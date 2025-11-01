La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Galería T20

La orgía de la pintura

Llegada la noche y sabiendo que daba de cenar a una veintena de artistas, hizo pegar tres tablones e invitó a los que cenábamos a un menú pactado a pintar

Nacho Ruiz

Nacho Ruiz

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:26

Ocurrió el 23 de octubre de 2001 y constituye el episodio más excesivo, catártico y loco de la pintura en nuestra Región. Este artículo, tal ... y como escribí hace dos semanas, continúa el episodio del rafting en Blanca, aquel accidente con final feliz que pudo costarnos la vida a los asistentes al Taller de Pintura de Paisaje de aquel año, dirigido por Manolo Quejido y Mitsuo Miura. Lo que cuento hoy ocurrió en el restaurante La Peña, y el promotor fue Julio Molina, su propietario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

