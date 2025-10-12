La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

NOELIA IBÁÑEZ

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:52

Animada, y siempre agradecida a Víctor Rodríguez por su llamada para instarme a regresar a las páginas del periódico, vuelvo los domingos con 'El Gabinete'. ... Hablar a Murcia desde Madrid me hace estar más presente entre los míos, y fantasear con la idea de que aquellos que no sepan de mí, puedan sentirse atraídos por mis pequeños relatos. Mi columna 'El Gabinete' será mi 'Cuarto de Maravillas', mi espacio de coleccionables, un lugar formal e informal, a veces conceptual y otras humano y entrañable, con la intención de distraer y de compartir realidad, belleza y modernidad. Con cosas de hoy y de ayer, del Prado, del pueblo, de la ciudad, de mi tiempo, del saber y de las muchas clases de vida que todos tenemos.

