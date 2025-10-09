Les tengo que confesar que me siento un bicho raro. No es una revelación repentina; siempre lo he intuido, pero con los años la sensación ... se ha agudizado. Nunca fui de asociaciones, ni de iglesias, ni de clubes. Supongo que esa alergia a lo gregario fue reforzando mi individualismo. Y ahora, quizá por la edad o por los cambios sociales, noto que encajo cada vez menos. En un mundo tan polarizado parece que no hay hueco para quien piensa o actúa de manera distinta. Todo viene en paquetes cerrados. Si eliges una opción, te entregan el lote completo. Y si intentas quitar o añadir algo, te miran como si hubieras aterrizado de otro planeta.

Los ejemplos se me acumulan. Y eso me vuelve cada vez más terco a la hora de no comulgar con ruedas de molino. ¿No puedo defender que hay que cuidar el medio ambiente y, al mismo tiempo, pensar que algunas medidas son carísimas e inútiles, o que abandonar la energía nuclear es un despilfarro? Si digo lo primero, recibo aplausos. Si añado lo segundo, me etiquetan de «negacionista». Pasar de héroe a villano en minutos se ha convertido en un deporte nacional. Si afirmo que la universidad necesita una reforma profunda, algunos me tachan de «neoliberal». Si digo que los científicos españoles estamos mal financiados y ninguneados, de pronto soy un «antisistema». Lo curioso es que en ambos casos defiendo lo mismo, una universidad más seria y mejor financiada.

Ser un bicho raro tiene sus ventajas, uno disfruta de la soledad de las ideas propias. Pero también sus inconvenientes. En un tiempo en que todos parecen estar repartidos en bandos, el que no se deja encasillar es observado con sospecha. Por cierto, la expresión no es de ahora. En el Siglo de Oro, bicho era cualquier animalillo despreciable, y raro completaba la idea de algo extraño, fuera de sitio. El idioma, sabio como siempre, acabó usando la mezcla para nombrar a quienes no encajaban. Confieso que me gusta la idea de pertenecer a esa tradición de raros que se resisten a vivir enjaulados en definiciones ajenas. Me dirán que también es como un club, sí, pero de inadaptados.

Los ejemplos abundan. Me apasiona la tecnología, me fascinan los avances de la inteligencia artificial, pero me molesta que se vendan como panacea universal. Quiero vivir en una sociedad abierta y tolerante, pero me chirría cuando la tolerancia se convierte en dogma que exige intolerancia con el discrepante. Admiro la ciencia como el mejor método para entender el mundo, pero me irrita cuando se blande como arma política, se sacraliza con cifras convertidas en dogmas y se presentan como verdades absolutas resultados llenos de sesgos.

Quizá el verdadero problema es que ya no se tolera la contradicción. Todo debe ser simple, binario, fácil de entender y etiquetar. ¿Dónde quedaron los matices? Estás conmigo o contra mí. O eres de los nuestros o de los otros. Y si levantas la mano para decir «estoy de acuerdo en parte», enseguida te mandan callar y te ponen la etiqueta que les convenga. Y una vez pegada, ya da igual lo que digas después, te has convertido en sospechoso.

No les exagero si les digo que en los últimos años me han llamado «facha» e «izquierdista», «elitista» y «populista», «cientificista» y «místico». Obviamente, no creo que ninguna de esas etiquetas me defina, pero parece que clasificar importa más que escuchar. Como en casi todo, lo mejor es tomárselo con humor y reivindicar el derecho a no encajar en moldes prefabricados. Que me dejen elegir ideas como quien escoge tapas en un bar: una de ciencia, otra de justicia social, una pizca de escepticismo tecnológico y otra de sentido común. Lo que no quiero es tragarme el menú completo, y mucho menos si viene con platillos crudos.

En el fondo, sospecho que somos muchos los que nos sentimos así. Con el tiempo uno aprende a escuchar más, a desconfiar de los dogmas y a valorar los matices. También a reírse de sí mismo cuando nota cómo le miran raro por no repetir el eslogan de moda. Así que sí, soy un bicho raro. Prefiero estar en el grupo de los que dudan, de los que piensan por su cuenta, aunque eso suponga ser minoría. Al fin y al cabo, la historia no la escribieron los que siguieron al rebaño, sino los que se atrevieron a salirse del camino marcado. Claro que, a veces, acabaron en la hoguera. Y allí, sin duda, hacía mucho calor.