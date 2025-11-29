Niños rezando a distintos dioses

A Cáritas, más necesaria hoy que nunca

Hace unos meses vacié la casa en la que nacimos mi hermano y yo. Mi madre, cuando el ... nido quedó desierto, voló también y lo fue alquilando a distintos inquilinos hasta que llegó a Cáritas, que lo convirtió en un piso para personas sin hogar. Eran chicos que, cumplidos los 18, salían de los centros para lo que despectivamente llaman menas y no tenían ni padres ni casa. Buenos muchachos que nunca dieron problemas; trabajaban o estudiaban y nadie en el edificio de la calle Sagasta se quejó nunca a mi madre. Mi vieja cama fue ocupada por chicos africanos buscando futuro. Cuando se fueron encontré el piso vacío, cuidado y limpio, y en el salón, como si despidieran luz, los libros de mi infancia.

Mi madre había dejado una mínima biblioteca y mis 'Novelas ejemplares' y los tomos de Disney o los 'Elige tu propia aventura' volvían desde muy lejos. Los he echado de menos. Había otras dos decenas de libros que habían estado en aquella casa cuando yo era pequeño. Agarré algunos, no me los podía llevar todos, pero sí el más voluminoso, 'El juicio Universal' de Giovanni Papini.

De niño viví bajo el influjo de este libro negro que no leí. Cuando mi padre nos abandonó solo quedaron sus libros, no dejó nada material, emocional o espiritual con nosotros más que una biblioteca que ya nunca podría ser nuestra. En casa no sobraba de nada salvo libros y discos. Habíamos recibido los restos de varias bibliotecas muy antiguas de bisabuelos ilustres más la que iba levantando mi madre y todo junto conformaba un Frankenstein de temas médicos, religiosos y jurídicos más un excelente corpus de narrativa y poesía. Luego estaba la de mi hermano y mía, que era notable. Mi madre siempre nos compró todos los libros, cuentos y tebeos que quisimos, desde los pitufos hasta Sherlock Holmes. Ahora que han llegado a mi casa de adulto entiendo que en mis recuerdos infantiles hay muchos libros y no tantos amigos. Pasadas las emociones primeras, el miércoles agarré el tocho de Papini y preparé el gran ritual. Llené la bañera con agua hirviendo y, ya dentro, abrí el libro para ver caer al agua un folio doblado en 8 partes. Lo sequé rápido y lo leí.

«nasionaldad de Mali. Vengo de amigos en Europa tengo dies ocho años pero todavía tengo en la vida a delante por suerte en africa tengo seis hermanos mas yo siete tengo cuatro tio una abuelo todo via me falta escribir por eso eso mi escrito asi.

Si alguien lo veo.

Cheikne Toure».

Era casi un niño y dejó el tan literario mensaje en una botella dentro del libro. A los 18 años debía parecer un hombre, como los chicos europeos, pero son casi niños. Yo lo era. Vino solo desde Mali a un país del que no conocía el idioma a buscar trabajo y así mejorar una vida pobre ayudando a sus seis hermanos. Me inquieta que no cite a sus padres. Este chico aprendió a leer en los restos de nuestra biblioteca, vivió en mi casa, usó mis muebles y evidentemente mis libros. Y un día se fue, ojalá le haya ido bien.

De todos esos chicos que pasaron por mi casa no queda más memoria que esta cuartilla. Fueron buenos, trabajadores, nunca molestaron a un vecino ni provocaron una queja. Solo al final, tal vez como expresión de una tensión larvada que existió pese a que todo fuese bien, el presidente de la comunidad me llamó nervioso. Era el día de la Región de Murcia y yo estaba en Madrid. Me contó que los chicos seguían usando la llave del portal. Le respondí que era normal, que se iban la semana siguiente. Me exigió garantías de que marchaban. Educadamente decliné decirle lo que pensaba de él. ¿Qué habían hecho mal? A su edad yo, que fui un demonio, armé muchos líos y nadie exigió, ni a mí ni a nadie en el edifico, garantía de que lo abandonase.

Estos chicos son como los del centro de Santa Cruz y como los de todos los pisos de acogida. Son exactamente igual que era yo pero menos revoltosos, la inmensa mayoría. Pero yo soy blanco y, por el mismo azar que ellos han nacido en África, yo nací en La Vega.

En aquella casa en la que Cheikne probablemente rezase el Corán recé yo el padrenuestro. Mi madre nos educó en un cristianismo humano, lejano al del Dios justiciero. Era un cristianismo que observaba las enseñanzas de Cristo. Dejad que los niños se acerquen a mí. Dad de comer al hambriento.

Pienso en el juicio universal de Papini y fantaseo con que un día se produzca, e imagino a los que hoy acosan a niños solos y los llaman menas y quieren que los expulsen, y los veo dando explicaciones a Cristo en ese juicio. Y los veo sudar. Hombres fuertes y poderosos pero cobardes que temen a niños pobres y solos. Por mucho que se tuerzan y se tergiversen los evangelios, hay pecados que no tendrán perdón el día del juicio porque la crueldad es lo opuesto al cristianismo.

Y si a alguien se le ocurre decir eso de «si tanto te gustan, llévatelos a tu casa» aquí está la respuesta. Ya los tuve y los volvería a tener.