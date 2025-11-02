La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Historias de un publicista

Un murciano, UBER y el mundo

Nacho Tomás

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:16

Si la primera vez que pierdes la cartera en tu vida tiene que ser a 8.000 kilómetros de casa, en el infernal tráfico de ... Bogotá, es porque el destino tiene un sentido del humor retorcido. Llevo años viajando en todos los medios de transporte que se puedan imaginar, en países por todo el mundo y en situaciones mucho más estresantes que esta en la que precisamente la culpa no fue el despiste sino el caos climatológico de una ciudad a casi 3.000 metros de altura. Me quité la chaqueta dentro del taxi por el repentino calor tras una lluvia y frío memorable diez minutos antes, la cartera resbaló al suelo y, con los nervios de estar ya casi en destino, me la puse un momento entre las piernas para no olvidarla mientras rápidamente doblaba la prenda y la metía a la mochila. Ese momento, ese error fatal de un solo microsegundo, fue suficiente para que mi identidad y liquidez iniciaran un tour independiente por La Candelaria, el barrio antiguo de la capital de Colombia.

