Hace unas semanas me invitaron a dar una conferencia en una escuela de verano a la que asistían más de un centenar de jóvenes científicos ... de medio mundo. Los organizadores me pidieron que les instruyera con fórmulas sobre cómo moldear el porvenir. Mi primer consejo fue más viejo que la imprenta: miren al pasado para aprender a componer el futuro. Para el resto de mis predicciones sobre la posible evolución de nuestro campo de investigación elegí la fecha de 2095 como horizonte para mis elucubraciones. Es un número que tiene la ventaja de que cuando llegue, yo estaré convenientemente amortizado, así que los reproches a mis desatinos no podrán afectarme.

En el viaje de regreso seguí pensando sobre ese futuro dentro de 70 años, y como se dice ahora, 'me vine arriba', y empecé a fantasear más allá de mi parcela de investigación. El resultado es un mero divertimento veraniego, con pretensiones de bola de cristal de quincallería, que les comparto aquí con la advertencia de que contiene más dosis de ironía de lo normal, quizás por el calor ambiental. En 2095 habrá casi diez mil millones de terrícolas y algo más de tres millones de expatriados marcianos, aunque la mayoría sólo habrá pisado allí el bar orbital y la tienda libre de impuestos donde venderán gorras con el eslogan MMDA ('Make Mars Dusty Again'). Dos de cada tres humanos vivirán bajo tierra en estructuras similares a los hormigueros adaptados a nuestro tamaño. En contadas ocasiones se saldrá a la superficie. Se habrá extendido el ejemplo de lugares como Montreal, donde en invierno parte de la actividad se desarrolla en túneles que recorren el centro de la ciudad para evitar el frio y la nieve. Vivir bajo tierra tendrá bastantes ventajas para los ciudadanos del fin de siglo. La temperatura media habrá subido más de tres grados. Las antiguas compañías petroleras, rebautizadas como 'Fundaciones para la restauración climática', rociarán aerosoles reflectantes desde enjambres de drones para por la mañana desviar la luz solar y por la noche retransmitir anuncios. El teléfono móvil, aquel ladrillo empeñado en suicidarse en el inodoro, habrá dejado de fabricarse alrededor del 2065. Su sucesor será una fina biopelícula adherida a la córnea que, entre otras habilidades, lanzará 'pop-ups' cuando detecte un bostezo. La realidad virtual será tan perfecta que podrá recrear la nostalgia y la compasión. Los chiquillos disfrutarán cómodamente de versiones de 'infancia plus', y si los padres pagan la versión 'premium', tendrán una abuela tocando la bandurria o cualquier otro instrumento ancestral. La política, que tanta diversión nos proporciona en estos tiempos, habrá desaparecido. El parlamento se desmaterializará con el consiguiente ahorro y los votos se delegarán en avatares algorítmicos. La polarización ideológica habrá caído en desuso al resultar sumamente aburrido discutir con 'bots'. La mayoría de las lenguas locales habrán quedado obsoletas. Al nacer se recibirá un implante coclear universal que traduzca al instante cualquier idioma a una especie de lengua franca universal. Algunas de las antiguas escuelas de idiomas se habrán reconvertido en museos donde grupos de adolescentes oirán cómo sonaba el catalán o el albanés en antiguas grabaciones. Se vivirá una Edad de Oro de la hipocondría: cada domingo nuestro genoma en la nube se cotejará con el Top 50 de las mutaciones semanales. Las aseguradoras recalcularán las primas cada pocos minutos y un acto tan simple como freír un huevo sin los permisos correspondientes se considerará un deporte extremo. El trayecto a Marte durará seis meses, en los que se tendrán exámenes de radiación y se administrará una especie de biodramina espacial. Aunque serán más populares los cruceros suborbitales en clase turista circunvalando la Tierra en noventa minutos. La gastronomía oscilará entre la proteína cultivada y los tomates 'auténticos', por supuesto, de contrabando, y valiosos como trufas toscanas. En los restaurantes se ofrecerán en láminas nanométricas translúcidas. De todas formas, la alimentación se habrá convertido para la mayoría en un trámite que asegure la subsistencia, quedando la antigua costumbre de comer como acto placentero y social restringido a unas pocas élites. Si todo esto les ha sonado algo hiperbólico, evoquen la regla del escéptico que trata la ironía como vaselina para que los datos no chirríen. Además, como nos demuestra fielmente el presente, las predicciones suelen fracasar por timoratas y no por excesivas. Aunque la única certeza científicamente defendible que me atrevo a firmar es que el futuro será estadísticamente intimidante y a la vez vulgarmente humano. Nada que no conozcan bien, todos seguirán tropezando en las mismas piedras, aunque quizás lleven instrucciones holográficas.

