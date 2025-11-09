Poesía y 'las poesías'

En estos tiempos de hoy, todavía hay lugares donde escuchar se convierte en la principal cosa que hacer y oír hablar es una práctica muy ... sana que, a veces, puede hasta reconciliarnos con esta humanidad inmersa en tanto ruido. Hace un par de semanas, en la presentación que hacía mi buen amigo Jonás Trueba del poemario 'Mientras tanto' del murciano José Rubio, pasó algo así. Allí se presentaba la poesía, ese arte liberal que transforma la palabra en emoción, y sólo unos pocos saben cómo hacerlo. Pedazos de realidad convertidos en sentimiento, cuya fuente de inspiración es casi siempre el amor, el amor bastante, ese sentimiento inherente al ser, que es la verdad y la agitación del día.

Había tenido ocasión de leer previamente aquellos trozos de vida de mi querido Pepe, y al oírlos sobre el silencio esa tarde, en la librería Alberti de Madrid, comprendí la belleza de sus palabras. Con el recuerdo intacto, al día siguiente fui a ver poesía. En la sala 44 del Museo del Prado, está 'Venus y Adonis', una de 'las poesías' que Tiziano hizo para Felipe II, perteneciente al conjunto de obras mitológicas encargadas por el entonces príncipe español entre 1553 y 1562. Esta obra es de una calidad extraordinaria. Arrancando el color al lienzo, Tiziano inunda de luz la tela, de emoción sabia, de belleza lírica, y nos provee de placer en su contemplación. Más pareciendo una escultura, se presenta en primer término Venus de espaldas. Atraída por la extrema belleza del joven mortal y completamente enamorada, le abraza sabedora del peligro que le acecha al ir de cacería. Adonis será atacado por un jabalí, la desconsolada dios,a ante la pérdida del amor, transformará la sangre y sus lágrimas derramadas en una flor roja, la anémona. El instante de esta poesía es la de 'Venus y Adonis' en el último aliento de su amor. La imaginación del pintor veneciano transformó, con la libertad de un poeta, los episodios de las 'Metamorfosis' de Ovidio, en obras para el deleite de los sentidos. 'Las poesías' viajaron desde Venecia a la Corte española, Tiziano las enviaba conforme las iba terminando y en su imaginario creativo pensó que todas ellas se vieran juntas en una misma estancia de palacio agrupadas por parejas. Pero avatares históricos hicieron que cinco de ellas acabaran saliendo de la colección real, siendo hoy 'Venus y Adonis' la única que queda en España. Al llamar al conjunto 'las poesías', quiso Tiziano asimilar la pintura al arte liberal que era la poesía.

La pintura se convertía así en una obra creada para procurar placer intelectual y delicia estética en la contemplación. Transitemos por lo bello, ya que «toda la vida no es más que un mientras tanto», como decía el poeta Juan Ramón Jiménez. Leamos y veamos poesía. Ese tiempo ocupado en ello puede apagar momentáneamente el ruido de fuera. En esta sociedad de la modernez, donde es evidente el déficit de atención, empleémonos en la poesía y en el amor, seguro que al final habrá recompensa.