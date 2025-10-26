La reina sueca y unos suecos murcianos

Con el deseo de llegar a Murcia porque es nuestra tierra y a Madrid, porque es nuestra casa, llevamos años transitando tierras manchegas, tú y ... yo contra los demás, por ese camino de ida y vuelta que es siempre para nosotros un 'trámite'. Con melancolía volvemos a casa después de un fin de semana de boda, de arroz de domingo en Aljucer, y con el maletero lleno. Limones que mi padre nos coge del huerto y unas granadas, que gusto siempre de llevar a mis compañeros del Paseo del Prado; con ello ni rastro de la mala prensa murciana del pasado.

'Hecho en tiempos de paz' es el nuevo disco de los suecos murcianos. Aprovechamos el 'trámite' para escucharlo. Mientras suena 'Querer', me asalta aquella noche de verano en la playa de La Azohía. Allí vimos por vez primera a unos zagales cuerpo a cuerpo, entre guitarras, arena y mar. Hoy, como héroes de Zorrilla, subirán la noche de Don Juan Tenorio al escenario y llenarán de nuevo el Movistar Arena. Pienso en los afortunados que podrán decir fuimos felices aquí y, entre tanto, dejo encendida una luz en mi mente, ¿cuánto de sueco hay a mi alrededor? Busco esa bandera que nos sirva a mí y a los demás, y esa enseña me trae a mi querida vecina Vendela, a un Volvo con el que nos conocimos y a una reina, Cristina de Suecia, quien para nada era gente normal. La Minerva del norte la llamaban, educada más como príncipe que como princesa; instruida por Descartes, era culta y muy astuta. La sangre derramada la llevó a tener un trono desde los seis años, con una vida marcada por el dolor y la gloria. Abdicó casi en secreto dejando su Suecia natal para vivir su sueño en Roma. Amante de la escultura clásica, patrona de las artes y gran coleccionista.

La reina sueca, interpretada en la ficción por su compatriota Greta Garbo, regaló a España un conjunto de ocho musas de mármol provenientes de la Villa Adriana en Tívoli. Ellas ocupan hoy un lugar tan simbólico del Museo del Prado como la sala a la que dan nombre, la Sala de las Musas. Las hijas de Zeus y Memoria cantaban juntas con bella voz a los dioses del Olimpo. Viva Suecia cantará a las miles de almas entregadas en un concierto único. Y, para acabar, mis favoritas, sin hablar de nada todos sabremos que era ahí a donde ir.