Animada, y siempre agradecida a Víctor Rodríguez por su llamada para instarme a regresar a las páginas del periódico, vuelvo los domingos con 'El Gabinete'. ... Hablar a Murcia desde Madrid me hace estar más presente entre los míos, y fantasear con la idea de que aquellos que no sepan de mí, puedan sentirse atraídos por mis pequeños relatos. Mi columna 'El Gabinete' será mi 'Cuarto de Maravillas', mi espacio de coleccionables, un lugar formal e informal, a veces conceptual y otras humano y entrañable, con la intención de distraer y de compartir realidad, belleza y modernidad. Con cosas de hoy y de ayer, del Prado, del pueblo, de la ciudad, de mi tiempo, del saber y de las muchas clases de vida que todos tenemos.

'Los Cuartos de Maravillas', como se conocían a 'Los Gabinetes de Curiosidades', lugares mágicos y envueltos en misterio, eran habitaciones o simples muebles donde se exponían y coleccionaban todo tipo de objetos exóticos, singulares y únicos; momias egipcias, piezas arqueológicas, monedas, libros, grabados, especímenes naturales y geológicos, cerámica, escultura o pintura, todos ellos generaban admiración y curiosidad. 'Los Gabinetes' surgen de manera incipiente en las casas reales, nobles y burguesas durante el Renacimiento, con la idea de adquirir y difundir conocimiento. Esta práctica coleccionable se extendió y, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, muchos de estos 'Gabinetes' fueron convertidos en museos. Este sería el caso del Real Gabinete de Historia Natural en Madrid, transformado en 1818 en el Real Museo de Ciencias Naturales, y que, bajo el mandado del murciano Floridablanca, iba a ocupar el edificio que el arquitecto Juan de Villanueva había construido para tal fin, en el Paseo del Prado. Avatares de la historia y la influencia de María Isabel de Braganza, segunda esposa de Fernando VII, hicieron que esto no se cumpliera, y el edifico trazado para albergar un Museo de Historia Natural, se convirtió en 1819, en el Real Museo de Pinturas y Esculturas, y así comenzaría la historia del Museo Nacional del Prado.

La representación pictórica de 'Los Gabinetes de Curiosidades' ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia del arte, y el concepto ha rebasado las fronteras de los museos. El maestro del terror Guillermo del Toro presentó 'Su Gabinete de Curiosidades' en 2022, ocho cuentos de terror espeluznantes. Con mi columna mostraré 'Mi Gabinete de Curiosidades', eso sí, nada terrorífico.

Gracias, querido Víctor.