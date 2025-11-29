La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Niños rezando a distintos dioses

Mi madre, cuando el nido quedó desierto, voló también y lo fue alquilando hasta que llegó a Cáritas, que lo convirtió en un piso para personas sin hogar

Nacho Ruiz

Nacho Ruiz

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:20

A Cáritas, más necesaria hoy que nunca

Hace unos meses vacié la casa en la que nacimos mi hermano y yo. Mi madre, cuando el ... nido quedó desierto, voló también y lo fue alquilando a distintos inquilinos hasta que llegó a Cáritas, que lo convirtió en un piso para personas sin hogar. Eran chicos que, cumplidos los 18, salían de los centros para lo que despectivamente llaman menas y no tenían ni padres ni casa. Buenos muchachos que nunca dieron problemas; trabajaban o estudiaban y nadie en el edificio de la calle Sagasta se quejó nunca a mi madre. Mi vieja cama fue ocupada por chicos africanos buscando futuro. Cuando se fueron encontré el piso vacío, cuidado y limpio, y en el salón, como si despidieran luz, los libros de mi infancia.

