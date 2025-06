Edad provecta

La semana pasada fue mi cumpleaños. Normalmente no suelo prestarles mucha atención, pero si me sincero con ustedes, este año llevaba varias semanas anticipando en ... mi cabeza la fecha que estaba al caer. No falla, llega el calor, los días largos y el final del curso, y ahí que se planta, preciso como un reloj suizo, el día que suma otro año. Puede que la razón de estos desvelos desacostumbrados fuera que este año tenía una connotación especial para mí, porque alcanzaba la edad a la que mi padre murió y que siempre había visto como lejana.

Como suele decirse con razón, cada edad tiene su afán, pero esta, ya claramente provecta, tiene una particularidad añadida que la diferencia de otras: la jubilación. Un proceso que unos reciben como una liberación y otros como una sentencia asociada a la senectud.

Hay palabras que parecen tener un cierto olor a rancio y 'provecta' me parece una de ellas. Es el sinónimo elegante del «ya no estás para muchos trotes». Técnicamente significa 'edad avanzada', pero con un barniz de respeto, así que no está tan mal... hasta que te la aplican a ti. Porque cuando uno está en la sesentena, empiezan a llover ciertas preguntas. Ya te consultan menos sobre tus proyectos, tus ideas o tu agenda, y se deslizan las del tipo: ¿Y tú cuándo te jubilas?, o ¿Ya vas pensando en cerrar tus cosas? Esas preguntas, lanzadas a veces con buena intención, a menudo llevan una mezcla de ansiedad ajena y el deseo oculto de que vayas despejando el camino. Lo curioso es que pueden llegar cuando aún sigues tan activo como siempre, o como en mi caso, tener hijos aún muy pequeños lo impide en la práctica, pero nada de eso parece relevante al acoso del entorno. Has entrado en la categoría de 'provectos funcionales', y lo siguiente, si no te andas con ojo, es que te regalen un bastón.

Aparte de lo que sienta cada uno ante estas preguntas, lo que sorprende es que, en un país donde entre otras profesiones, faltan médicos, científicos o ingenieros, el sistema, y las gentes en general, estén tan empeñados en retirar el talento disponible como si fuera ropa de hace muchas temporadas. Es como si te dijeran: «Ya has contribuido lo suficiente, ahora te toca callar, irte a plantar tomates o a pasear y no molestar». Pero los datos son elocuentes. En 2024, por cada 100 personas que se retiraron en Europa, solo se incorporaron 74 jóvenes al mercado laboral. Y una parte de esos jóvenes parecen estar más centrados en editar vídeos de gatos que en aprender termodinámica o los mecanismos de la diverticulitis. No es culpa suya, por supuesto, pero alguien pensante, y que tenga responsabilidades, debería hacer algunas cuentas.

Mientras tanto, miles de profesionales con décadas de experiencia son 'invitados', o forzados, a jubilarse. Algunos lo hacen encantados, y me parece muy bien. Otros, resignados. Y unos cuantos, simplemente, se resisten. No por capricho, sino porque todavía tienen ganas, ideas, energía y, en muchos casos, más criterio que todo un departamento de recursos humanos con su inteligencia artificial sobrevenida.

Lo cierto es que la jubilación se presenta como el paraíso, tiempo libre sin estrés, paseos al sol y quizás la posibilidad de escribir unas memorias a la sombra y con un buen vino. Pero lo cierto es que, para muchos, ese potencial paraíso viene con cierto vértigo y algunas trampas. Tras toda una vida de actividad, la que sea, desconectar de golpe puede parecerse más a lo que sentimos en el apagón. Quizás existe una alternativa intermedia, no jubilarse del todo, pero sin tratar de fingir que se está en los cuarenta. Adaptar el paso, seleccionar mejor. Rechazar requerimientos absurdos y dedicarse a los proyectos que ilusionen. Disfrutar el trabajo sin tener que justificar cada decisión ante un comité con unas siglas incomprensibles. Y, sobre todo, echar una mano a los que vienen detrás, sin competir con ellos, ni imponerles los modos de los noventa.

Porque los provectos podemos, y debemos, seguir aportando. No por nostalgia, sino por experiencia. No para dar lecciones, sino para ofrecer cierta perspectiva. Hemos visto modas que duraban menos que una historia de Instagram. Hemos vivido crisis, recortes, reformas y contrarreformas. Sabemos que no todo lo nuevo es genial, ni todo lo viejo está obsoleto.

Así que cuando me hacen la simpática preguntita «¿Y tú cuándo te vas a jubilar?», suelo responder con una sonrisa: no antes de que mi hijo pequeño vaya a la universidad o en cuanto descubra algo mejor y más divertido de lo que hago ahora.