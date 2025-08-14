El brillo que se apaga

¿Qué sería de nosotros sin los autoengaños? Imaginen cuántas zonas de confort tendríamos que abandonar si, de un plumazo, decidiéramos no engañarnos más a ... nosotros mismos. La vida se nos haría mucho más difícil, ¿no creen? La realidad desnuda, sin adornos, ni brillos añadidos, sería probablemente más exacta, pero más áspera. En muchos casos, además, resulta complicado distinguir entre el engaño a uno mismo plenamente asumido y el engaño calculado dirigido a los demás.

Hay una historia que me gusta porque se mueve precisamente en esa frontera difusa. A principios del siglo pasado, el físico francés René Blondlot aseguró haber descubierto un nuevo tipo de radiación que llamó 'rayos N' en honor a su ciudad, Nancy. Los emitían el Sol, las lámparas e incluso las personas. Tenían la asombrosa capacidad de hacer que las cosas parecieran brillar más. Un hallazgo tan fascinante como falso.

La historia de la ciencia oficial sostiene que Blondlot se autoengañó. Que su mente, ayudada por la penumbra y por las ganas de ver algo nuevo, fabricó un brillo inexistente. Pero también cabe otra hipótesis menos amable: que supiera perfectamente que todo era falso, pero decidiera mantener el espectáculo.

No sería el primero ni el último en maquillar la realidad, y hay algunos indicios que invitan a pensarlo. Blondlot no admitía que otros no pudieran reproducir el fenómeno y se movía en un clima de orgullo nacional por el hallazgo. Las demostraciones de los supuestos rayos tenían una puesta en escena teatral y sólo él interpretaba los resultados. En ese contexto apareció el físico estadounidense Robert Wood, un visitante con curiosidad, escéptico, y que además tenía fama de bromista. Durante una de las demostraciones, retiró en secreto una pieza clave del aparato. Blondlot, sin inmutarse, siguió asegurando que veía el brillo. Puede que no se diera cuenta. O puede que simplemente prefiriera no perder la compostura delante de sus colegas.

Fuera autoengaño o engaño a los demás, el mecanismo siempre es el mismo, creer en un brillo que en realidad no existe. Y ahí está la vigencia del caso, porque los 'rayos N' no murieron en aquel laboratorio y hoy aparecen con otros nombres y en otros escenarios.

En medicina, por ejemplo, abundan las terapias milagrosas que prometen curarlo todo, desde la psoriasis hasta el mal de amores. El efecto que producen es como un 'rayo N', pero con prospecto y envase reciclable. En economía, los rayos se materializan como criptomonedas imparables o 'startups' destinadas a cambiar el mundo, aunque nunca lleguen a tener clientes. Por supuesto, la política es el generador por excelencia de nuevas versiones de 'rayos N'. Candidatos diferentes que, ahora sí traen el cambio, iluminan el panorama hasta que, como en el experimento de Blondlot, se retira la pieza clave y comprobamos que el brillo sólo estaba en nuestras expectativas.

La ciencia tampoco se libra del 'síndrome Blondlot'. En 2011, un experimento pareció demostrar que unas partículas llamadas neutrinos habían viajado más rápido que la luz. Dio lugar a muchas portadas de periódicos, teorías revolucionarias y debates encendidos hasta que semanas después llegó la explicación: había un cable mal conectado. Una vez que la pieza se retiró, el brillo del supuesto descubrimiento se volvió a apagar.

Lo normal suele ser ver lo que queremos ver y mantenerlo vivo mientras nadie haga de Robert Wood y nos quite la pieza incómoda. La línea entre el autoengaño y el engaño deliberado es tan fina que a menudo ni nosotros mismos sabemos de qué lado estamos. A veces creemos sinceramente en la ilusión, otras, la defendemos aun sabiendo que es falsa porque nos conviene, nos da prestigio o nos evita reconocer errores.

Blondlot murió en 1930, probablemente convencido de que había visto algo real. O quizá no. Tal vez, en la soledad de su laboratorio, sabía que los 'rayos N' eran simplemente un truco, pero prefirió pasar a la historia como un soñador ingenuo antes que como un prestidigitador desenmascarado. La lección que nos deja es incómoda, no todos nuestros brillos son honestos, y no todos nuestros engaños son conscientes. Esa frontera difusa la cruzamos con más frecuencia de la que pensamos y a veces lo hacemos con plena conciencia.

El reto no es ciertamente vivir sin 'rayos N', sino aprender a detectarlos y decidir cuáles nos ayudan a vivir un poco mejor y con cuáles necesitamos que alguien, con la elegancia de Wood, los apague antes de que nos deslumbren del todo. Cuando se apaga el brillo, recuperamos la vista y bajamos a la realidad.