La orgía de la pintura

Ocurrió el 23 de octubre de 2001 y constituye el episodio más excesivo, catártico y loco de la pintura en nuestra Región. Este artículo, tal ... y como escribí hace dos semanas, continúa el episodio del rafting en Blanca, aquel accidente con final feliz que pudo costarnos la vida a los asistentes al Taller de Pintura de Paisaje de aquel año, dirigido por Manolo Quejido y Mitsuo Miura. Lo que cuento hoy ocurrió en el restaurante La Peña, y el promotor fue Julio Molina, su propietario.

Se había implicado con los talleres hasta el punto de alojar en su casa a uno de los artistas, Daniel Cybula, que apareció por Blanca con algo menos de lo justo. Llegada la noche de autos y sabiendo que daba de cenar a una veintena de artistas, llegó a un acuerdo con ellos. Hizo pegar a la pared tres grandes tablones e invitó a los que cenábamos en largas mesas paralelas a un menú pactado a pintar. Sacó cerveza y vino a tutiplén. Carolina y yo compartíamos mesa con Isabel Tejeda, Miguel Fructuoso, Sonia Navarro y FOD; un poco más lejos estaban Ricardo Escavy, Esther Mañas, Jaime Mestre y Alfredo Pardo. En la mesa de al lado, Lorena Amorós, Claudio Aldaz, Rubén Fuentes Zambudio, Quejido y Mitsuo; un poco más allá, Manuel Pérez, Eduardo Pérez Salguero, Alfonso Escudero, Ikella Alonso, Nicolás Laiz Placeres, Ana Martínez, Concha Martínez Barreto... Casi toda la generación murciana, muchos nacionales, algún internacional y dos históricos con los que compartíamos los últimos momentos de una semana bonita y agitada hasta el pánico, como se recordará.

Eran patentes los daños del accidente de rafting. Rubén tenía un ojo hinchado y los arañazos eran visibles en brazos y caras. Además, era la despedida y flotaba en el aire la melancolía, al día siguiente cada uno iría por su lado. Muchos no se volverían a ver y los días habían sido intensos. Bebíamos todos mucho, nos reíamos y recordábamos hazañas. Naufragar juntos une mucho.

Julio sacó pinturas y pinceles, brochas y hasta rodillos, los artistas trajeron los suyos. Dio la señal de salida y aquello pareció haber estado organizado durante meses. No sé quién empezó, pero recuerdo las primeras formas. La idea de Julio estaba bien madurada, se quedaría con tres pinturas de buenos artistas decorando el local y el coste era un par de barriles de cerveza y sendas cajas de vino. Claro, era una fiesta. En un cuarto de hora los tablones estaban llenos de colores fuertes y pinceladas gruesas. Recuerdo música, y conversaciones altas y baile y las luces blancas del local.

Y entonces ocurrió.

Como los tablones estaban llenos, alguien pintó en la pared, saliéndose de lo establecido, algo por lo demás lógico tratándose de artistas. Los encalados muros de aquella nave empezaron a llenarse de pintura. En el recuerdo todo es rápido y fuerte, lleno de brochazos en rojo, verde, negro, azul. Tengo la imagen de una figura humana gigantesca que iba del suelo al techo, un paisaje hecho de manchas y líneas geométricas en otra pared. Julio sacó unos manteles y alguien mezclaba en ellos pintura con las manos. Cada uno intervenía en su estilo, como los frescos de los florentinos en la parte baja de la Capilla Sixtina (siempre que hablamos de mucha pintura mural usamos ese lugar común) y estaba claro quién había pintado qué, incluyendo Mitsuo y Quejido. Los dos maestros también se lanzaron a aquella ceremonia del caos y la alegría, del afecto y los nervios, del alcohol y los recuerdos, del arte salvaje y sin frenos. No había un plan preestablecido, vivíamos una catársis, cada uno sabía lo que tenía que hacer, pero no había brochas ni pinceles para todos, así que alguien sacó las fregonas del restaurante. Se llenaba superficie a una velocidad feroz, era como en el 'Concierto Barroco' de Alejo Carpentier, había mucho de tribal bajo las formas de expresión de cada lenguaje, una comunión del exceso pintando fuera de lo permitido, pero Julio y su familia estaban disfrutando de aquello. Éramos pintores primitivos en una cueva de Blanca en pleno ritual mágico.

El resultado era un enorme salón completamente pintado por estupendos artistas llevados por un éxtasis colectivo que solo acabó cuando se terminó la pintura. Y era mucha la que había. Todo funcionaba extrañamente bien en aquel museo de la compulsión y el gesto, la belleza de los colores y las formas era la de una merzbau de Scwitters o hacía pensar en los japoneses de los años 60 o Kippenberger o yo qué sé. Ver aquello dejaba paralizado.

Al día siguiente el local refulgía. Julio decía que lo iba a mantener, pero no ocurrió eso. Hace una década pintaron las paredes de blanco. La mayoría de aquel ritual solo permanece en la memoria de los que lo vivimos y nunca se escribió esta historia. No he localizado fotos de la noche, eran tiempos previos al 'smartphone', pero sería maravilloso que, a raíz de este artículo, alguien sacase documentación que dejase testimonio de aquel prodigio enloquecido. Sí quedan las tablas originales y un mural de Cybula en el que él y Julio juegan al ajedrez. En otra de las pinturas supervivientes están los retratos de Quejido y Mitsuo. Los veo y reconozco la mano de todos los que aquella noche brillaron allí.

Son los restos, la resaca de la gran orgía de la pintura.