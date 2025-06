Aquí escribe todo quisqui

Compartir

Un conocido escritor, de los consagrados, se quejaba recientemente, levantando cierta polvareda, de que en estos tiempos cualquier mindundi tiene una novela, y en muchos ... casos, una serie de ellas. Supongo que notaba la competencia, pues, en una broma similar a la de la falta de panes para tantos chorizos, tampoco hay suficientes lectores para tanto escritor. Quizás no sea yo la persona adecuada para sacar este tema, ya que me tienen por estas páginas cada quincena, y las primeras sesenta columnas se agruparon en un librito que llamé 'Visión a todas las distancias'. Pero, al menos, aún no he escrito ninguna novela.

Entre los cambios sociales que vivimos, el relativo al auge de la escritura es ciertamente llamativo. Antaño, escribir un libro era considerado un logro digno de celebración, y al que a veces se dedicaba media vida. Los escritores profesionales gozaban de gran predicamento y se repartían el pastel del negocio, y los lectores, en un ambiente casi monopolístico. Las cosas han cambiado notoriamente. Me gusta ojear de vez en cuando las listas de los libros más vendidos en las plataformas digitales, y les confieso que ignoro quiénes son la mayoría de los autores de éxito. Según dicen, ahora basta con tener una cuenta de Instagram con muchos seguidores, un par de tardes libres y un teclado para autoproclamarse como un escritor famoso. Porque, estoy seguro que lo han notado, ahora escribe todo quisqui. Mientras las estanterías de las librerías soportan el peso de tanto manuscrito impreso, las plataformas muestran interminables listados y los algoritmos nos sugieren con entusiasmo lecturas imprescindibles, como 'Aprende a ser tú mismo en unos pocos pasos' o 'Mi gato Misifú y yo: la historia de una superación'. No hay famosillo que no publique sus memorias, ni influenciador que no firme una novela con trama clonada y final almibarado. La autoficción, el género donde se escribe sobre uno mismo, fingiendo ser otro, ha venido a sustituir la imaginación por la mera exhibición. Asistimos al nacimiento del escritor invisible, incansable y sin rostro ¿Estamos asistiendo a la definitiva democratización de la escritura o a su devaluación completa e irreversible? Porque, paradójicamente, nunca se han escrito tantos libros como se han leído tan pocos. Según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros de España, casi el 36% de los españoles no lee ningún libro, mientras se publican más de 90.000 nuevos títulos anualmente. Hagan cuentas, sin lectores, ¿todo quisqui es un aspirante a escritor sin público? Ya saben que todo puede empeorar, así que aparece una nueva especie con la mayor capacidad distorsionadora: el autor de inteligencia artificial. Hay libros enteros, y no pocos, redactados de esta manera, algunos con cierto éxito comercial. Amazon ha reconocido que más del 30% de los nuevos títulos autopublicados podrían estar generados parcial o totalmente con ayuda artificial. Algunos lo confiesan con cierta honestidad: «Este libro ha sido escrito con ayuda de una inteligencia artificial». Otros, ni eso. Asistimos al nacimiento del escritor invisible, incansable y sin rostro. Pero que escribe rápido, barato, sin quejarse y de cualquier cosa que se le pida. Una seria amenaza para el buen autor humano, que suele ser lento, obsesivo y normalmente caprichoso. En medio de este maremágnum de tan abundante material escrito, los criterios de calidad parecen haber sido sustituidos por los de visibilidad. No importa tanto escribir bien como tener muchos seguidores y una clac ruidosa. Un tuit viral puede abrir las puertas de un editorial importante más rápido que una obra original y largamente trabajada. Las ferias del libro exhiben colas para selfis donde los supuestos lectores no quieren conocer al autor, sino demostrar que estuvieron allí. El libro es, más que un objeto de lectura, un pretexto para la foto. En un país donde apenas se lee, todos quieren escribir. Como si al volcar nuestras palabras en el papel lográsemos justificarnos ante el mundo. Será que escribir se ha convertido en una forma de existir, publico, luego existo. Al fin y al cabo, en un entorno donde muchos narran su vida a diario en las redes sociales, el paso natural es encuadernarlo y tratar de venderlo. ¿Está todo tan banalizado? Probablemente. ¿Está todo perdido? Nunca lo está para los optimistas. Seguro que quedan muchos que aún escriben sin esperar aplausos, quienes leen con el lápiz en la mano, quien reescribe muchas veces cada página porque sabe que las primeras versiones nunca son la buena. Quien piensa en ese improbable lector, invisible, desconocido y silencioso, que un día abrirá su libro y sentirá que aquella frase había sido escrita sólo para él.

