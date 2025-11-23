Gracias y bodegones

Gracias es la palabra que quiero guardar esta semana en mi cuarto de maravillas que es este 'gabinete', la gratitud es un sentimiento que hay ... que ejercitar. Agradecer lo que somos y tenemos es muy necesario. El próximo jueves 27 de noviembre es el Día de Acción de Gracias, una tradición que reúne en torno a la mesa a familias y amigos, donde comer y agradecer se dan la mano. El origen de esta celebración se remonta al año 1621, aquel primer banquete reunió a colonos ingleses y nativos de Plymouth, Massachusetts. Los británicos que habían perdido a muchos compatriotas a causa del duro invierno quisieron celebrar su gran cosecha y, para ello, invitaron a los vecinos de Nueva Inglaterra en agradecimiento a su ayuda. Años después, en 1789 George Washington anunció el primer Día de Acción de Gracias y, en 1863, Abraham Lincoln lo proclamó fiesta nacional, fijándolo el último jueves de noviembre.

En Europa, y en torno a la fecha de aquel primer banquete, una pintora de la que apenas hay datos biográficos, más allá de lo que su propia obra pictórica ha ido desvelando, pinta bodegones de una belleza inusitada. Nacida quizás en Amberes, de pincelada finísima, compone exquisitas naturalezas muertas. A la pintora flamenca Clara Peeters hay que acercarse lenta y sosegadamente, con una mirada detenida, sin prisa; sus cuadros son quizás tan misteriosos, como lo fue su vida. Sus bodegones compuestos por objetos de meridiana claridad son justos, precisos, al detalle, lujosos y certeros, un claro homenaje a la cultura material y gastronómica de principios del siglo XVII en Flandes. Peeters se empleó en este género, como resultado de las limitaciones que una mujer tenía en ese momento para pintar, pero al acercarnos con mucho detenimiento vemos que dejó pequeños autorretratos de ella misma. Lo hizo, por ejemplo, en el bodegón con flores, copa de plata dorada, almendras, frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltre, donde aprovechó la superficie brillante de la jarra y se autorretrató varias veces, una genialidad única que creó con cautela, consiguiendo un trabajo elevado y profesional. Su presencia dentro de sus cuadros confirma su honda maestría como pintora, consagrándose en una profesión dominada por los hombres. +Sus bodegones comparten espacio con otros de gran formato en la sala 82 del Museo del Prado, donde hay exuberantes mesas con abundante comida, frutas, vinos, carnes y pescados sobre cerámicas, porcelanas o platerías. La comida importaba tanto a aquellos europeos como nos importa hoy, por eso celebramos siempre en torno a la mesa, y eso me trasladó a nuestro Thanksgiving a las afueras de Philadelphia, la ciudad más americana de todo Estados Unidos. El año pasado tuvimos la oportunidad de vivir el Día de Acción de Gracias en casa de los Pierson-Coleman. En una gran mesa, a modo de bodegón, nos ofrecieron un gran banquete: pavo asado, salsa de arándanos, puré de manzana y boniato, pastel de calabaza, pan de maíz, judías verdes con crema agria, tarta horneada de nubes de caramelo y uvas con sabor a algodón de azúcar (cotton candy), que, para asombro de todos, es una variedad de uva que desarrolla una empresa murciana mediante biotecnología. Y allí, en la mesa, dimos gracias por la belleza de la vida, la familia, los amigos y aquella deliciosa cena. En breve, el calendario festivo traerá ocasiones donde nos reuniremos en banquetes. Aprovechémoslo y no dejemos pasar la oportunidad de agradecer.