No soy supersticioso, pero veo algo especial en los números redondos. Doscientos son ya los artículos compartidos aquí con ustedes cada dos jueves. Casi ocho ... años sin una sola falta, gracias a este periódico y especialmente a ustedes. Doscientas veces sentándome frente al teclado con la misma mezcla de entusiasmo, dudas y algo de vértigo. Recuerdo el primero a finales de 2017. El entonces director del periódico, Alberto Aguirre de Cárcer, me ofreció muy benévolamente la oportunidad de abrirles esta ventana quincenal. Lo cierto es que yo no sabía muy bien qué iba a contar, ni si habría alguien que me leyera más allá de unos cuantos amigos. En este tiempo compartido con ustedes, he ido aprendido varias cosas: que no hay tema inocente, que los lectores suelen tener mejor memoria que yo y que nada parece que enfade tanto como una opinión que no encaja con la de quien la lee.

He hablado a menudo de la ciencia y la universidad, que inicialmente pensaba serían prácticamente los únicos temas que abordaría, pero también de política, de coches, de plantas y de la mala suerte. Les he hablado con admiración de muchos científicos y contado mi irritación con algunas modas intelectuales y con los nuevos modos sociales. He escrito sobre las muertes de mis padres y sobre la vida de alumnos y amigos. A veces he utilizado datos y argumentos y en otras ocasiones, solo la ironía. Esta columna me ha permitido ejercer una forma amable de crítica que consiste en poner el dedo, sin hurgar demasiado, en la llaga.

También he ido recibido algunas respuestas, cartas elogiosas, correos furibundos y varios densos silencios. Una vez, tras un artículo en defensa del esfuerzo académico, alguien me escribió para acusarme de ser un neoliberal encubierto. En otra ocasión, por sugerir que la tecnología no siempre mejora el mundo, me llamaron «ludita con bata». Quizás mi favorito sigue siendo aquel lector que me sugirió cambiar de profesión tras una columna sobre la Universidad: «Usted, que se cree tan listo, ¿por qué no se dedica a otra cosa?». Una señora muy amable me abordó una vez en la cola de un supermercado para decirme: «Me gusta mucho lo que escribe, aunque no siempre estoy de acuerdo». Eso me pareció el mayor elogio posible. He aprendido, eso sí, a asumir con buen humor que cualquier opinión, por razonada que parezca va a molestar a alguien. Pero la escritura, como la ciencia, no está para complacer, sino para provocar reacciones. Aunque sea un ceño fruncido o un exabrupto en alguna red social.

La urgencia de tener lista la columna me ha llegado estando en muchos sitios por el mundo. En el este con un día extra por delante y en el oeste con la necesidad de enviar el texto un día antes. Lo cierto es que he escrito estas líneas en los lugares más insospechados. En una ocasión envié la columna justo antes de entrar en el quirófano, y me temo que el texto salió más trascendental de lo habitual.

Una de las preguntas más recurrentes es cómo se me ocurren los temas que trato. Y la verdad es que no lo sé de antemano en la mayoría de los casos. Algunas columnas nacen de una conversación, otras de una indignación momentánea. A veces me levanto de la cama con un título en la cabeza y sé que ahí hay un artículo. Otras, me siento el martes por la noche mirando la pantalla en blanco hasta que algo aparece y toma forma. Al fin y al cabo, la creatividad también se entrena y los plazos suelen ayudar más que las musas.

Espero que este artículo número 200 no sea ni un punto final, ni siquiera un punto y aparte. Sólo una excusa para agradecer a quienes los leen, a quienes los comentan, a quienes los critican con elegancia y hasta a los que se enfadan. Porque escribir no es hablar al vacío. Es un diálogo asimétrico, sí, pero diálogo, al fin y al cabo. Un hilo que une mi escritorio con las mañanas de quienes hojean el periódico o deslizan el dedo por una pantalla.

Así que gracias a ustedes por estar ahí. Y, con suerte, nos encontraremos en el artículo 300. O quizá en el 400. Si me siguen aguantando, claro. Espero poder seguir escribiendo, mientras me queden ideas, ganas y algo de energía. Porque, al final, uno escribe no solo para contar lo que piensa, sino también para entender lo que siente. Para mostrarse y, a veces, para encontrarse.