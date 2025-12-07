La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Detalle de Roca Española, de Ramón Gaya, en el Museo Nacional del Prado N. Ibáñez
El gabinete

Roca española en la Roca

Noelia Ibáñez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:11

«Cuando desde lejos se piensa en el Prado, este no se presenta nunca como un simple museo, sino más bien como una especie de ... patria, como una roca». Así definía Ramón Gaya al Museo del Prado en su ensayo 'Roca española', unas palabras que forman parte de la historia del Prado y que el propio Gaya tuvo ocasión de pronunciar el 7 de octubre de 1989 como parte de la conferencia que allí impartió. Aquel día, en un abarrotado salón de actos, un Gaya reposado leyó íntegramente 'Roca española'.

Roca española en la Roca