nuestras capacidades humanas, creativas, analíticas o expresivas, si sabemos integrarla con sensatez. Como con cualquier otra tecnología, todo dependerá del uso que le demos.

Volviendo a lo personal, me doy cuenta de que esta sorpresa, este 'estoy impresionado', me conecta con algo que a veces olvidamos, la capacidad de asombro. Esa sensación de estar presenciando algo nuevo, algo que no acaba de caber en los moldes del pasado. Quizás por eso, más allá del escepticismo o del entusiasmo, estoy asombrado.